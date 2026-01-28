എം ആർ അജിത് കുമാറിനെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ്: പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തേടിയുള്ള ഹർജി തള്ളി
പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും അത്തരം ആവശ്യങ്ങളുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എം മനോജ് ഹർജി തള്ളിയത്
Published : January 28, 2026 at 3:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന പരാതിയിൽ എഡിജിപി എം ആർ അജിത് കുമാറിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി തള്ളി. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും അത്തരം ആവശ്യങ്ങളുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എം മനോജ് ഹർജി തള്ളിയത്.
നേരത്തെ ഈ കേസിൽ വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച ക്ലീൻ ചിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയ കോടതി, കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ അജിത് കുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും, കേസ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി വേണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് പകരം ഹർജിക്കാരനായ അഭിഭാഷകൻ നാഗരാജ് വിജിലൻസ് കോടതിയെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ നടപടിക്രമത്തിലെ പിഴവാണ് ഹർജി തള്ളാൻ കാരണമായത്.
നേരത്തെ വിജിലൻസ് നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. 1992-ലെ സുപ്രധാനമായ ഭജൻലാൽ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. 'ജനാധിപത്യമെന്ന ശരീര ഘടനയിലെ പ്രധാന ധമനിയാണ് രാജ്യത്ത് നിലനില്ക്കുന്ന നിയമം. നിയമത്തിന് മുന്നില് പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ വിലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ വിത്യാസമില്ല' കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ബോധപൂർവം രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള വഴിവിട്ടതും നിയമവിരുദ്ധവുമായ നടപടികളാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനില് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാന് കഴിയാത്ത അസാധാരണവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനില് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുളളതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
എം ആര് അജിത് കുമാര് ഭാര്യാ സഹോദരനുമായി ചേര്ന്ന് സെൻ്റിന് 70 ലക്ഷം രൂപ വിലയുളള ഭൂമി തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറില് വാങ്ങി ആഡംബര കെട്ടിടം നിര്മിക്കുന്നതില് അഴിമതിപണം ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഹര്ജിക്കാരൻ്റെ വാദം. ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റക്കല് സെക്രട്ടറി പി ശശി എഡിജിപിയെ വഴിവിട്ട് സഹായിക്കുന്നതായും ഹര്ജിക്കാരന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സർവീസ് റൂൾ പ്രകാരം, കേന്ദ്രസർവീസിലുള്ള ആൾ വസ്തുവോ വീടോ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്ന് അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന പ്രാഥമിക ചട്ടം അജിത് കുമാർ ലംഘിച്ചതായും ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
