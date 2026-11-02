കോൺസ്റ്റബിൾ പട്ടികയിൽ പോലും പെടാത്ത എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന് ഡിവൈഎസ്പി നിയമന ശുപാർശ? ഉത്തരവ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യം
എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ മുൻ നേതാവും നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയുമായ ജിതിൻ കെ ജെ എന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കാണ് ഡിവൈഎസ്പി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത്
Published : November 2, 2026 at 3:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പി എസ് സി നടത്തുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് (ഡിവൈഎസ്പി) സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിൽ മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന് വഴിവിട്ട് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകി നിയമന ശുപാർശ നടത്തിയതായി പരാതി. പൊലീസ് ബറ്റാലിയൻ കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഉൾപ്പെടാതിരുന്ന എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിലെ മുൻ നേതാവും നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയുമായ ജിതിൻ കെ. ജെ. എന്ന ഉദ്യോഗാർഥിക്കാണ് ഡിവൈഎസ്പി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത്.
ഡിവൈഎസ്പി അഡൈ്വസ് മെമ്മോ നൽകിയെങ്കിലും ജിതിന് ഇതുവരെ പൊലീസ് ട്രെയിനിംഗിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വിജ്ഞാപനം മുതൽ റാങ്ക് പട്ടിക വരെയുള്ള മുഴുവൻ നടപടികളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ജിതിൻ്റെ പൊലീസ് ട്രെയിനിംഗിനുള്ള അനുമതിയും നിയമന ഉത്തരവും തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും നിവേദനം നൽകി.
ഗ്രേസ് മാർക്ക് ആനുകൂല്യത്തിൽ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ ബികോം പാസായ വ്യക്തിയാണ് ജിതിൻ. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ്, ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻ്റ്, ഗവ. ഓഡിറ്റർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മത്സര പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരെ പിന്തള്ളിയാണ് ജിതിൻ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതിനും മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകൾ ജിതിനെതിരെയുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിലവിൽ വന്ന ഡിവൈഎസ്പി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ പിഎസ്സിയുടെ അടിയന്തര നടപടികളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
2025 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഡിവൈഎസ് പി തസ്തികയിലേക്ക് 17,000ത്തോളം പേരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. സാധാരണ മാസങ്ങൾ നീളുന്ന നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി, ഡിസംബർ 25ന് തന്നെ എഴുത്തുപരീക്ഷ നടത്തി. തുടർന്ന് 2026 മാർച്ച് 26ന് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും ഏപ്രിൽ 26ന് 35 പേരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവും പൂർത്തിയാക്കി. മേയ് ആറിന് അന്തിമ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിഎസ്സി ചെയർമാൻ എം ആർ ബൈജു നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയവരെ പിന്നിലാക്കാൻ ക്രമവിരുദ്ധമായി ഉയർന്ന മാർക്ക് നൽകിയെന്നാണ് പരാതി.
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2019ൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിലെ കുത്തു കേസ് പ്രതികൾ പിഎസ്സിയുടെ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ആദ്യ റാങ്കുകളിൽ കടന്നു കൂടിയ തട്ടിപ്പിന് സമാനമായ ക്രമക്കേടാണ് ഇതിലും നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആർ. എസ്. ശശികുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിയമനം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നും പി എസ് സി ചെയർമാനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ശശികുമാർ പറഞ്ഞു. 1983ൽ കെ. കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഡിവൈഎസ്പി തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനം നടത്തുന്നത്.
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