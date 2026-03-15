സ്നേഹം വിളമ്പി ഇഫ്ത്താർ വിരുന്ന്; കാരുണ്യത്തിൻ്റേയും സഹനത്തിൻ്റേയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ
കാരുണ്യം, വിനയം, സത്യസന്ധത, ക്ഷമ, സഹനം എന്നിവയെല്ലാം ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ഇഫ്ത്താർ വിരുന്നുകൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
Published : March 15, 2026 at 2:43 PM IST
കണ്ണൂര്: സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലാണ് ഇഫ്ത്താര് സംഗമങ്ങള്. നോമ്പുകാലത്ത് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും അയല്വാസികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നോമ്പുതുറക്കുന്നത് പരസ്പര കൂട്ടായ്മകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. ജാതിയുടേയും മതത്തിൻ്റേയും അതിര് വരമ്പുകള് ഇല്ലാതെയാണ് നാടെങ്ങും ഇഫ്ത്താര് കൂട്ടായ്മകള് നടന്നു വരുന്നത്.
ഒരു മതേതര സമൂഹത്തില് ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്ന മനുഷ്യര്ക്കിടയില് അടുപ്പവും സ്നേഹവും വളര്ത്താന് ഇഫ്ത്താര് സംഗമങ്ങള്ക്ക് കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത. വ്രതം നിര്ബന്ധമാക്കപ്പെട്ട മുസ്ലീങ്ങള്ക്ക് ഒപ്പമിരുന്ന് ഇഫ്ത്താര് വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുമ്പോള് അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതാ ബോധം ഉള്ക്കൊള്ളാന് ആവുന്നതാണ് ഇത്തരം ചടങ്ങുകളുടെ സവിശേഷത.
ഇഫ്ത്താര് സംഗമത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളില് വിശക്കുന്നവരുടേയും ഇല്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവരുടേയും വേദന സ്വന്തം ശരീരത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചതും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നു. കാരുണ്യം, വിനയം, സത്യസന്ധത, ക്ഷമ, സഹനം എന്നിവയെല്ലാം ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും ഇഫ്ത്താർ വിരുന്നുകൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രകോപനങ്ങളെ പുഞ്ചിരിച്ചു നേരിടാനും തെറ്റുകള്ക്ക് മാപ്പ് നല്കാനുമുള്ള മനസ് വ്രതശുദ്ധിയിലൂടെ കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ആശയങ്ങളും ഇഫ്ത്താര് സംഗമ വേള ഓര്പ്പിക്കുന്നു.
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങള് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഏറ്റവും പവിത്രമായ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില് മുസ്ലീങ്ങള് എത്തി നില്ക്കുകയാണ്. ഈ വേളയില് വിശ്വാസികളില് ഒരു വിഭാഗം പള്ളികളില് തന്നെ കഴിയുന്നവരുമുണ്ട്. അതിനാല് പള്ളികളില് അത്താഴ സംവിധാനവും നോമ്പുതുറയും ഏര്പ്പെടുത്തും.
രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്, റസിഡന്സ് അസോസിയേഷനുകള്, സാസ്കാരിക സംഘടനകള് തുടങ്ങി നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതുമായ ഇഫത്താര് വിരുന്നുകള് തുടരുന്നുണ്ട്.
റമദാന് മാസത്തില് സൂര്യാസ്തമയ സയത്ത് മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിയോടെയാണ് മുസ്ലീങ്ങള് നോമ്പു തുറക്കുന്നത്. ഈന്തപ്പഴം, വെള്ളം, പാല്തരി, ജ്യൂസ്, ലഘുഭക്ഷണങ്ങള് എന്നിവയാണ് നോമ്പുതുറക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുമിച്ച് പ്രാര്ത്ഥനയോടും സന്തോഷത്തോടും ഇഫ്ത്താര് ആഘോഷിക്കുന്നു.
കണ്ണൂരില് സീനിയര് ജേണലിസ്റ്റ് യൂനിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിയ ഇഫ്ത്താര് സംഗമത്തില് മുതിര്ന്ന പത്രപ്രവര്ത്തകന് മുഹമ്മദ് മുണ്ടേരി പ്രഭാഷണം നടത്തി. ടി.പി. വിജയന് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ ഇന്ഫര്മേഷന് ഓഫീസര് പി.പി. വിനീഷ്, ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി.പി. നാരായണന്, ചേമ്പര് ഓഫ് കോമേഴ്സ് സെക്രട്ടറി സി അനില്കുമാര്, രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി നേതാക്കളായ വെള്ളോറ, രാജന്, എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, പ്രസ്ക്ലബ് പ്രസിഡണ്ട് സി. സുനില്കുമാര്, ബാലകൃഷ്ണന് കൊയ്യാല്,സുരേന്ദ്രന് മട്ടന്നൂര്,ഹനീഫ കുരിക്കളകത്ത്, പി.വി. രത്നാകരന് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
