മൂന്നാറിൽ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളിലെ 'കുടിയൻ' ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിൽ; ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ നടപടി
പൊലീസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച മൂന്ന് ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിലായത്.
Published : July 13, 2026 at 9:00 PM IST
ഇടുക്കി: ഭാവി തലമുറയുടെ സുരക്ഷ കാറ്റിൽപ്പറത്തി, സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ വാഹനങ്ങളിൽ മദ്യപിച്ച് സ്റ്റിയറിങ് പിടിച്ച മൂന്ന് ഡ്രൈവർമാർ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ പൊലീസ് പിടിയിലായി. മൂന്നാർ ഡി വൈ എസ് പി യുടെ പ്രത്യേക നിർദേശ പ്രകാരം ശാന്തൻപാറ, രാജാക്കാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ വലയിലായത്. വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് പൊലീസും രക്ഷിതാക്കളും. അടിയന്തര നടപടിയായി ഇവരുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് (MVD) പൊലീസ് കർശന ശിപാർശ നൽകും.
പിടിയിലായവർ പ്രമുഖ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാർ
രാവിലെ കുട്ടികളുമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന അതീവ തിരക്കുള്ള സമയത്തായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വാഹന പരിശോധന. പിടിയിലായവരിൽ പ്രമുഖ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക ഡ്രൈവർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വിവരം. രാജാക്കാട് സ്വദേശി സുധാകരൻ (62), (രാജാക്കാട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ടാക്സി വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ), പൂപ്പാറ സ്വദേശി അമൽ തങ്കച്ചൻ (35) (മേഖലയിലെ പ്രമുഖ അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബസ് ഡ്രൈവർ), ചിന്നക്കനാൽ സ്വദേശി
നടപടി കടുപ്പിച്ച് പൊലീസ്, ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും
അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രതികളെയും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചെങ്കിലും കടുത്ത നിയമ നടപടികളിലേക്കാണ് പൊലീസ് നീങ്ങുന്നത്. മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് നിരപരാധികളായ കുട്ടികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുയർത്തിയ ഇവർക്കെതിരെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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"കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. മദ്യപിച്ച് സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് കർശന ശുപാർശ നൽകും. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന ശക്തമായി തുടരും,"
മൂന്നാർ ഡിവൈഎസ്പി അറിയിച്ചു.
കടുത്ത ആശങ്കയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ; കർശന നിരീക്ഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം
സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ രക്ഷിതാക്കൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലും പ്രതിഷേധത്തിലുമാണ്. വിദ്യാലയ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരം ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ കടുത്ത നിരീക്ഷണവും ദൈനംദിന പരിശോധനയും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. തങ്ങളുടെ മക്കളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാരുടെ പശ്ചാത്തലവും സ്വഭാവവും കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റുകൾ തയ്യാറാകണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.
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