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സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷിക്ക് കൈത്താങ്ങ്: ഐസിഎആർ- ഐഐഎസ്ആർ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൈമാറി; ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു

കർഷകർക്കിടയിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷിയിലെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റവും പ്രചാരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹകരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം

IISR Signs MoU With Kannur Based Bio Mountain FPC
റിസർച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉപദേശകസമിതി അംഗങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 6:17 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ പതിനൊന്നാമത് ഗവേഷണ ഉപദേശകസമിതി യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റങ്ങളും പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു. കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായ ബയോ മൗണ്ടൻ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡുമായി ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. ഐഐഎസ്ആർ ഡയറക്ടർ ഡോ. ആർ. ദിനേശും കമ്പനി ചെയർമാൻ റവ. സിബി പാലകുഴിയും തമ്മിലാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്. കർഷകർക്കിടയിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷിയിലെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റവും പ്രചാരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹകരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

യോഗത്തിൽ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ജീനോമിക്സ് ഫെസിലിറ്റി വികസിപ്പിച്ച നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് (എൻജിഎസ്) ടൂൾകിറ്റും ഡാറ്റാ വിശകലനത്തിനായുള്ള നിർമിതബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും പുറത്തിറക്കി. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള സീക്വൻസിങ് ഡാറ്റയുടെ വിശകലനം ലളിതമാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച ടൂൾകിറ്റ്, വിപുലമായ പ്രോഗ്രാമിങ് പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ലാതെതന്നെ ഗവേഷകർക്ക് ഡാറ്റാ വിശകലനം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം, ഏല കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്ന ഏലപ്പേൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ലെക്കാനിസിലിയം സാലിയോട്ടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രാനുലാർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വാണിജ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിനും വിപണനത്തിനുമുള്ള ലൈസൻസ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബോട്ടാഗ്നിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് നൽകി. ഐ.ഐ.എസ്.ആർ ചന്ദ്ര കുരുമുളക് ഇനത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുതിയ ലൈസൻസുകളും ചടങ്ങിൽ കൈമാറി.

ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ ഡോ. ബി.എം.സി. റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ഡോ. അസാദ് സിംഗ് പൻവാർ, ഡോ. സി.കെ. നാരായണ, ഡോ. എസ്.എൻ. സുശീൽ, ഡോ. സുധാകർ പാണ്ഡെ, ഡോ. വി. വെങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഡോ. വിശ്വനാഥൻ ചിന്നുസാമി, സി.പി. പൂവയ്യ, കെ.ടി. വിബിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഗവേഷണ നേട്ടങ്ങളെയും സാങ്കേതിക വികസന സംരംഭങ്ങളെയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖലയ്ക്കുള്ള സംഭാവനകളെയും ചെയർമാൻ ഡോ. ബി.എം.സി. റെഡ്ഡി അഭിനന്ദിച്ചു. ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ഫീൽഡ്-ലെവൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് കർഷക സംഘടനകളുമായും വ്യവസായവുമായും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ധാരണാപത്രം, ഡിജിറ്റൽ സംരംഭങ്ങൾ, സാങ്കേതിക ലൈസൻസിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ഐസിഎആർ- ഐഐഎസ്ആർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വ്യാപകമായ പ്രചാരണത്തിനും സ്വീകാര്യതയ്ക്കും സഹായകമാകുമെന്നും ഐസിഎആർ- ഐഐഎസ്ആർ ഡയറക്ടർ ഡോ. ആർ. ദിനേശ് പറഞ്ഞു.

TAGGED:

INDIAN INSTITUTE OF SPICES RESEARCH
SPICE FARMING
CARDAMOM PEST CONTROL
IISR
IISR SIGNS MOU WITH BIOMOUNTAIN FPC

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