റവന്യു വകുപ്പിലെ ചട്ടവിരുദ്ധ സ്ഥാനക്കയറ്റം; അഞ്ച് പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിൽ വ്യാപക വിമർശനം
അഞ്ച് വനിതാ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കേരള എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പ്രേംനാഥ് മംഗലശ്ശേരി
Published : October 24, 2026 at 7:09 AM IST
കോഴിക്കോട്: ചട്ടവിരുദ്ധമായി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ അഞ്ച് വനിതാ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കേരള എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പ്രേംനാഥ് മംഗലശ്ശേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് തസ്തികമാറ്റം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ജില്ലാ റവന്യു വിഭാഗത്തിലെ ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ജീവനക്കാർക്കു ചട്ടവിരുദ്ധമായി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ അഞ്ച് വനിതാ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിയിൽ വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. പിഎസ്സി മുഖേന നിയമനം ലഭിച്ച് രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിശദീകരണം തേടാതെ ജോലിയിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടതിലാണു വിമർശനം ഉയർന്നത്. പിരിച്ചുവിടുന്നതിനു മുൻപ് റവന്യു വിഭാഗം പാലിക്കേണ്ട നടപടി പൂർണമല്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ വാദം.
കാലാവധി പൂർത്തിയാകാത്ത ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയ അന്നത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഭരണാനുകൂല സംഘടനയിലെ ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ പ്രൊബേഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി ക്രമപ്രകാരമല്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകിയവരെ തരംതാഴ്ത്തണമെന്നും 2026 ജനുവരി ഒന്നിനു ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.
ഈ ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടായിട്ടും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചവർ അതേ തസ്തികയിൽ തുടർന്നു. 2002 മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകാതെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച ഒട്ടനവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ തസ്തികയിൽ ജോലിയിൽ തുടരുന്നതായാണ് സൂചന. റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചവരുടെ നിയമനവും സങ്കീർണ്ണമാകുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഒന്നര വർഷം മുൻപ് പിഎസ്സി ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നു മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അഞ്ചു പേരെയാണ് സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇവർ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികളായതിനാൽ അനുഭാവപൂർണമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കലക്ടർ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മറ്റു ചില ജീവനക്കാർക്ക് ചട്ടവിരുദ്ധമായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയതിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒഴിവുകളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരെയാണ് യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും പിരിച്ചുവിട്ടത്. അനധികൃത നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കലക്ടറുടെ നടപടി.