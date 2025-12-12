Kerala Local Body Elections2025

കാട്ടാന ആക്രമണം രൂക്ഷം, ഏലകൃഷിയടക്കം നശിപ്പിച്ചു; ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ച് തൊഴിലാളികൾ

ശാന്തൻപാറ കാനനമൂപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസമായി തുടരുന്ന കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളികൾ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചത്.

Idukki wild elephant attack (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 12, 2025 at 2:58 PM IST

ഇടുക്കി: കാട്ടാൻ ആക്രമണത്തില്‍ വലഞ്ഞ് ശാന്തൻപാറ. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസമായി പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു. കാട്ടാന ആക്രമണം അതിരുകടന്നതോടെ തൊഴിലാളികള്‍ ശാന്തൻപാറ കാനനമൂപ്പിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചിരുന്നു. ബോഡിമെട്ട് സെക്ഷൻ ഓഫിസാണ് ഉപരോധിച്ചത്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേർ സമരത്തിന് എത്തി.

തങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉപരോധം. കാട്ടാനയെ തുരുത്താതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും ആർആർടി സംഘം എത്തി കാട്ടാനയെ ഉടനെ തുരത്തും എന്ന് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകി. ഇതേ തുടർന്ന് ഉപരോധം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

"കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസമായി, എട്ട് ഒമ്പതോളം കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ അക്രമം സൃഷ്‌ടിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂന്തപ്പുറത്തേരി എന്ന കോളനിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ആന ഏതാണ്ട് ഏഴര സമയത്ത് വന്നു. അന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ആനയെ കടത്തി വിട്ടെങ്കിലും ആന ഈ പ്രദേശം വിട്ട് പോവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പോൾ ആന സമീപപ്രദേശത്തുള്ള കൃഷിമേഖലയിലേയ്‌ക്ക് ഇറങ്ങി വളരെ രൂക്ഷമായി ഏലച്ചെടികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവ നശിപ്പിച്ചു. ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ആളുകള്‍ക്ക് വിശ്വസിച്ച് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. കാനൽമൂപ്പിൽ ചെറുകിട കർഷകരാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആറോളം ആന കൃഷി മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി കൃഷി വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കാട്ടാന ആക്രമണം ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചു (ETV Bharat)

ആ സമയത്ത് അവിടേയ്‌ക്ക് പോയവർ ആന നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ചോടി. ഭയത്തില്‍ ഓടിയ കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള നിരവധി ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. സ്‌പെഷ്യൽ ആർആർടി സംഘം ദേവികുളത്തും മൂന്നാറിലുമുണ്ട്. അവരെ വിളിച്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ ആർആർടിയുടെയും സമീപവാസികളായ നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി ആന ഏതു വശത്തു കൂടിയാണോ വന്നത് ആ വശത്ത് കൂടെ ആവാസമേഖലയിലേയ്‌ക്ക് കടത്തിവിടാനുള്ള അടിയന്തര നടപടി എടുക്കണം" -കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ ബിജു മുട്ടമുറ്റം പറഞ്ഞു.

ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗം കൂലിപ്പണിക്കാരാണ്, ജനങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കണം. ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ കുഞ്ഞ് കുട്ടികളെ വച്ചാണ് ജോലിക്ക് പോവുന്നത്, ഇതിന് ആർആർടി ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം' പ്രദേശവാസികളിലൊരാൾ പറഞ്ഞു.

