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ആദിവാസി യുവാവ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ നടപടി കടുപ്പിച്ച് വനംവകുപ്പ്; കയ്യേറ്റ സോളാർ വേലികൾ മുറിച്ചുമാറ്റി ആനത്താരകൾ വീണ്ടെടുത്തു

കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ആദിവാസി യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും സോളാർ വേലികൾക്കുമെതിരെ വനംവകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

ELEPHANT CORRIDORS ELEPHANT ATTACK ELEPHANT CORRIDORS RESTORED FOREST DEPARTMENT
Illegal electric fences removing from Chinnakkanal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 1:57 PM IST

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ജോജി ജോൺ

ഇടുക്കി: മൂന്നാറിലും ചിന്നക്കനാലിലും കാട്ടാനഭീതിക്കും തുടർച്ചയായ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വനംവകുപ്പിൻ്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ ഇടപെടൽ. സെപ്റ്റംബർ 22-ന് പന്തടിക്കളം ഉന്നതിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആദിവാസി യുവാവായ വിജയൻ (53) കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും സോളാർ വേലികൾക്കുമെതിരെ വനംവകുപ്പ് മിന്നൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി സ്ഥാപിച്ചതും കാട്ടാനകളുടെ പരമ്പരാഗത സഞ്ചാരപാതകൾ (ആനത്താരകൾ) തടസപ്പെടുത്തിയതുമായ അനധികൃത വേലികൾ മുറിച്ചുനീക്കി വനപാലകർ സഞ്ചാരപാത പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

പ്രതിഷേധവും ജനരോഷവും; നിർണായകമായി സർവകക്ഷി യോഗം

വൈദ്യുത വേലികൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നു (ETV Bharat)

പന്താടിക്കളം ഉന്നതി നിവാസികളും ഊരുമൂപ്പനും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ പരാതിയാണ് ഈ നിർണായക നടപടിക്ക് വഴിതുറന്നത്. വൻകിട എസ്‌റ്റേറ്റ് ഉടമകളും കയ്യേറ്റക്കാരും ആനത്താരകൾ അടച്ചുപൂട്ടി വേലി കെട്ടിയതും, മാരകമായ രീതിയിൽ അനധികൃതമായി ഇലക്ട്രിക്/സോളാർ വേലികൾ സ്ഥാപിച്ചതുമാണ് കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രധാന കാരണമെന്ന് വിജയൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ആക്ഷേപം ശക്തമായതോടെ, ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ കർശന നിർദേശപ്രകാരമാണ് വനംവകുപ്പ് തടസങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്.

വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യാപക പരിശോധന

elephant corridors elephant attack elephant corridors restored forest department
അനധികൃത സോളാർ വേലികൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു (ETV Bharat)

ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ മേഖലകളിലായി വ്യാപകമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന നിരവധി അനധികൃത സോളാർ വേലികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വനപാലക സംഘം വെട്ടിമാറ്റിയത്.

  • ആർ എസ് എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖല: സർക്കാർ ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫെൻസിങ്ങുകൾ വനംവകുപ്പ് നീക്കം ചെയ്‌തു.
  • ആനയിറങ്കൽ ഡാം പരിസരം: ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തിൽ ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൻ്റെ വൃഷ്‌ടി പ്രദേശത്ത് അനധികൃതമായി ഏലം കൃഷി നടത്താനായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന സോളാർ വേലികൾ പൂർണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി.
  • ദേശീയപാത 85-ന് സമീപം: മതികെട്ടാൻ വനമേഖലയിൽ നിന്ന് ദേശീയപാത 85 മുറിച്ചുകടന്ന് ചിന്നക്കനാലിലേക്ക് കാട്ടാനകൾ കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ പാതയിലുണ്ടായിരുന്ന തടസങ്ങളും നീക്കി.

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദൗത്യം

elephant corridors elephant attack elephant corridors restored forest department
അനധികൃത സോളാർ വേലികൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു (ETV Bharat)

മൂന്നാർ ആർ ആർ ടി (Rapid Response Team) ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ജയൻ ജെ, ചിന്നക്കനാൽ ആർ ആർ ടി ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിലാണ് ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ബോഡിമെട്ട്, പൊന്മുടി, ചിന്നക്കനാൽ സെക്ഷനുകളിലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സംഘം തടസങ്ങൾ നീക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങി.

തുടർനടപടികൾ കടുക്കും

elephant corridors elephant attack elephant corridors restored forest department
അനധികൃത സോളാർ വേലികൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു (ETV Bharat)

മേഖലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെയും സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെയും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് മൂന്നാർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ, ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജ് ഓഫിസർ, ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്‌ടർ എന്നിവർക്ക് ഉടൻ കൈമാറും.

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ആനത്താരകൾ കയ്യേറുന്നവർക്കും അനധികൃതമായി വൈദ്യുതി-സോളാർ വേലികൾ നിർമ്മിച്ച് വന്യജീവി സഞ്ചാരം തടസപ്പെടുത്തുന്നവർക്കുമെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിലും കർശന നിയമ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കാട്ടാനകളുടെ സ്വാഭാവിക പാതകൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ മേഖലയിലെ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന് വലിയൊരളവിൽ ശമനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

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TAGGED:

ELEPHANT CORRIDORS
ELEPHANT ATTACK
ELEPHANT CORRIDORS RESTORED
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