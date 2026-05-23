കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടും വേലി കെട്ടി എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകൾ; ദുരിതം മാറാതെ വാഗമണ്ണിലെ കുടുംബങ്ങൾ
വാഗമൺ ബോണാമയിൽ 14 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ ഭൂമി അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സ്വകാര്യ തേയിലത്തോട്ടം ഉടമകൾ ഈ ഭൂമിക്ക് അവകാശം ഉന്നയിച്ചുവന്നു. ഇതോടെ ഭൂമിക്ക് കരം അടക്കാനോ സ്ഥലം പോക്കുവരവ് ചെയ്യാനോ കഴിഞ്ഞില്ല.
Published : May 23, 2026 at 8:04 AM IST
ഇടുക്കി: അര നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് സർക്കാർ പതിച്ചുനൽകിയ ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തിനായി സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണ് വാഗമണ്ണിലെ 14 കുടുംബങ്ങൾ. പട്ടയം ലഭിച്ച സ്ഥലത്തിന്മേൽ സ്വകാര്യ തോട്ടം ഉടമകൾ അവകാശം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് ഇവർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായത്.
വർഷങ്ങൾ പലത് കടന്നുപോയിട്ടും ഭൂമി പോക്കുവരവ് ചെയ്ത് നൽകാൻ റവന്യു വകുപ്പ് ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഭൂരഹിതരാക്കി നിലനിർത്തുന്നതെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം.
വാഗമൺ ബോണാമയിൽ 1977-78 കാലഘട്ടത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഭൂമി അനുവദിച്ചത്. നിർധനരായ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയാണ് അന്ന് പട്ടയം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ തേയിലത്തോട്ടം ഉടമകൾ ഈ ഭൂമി പൂർണമായും തങ്ങളുടേതാണെന്ന് കാണിച്ച് അവകാശം ഉന്നയിച്ചെത്തി. ഇവർ അന്യായമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു.
നിയമക്കുരുക്കുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ഭൂമിക്ക് കരം അടക്കാനോ ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനോ നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ ആദ്യകാല പട്ടയ ഉടമകളിൽ പലരും മരിച്ചുപോയി. പിന്നീട് ഇവരുടെ അനന്തരാവകാശികൾ നീതി തേടി സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മിഷൻ തോട്ടം ഉടമകളോട് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഉടമകൾക്ക് സ്വന്തം അവകാശവാദം തെളിയിക്കാനാവശ്യമായ യാതൊരു രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ പട്ടയ ഉടമകളായ 14 കുടുംബങ്ങളുടെയും ഭൂമി മൂന്ന് മാസത്തിനകം പോക്കുവരവ് ചെയ്ത് നൽകാൻ കമ്മിഷൻ നാലു വർഷം മുൻപ് കർശനമായി ഉത്തരവിട്ടു.
എന്നാൽ കമ്മിഷൻ്റെ ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ റവന്യു അധികൃതർ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. റവന്യു ഓഫിസുകളുടെ പടികൾ നിരന്തരം കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും അനുകൂല നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ വലിയ ആക്ഷേപം. പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളോട് റവന്യു വകുപ്പ് കടുത്ത വിവേചനമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ പരസ്യമായി ആരോപിക്കുന്നു.
നിയമപോരാട്ടം തുടരുന്നു
അതേസമയം അര നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് പതിച്ചുകിട്ടിയ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും സ്വകാര്യ തോട്ടം ഉടമകൾ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. പലയിടത്തും എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകൾ അതിർത്തി തിരിച്ച് വേലികെട്ടുകയും പുതിയ കൃഷിയിറക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തമായി ഒരു തുണ്ടു ഭൂമിയോ സുരക്ഷിതമായ കിടപ്പാടമോ പോലുമില്ലാത്ത നിർധന തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ സ്വന്തം ഭൂമിക്കായി ഇപ്പോഴും നിയമപോരാട്ടം തുടരുകയാണ്.
പ്രശ്നത്തിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം 14 പേർക്കും പോക്കുവരവ് ചെയ്ത് പട്ടയം നൽകണമെന്ന് നേരത്തെ കോടതിയും അനുകൂലമായി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാതൊരു തുടർനടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ രാജൻ ഐസക് വ്യക്തമാക്കി.
ഭൂമി എസ്റ്റേറ്റുകാരുടേതാണെന്ന വ്യാജ വാദത്തെ തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം കേസിനുപിറകെ ദുരിതമനുഭവിച്ച് നടക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പിന്നീട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രദേശത്തെത്തി തർക്ക സ്ഥലത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി സീൽ വച്ചെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ പട്ടയം ലഭിച്ച ഭൂമിയുടെ പോക്കുവരവ് ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല. സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രവേശിക്കാൻ പോലുമാകാതെ പുറത്തുനിൽക്കേണ്ട വലിയ ഗതികേടിലാണ് നിലവിൽ ഈ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഇവർക്ക് നീളുന്ന നിയമ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കായി വലിയ തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. സംസ്ഥാന ഭരണാധികാരികളുടെയും ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ തീരുമാനം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന റവന്യു മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകുന്ന കാര്യവും ഇവർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കാലതാമസം കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ഭൂമി തിരികെക്കിട്ടണം എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ഏക ആവശ്യം.
Also Read: വേനൽ ചൂടിൽ വരണ്ടുണങ്ങി പുഞ്ചപ്പാടങ്ങള് ; ചോദ്യ ചിഹ്നമായി ജലസേചന പദ്ധതി