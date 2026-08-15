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ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ മാതാപിതാക്കളെ വെട്ടിക്കൊന്നു; ദൃശ്യങ്ങള്‍ ബന്ധുവിന് അയച്ചു, 26കാരൻ പിടിയിൽ

മാതാപിതാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി വെട്ടുകളും കുത്തുകളുമേറ്റിട്ടുണ്ട്. 'ദൈവ വിളി ഉണ്ടായെന്നും മാതാപിതാക്കളെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക് അയച്ചെന്നും മകൻ.

IDUKKI CRIME CASE IDUKKI DOUBLE MURDER CASE ARREST DRUG ADDICTED CRIME ഇടുക്കി കൊലപാതകം
ആൻ്റണി(59), വത്സമ്മ(55) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 10:05 AM IST

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ഇടുക്കി: ലഹരി ആസക്തിയിൽ മാതാപിതാക്കളെ മകൻ അതിക്രൂരമായി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി. എഴുകുംവയലിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി 9:30 ഓടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഇരട്ട കൊലപാതകം നടന്നത്. പാറത്തറയില്‍ ആൻ്റണി(59), വത്സമ്മ(55) എന്നിവരെയാണ് മകന്‍ അജീഷ് (26) വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതി കടുത്ത ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രതി അജീഷിനെ നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തെളിവെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലും നടത്തിവരുന്നതിനിടയിൽ പ്രതി അമ്മയെവിടെയെന്നും പരസ്‌പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ലഹരിയിലായിരുന്ന പ്രതി അജീഷ് മാതാപിതാക്കളുമായി വഴക്കിടുകയും തുടർന്ന് കൈയ്യിൽ കരുതിയ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇരുവരെയും ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. വത്സമ്മയുടെ കഴുത്തിലും ആൻ്റണിയുടെ നെഞ്ചിലും വയറിലും മാരകമായി കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി പ്രതി ബന്ധുവിന് അയച്ചുകൊടുത്തു. ബന്ധു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇടവക വികാരിക്ക് കൈമാറുകയും വിവരം ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരെയും പൊലീസിനെയും അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ മാതാപിതാക്കളെ വെട്ടിക്കൊന്നു; മൃതദേഹ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ബന്ധുവിന് അയച്ചു, 26കാരൻ പിടിയിൽ (ETV Bharat)

നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃദദേഹങ്ങൾ. രക്തം പുരണ്ട കത്തിയും കൊന്തയുമായി വീടിനു മുന്നിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പ്രതി അജീഷ്. നാട്ടുകർ വിവരം തിരക്കിയപ്പോൾ 'ദൈവ വിളി ഉണ്ടായെന്നും മാതാപിതാക്കളെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക് അയച്ചെന്നുമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്,' നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രതിയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി. അക്രമത്തിനിടെ അജീഷിൻ്റെ കൈയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു. പ്രതിക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷമാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത്.

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'മാതാപിതാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി വെട്ടുകളും കുത്തുകളുമേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽ കിടന്നത്. കൊലപാതകം നടന്ന സമയം ആൻ്റണിയുടെ രോഗിയായ മാതാവും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതൃ മാതാവ് എവിടെയെന്ന് പ്രിതിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവരെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അയക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നാണ് അജേഷ് പറഞ്ഞത്. സംഭവ സമയം ഇവർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു, ബഹളം കേട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവകരെയും പ്രതി ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. കാഴ്‌ച ശക്തിയും കേൾവി കുറവുമുള്ള വയോധികയെ നാട്ടുകാർ വിളിച്ചുണർത്തി പുറത്തെത്തിച്ചു,' പ്രദേശവാസി ടോമി പറഞ്ഞു. ഇവരെ രാത്രിയിൽ തന്നെ ടോമി തൻ്റെ വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

ലഹരി ഉപയോഗവും മുൻകാല പശ്ചാത്തലവും

സ്ഥിരമായി മദ്യവും മറ്റ് ലഹരിവസ്‌തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന അജീഷ് വീട്ടിൽ നിരന്തരം വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ലഹരിമുക്തിക്കായി അജീഷിനെ അടുത്തിടെ ഡീ-അഡിക്ഷൻ സെൻ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വൈരാഗ്യം മാതാപിതാക്കളോട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സൂചന. കൊല്ലപ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ മറ്റൊരു മകൻ വിദേശത്താണ്.

സംഭവം നടന്ന വീട് പൊലീസ് പൂട്ടി സീൽ ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്‌ധരും വിരലടയാള വിദഗ്‌ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്‌ മോർട്ടത്തിനായി ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രതിയെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പും മറ്റ് അന്വേഷണവും നടത്തിവരുന്നു. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മാത്രമേ പ്രതിയെ ക്രൂരകൃത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം വ്യക്തമാകുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

IDUKKI CRIME CASE
IDUKKI DOUBLE MURDER CASE ARREST
DRUG ADDICTED CRIME
ഇടുക്കി കൊലപാതകം
DOUBLE MURDER IDUKKI

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