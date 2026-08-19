പൂക്കളും പക്ഷികളും അകലുന്നു, നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ മാടായിപ്പാറ; പ്രതിരോധമൊരുക്കാന് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ
ജൈവവൈവിധ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കുമെതിരെ നാട്ടുകാരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും നിരന്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.
Published : August 19, 2026 at 8:14 PM IST
കണ്ണൂർ: ഓണക്കാലത്ത് പൂക്കളുടെയും ദേശാടന പക്ഷികളുടെയും പറുദീസ ആയിരുന്നു മാടായി പാറ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മാടായിപ്പാറയിൽ കാക്കപ്പൂക്കൾ വിടരാറില്ല. സന്ദർശകരുടെ ബാഹുല്യം മൂലവും സഞ്ചാരികൾ വാഹനങ്ങൾ കയറ്റുന്നതുമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമായി പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ പറയുന്നത്. സഞ്ചാരികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ജൈവ- അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും മാടായിപ്പാറയെ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പതിവിലും കൂടുതലായി 500,600ഓളം വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നത്. അതിനിടെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2026 ജൂലൈ 31 മുതൽ എക്കോ പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധമായ ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ഒറ്റകെട്ടായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്. ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ചെങ്കൽ പാറപ്പരപ്പായ മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യപെട്ട് ആഗസ്റ്റ് 22ന് ശനിയാഴ്ച മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷണ റാലിയും സമ്മേളനവും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്.
'ഏറെ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായ മാടായിപ്പാറയെ തകർക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. ഇത് മാടായി തിരുവർക്കാട്ട് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ്. സഞ്ചാരികൾക്ക് വന്നു കാണാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റി ടൂറിസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രദേശത്തെ തകർക്കുകയാണിവിടം' സമരസമിതി പ്രവർത്തകനായ കെ പി ചന്ദ്രങ്കതൻ പറയുന്നു.
ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറ
ഇടനാടൻ ചെങ്കൽ കുന്നുകളാൽ അതീവ ജലാഗിരണ ശേഷിയുള്ള സമ്പന്നമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് മാടായി പാറ. ഉത്തരകേരളത്തിലെ 16 ഓളം പുഴകളിൽ പത്തോളം പുഴകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇടനാടൻ ചെങ്കൽ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചെങ്കൽ കുന്നുകൾ നാടിൻ്റെ ജലസംഭരണികൾ ആണെന്നു തന്നെയാണ്. മാടായിപ്പാറയിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഈ പാറപ്പരപ്പ് 32 കോടിയോളം ലിറ്റർ വെള്ളം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ്. ചെങ്കൽ കുന്നുകൾ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറകളുമാണ്.
മാടായിപ്പാറയിൽ മാത്രം 700 ഓളം സപുഷ്പിസസ്യങ്ങള കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന 40 ഓളം സ്ഥാനിക പുൽവർഗച്ചെടികളിൽ 10ൽ അധികം സ്പീഷീസുകൾ ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട്. മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്ന് പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ സസ്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണ നെയ്തൽ, ഏകസുമം, പാറമുള്ള്, മലബാർ റോട്ടാല, മുല ചുരത്തി, മാടായിച്ചൂത്, മാടായി കൃഷ്ണപ്പൂ, മാടായി സീലാക്നി, കുഞ്ഞിക്കോളാമ്പി, വെളുത്ത കുഞ്ഞിക്കോളാമ്പി പൊക്കുട കീച്ചിപ്പുല്ല് എന്നിവ.
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കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മൊത്തം വിസ്തൃതിയുടെ 0.01 ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന മാടായിപ്പാറയിൽ ജില്ലയിലെ സസ്യ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ 59% കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ 328 ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ 160 ൽ അധികം ഇനങ്ങളെയും മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന 560 ഓളം പക്ഷികളിൽ ദേശാടകപക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ 269 ഇനങ്ങളും മാടായിപ്പാറയിലുണ്ട്.
ഇവയിൽ പത്തിലധികം ഇനങ്ങൾ നിലത്ത് മുട്ടയിട്ടു പ്രചരണം നടത്തുന്നവയാണ്. നാൽപതിലധികമാകട്ടെ നിലത്തുനിന്ന് ഇര തേടുന്ന പക്ഷികളാണ്. ഇതുകൂടാതെ 300 അധികം നിശാശലഭങ്ങൾ, നാൽപ്പതിലധികം തുമ്പികൾ, 43 ഇനം കടന്നലുകൾ, 20 ൽ അധികം പുൽച്ചാടികൾ, 15 ൽ അധികം തൊഴുകയ്യൻ പ്രാണികൾ, നൂറിലധികം ചിലന്തികൾ, 30 ൽ അധികം ഉഭയജീവികൾ എന്നിവയും മാടായിപ്പാറയിൽ ഉണ്ട്. നാലിനം പതിയ ഷഡ്പദ ഇനങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതും മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൽ ഒരു പുതിയ ഇനം കുഴിയാനത്തുമ്പിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
സഞ്ചാരികളുടെ പ്രയപ്പെട്ട ഇടം
എരിപുരം മുതൽ വെങ്ങര വരെ ഏതാണ്ട് 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സുന്ദരമായ റോഡ്.
കുന്നിൻ ചെരിവും പരന്നു കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ സുന്ദര ഭൂമിയാണ് മാടായി പാറ. രാവിലെയെന്നോ വൈകുന്നേരമെന്നോ ഇല്ല, മാടായിപ്പാറയിലേക്ക് എന്നും സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കാണ്. ഓണക്കാലം എത്തുന്നതോടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കാലുകുത്താൻ ഇടമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് മാടായിപ്പാറ സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ട് നിറയുന്നത്. ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കും മാടായിപ്പാറ ഏറെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു. നാടൻ പായസം മുതൽ പച്ചക്കറിയും ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാളുകളുമായി നിറയുന്ന മാടായിപ്പാറ സഞ്ചാരികളെ മാടിവിളിക്കുന്നു.
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