കേരളത്തെ പുനർവിഭാവനം ചെയ്യാൻ ഐഐഎം; മന്ത്രിസഭയ്ക്കായി ദ്വിദിന ശിൽപശാല ഇന്ന് തുടങ്ങും
പുതിയ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും അനുസൃതമായി 'കേരളം' എന്ന ആഗോള ബ്രാൻഡിനെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഐഐഎം ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി ഇടിവി ഭാരതിനോട്
Published : September 4, 2026 at 6:59 AM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനും പുനർവിഭാവനം ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റിൽ (ഐഐഎം) ദ്വിദിന നേതൃത്വ ശിൽപശാലയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന 'റീഇമാജിനിങ് കേരളം' ശിൽപശാല രാവിലെ ഒൻപതിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
പുതിയ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും അനുസൃതമായി 'കേരളം' എന്ന ആഗോള ബ്രാൻഡിനെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഐഐഎം ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഭാവി ദർശനം രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നത് തങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും ദേശീയവുമായ ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് സ്ഥാപനം കാണുന്നത്.
ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വികസന കാഴ്ചപ്പാടായ വിഷൻ 2047 ഉം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനതായ ആശയങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ പുരോഗമനപരവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു ആഗോള സമൂഹമായി കേരളത്തെ മാറ്റുകയാണ് ഈ ചർച്ചകളുടെ പ്രധാന പ്രമേയം. ഭാവി വികസനം ഏതാനും തലമുറകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ സുസ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ
സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വിവിധ വെല്ലുവിളികളും അവയ്ക്കുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരങ്ങളുമാണ് ശിൽപശാലയിൽ പ്രധാനമായും ഉയർന്നുവരിക. വയോജനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമവും ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ചർച്ചയാകും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക, സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആഗോള കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക, വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും വിദേശത്തേക്കുള്ള കുടിയേറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ കർമപദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ദ്വിദിന ശിൽപശാലയിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രൊഫ. ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ആഗോള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നതിൽ ഐഐഎമ്മിലെ അധ്യാപകർക്കുള്ള വലിയ പരിചയസമ്പത്ത് സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന് ലഭ്യമാക്കാൻ സ്ഥാപനം തയാറാണ്. അതോടൊപ്പം, വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തെ നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഭരണപരിചയത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവപാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഐഐഎമ്മിനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഇതൊരു ഇരുവശത്തുനിന്നുമുള്ള ആശയവിനിമയവും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ കണ്ടറിയാനുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമവുമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നേതൃത്വ മികവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. കൃത്യം 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഐഐഎം കോഴിക്കോട് വീണ്ടുമൊരു സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ശിൽപശാലയ്ക്കുണ്ട്.
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