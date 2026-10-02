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ദേശീയ കരാട്ടെ ഗോദയിലേക്ക് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിക്കൂട്ടം; ഇത് ഹാട്രിക് അങ്കം

കൊച്ചുപറമ്പിൽ ജിജി, മർഫി ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ജോർദാൻ, ജോർഥാൻ, ജോവാക്കിം എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ ദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളായി മാറുന്നത്.

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'കരാട്ടെ കിഡ്‌സ്' വീണ്ടും പോർക്കളത്തിലേക്ക് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 12:22 PM IST

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ജോജി ജോണ്‍

ഇടുക്കി: കൈക്കരുത്തും മനക്കരുത്തും സമന്വയിക്കുന്ന ആയോധനകലയുടെ ഗോദയിൽ ഇടുക്കിയുടെ യശസ്സ് വാനോളമുയർത്താൻ ഒരു വീട്ടിൽനിന്നും മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നു. എഴുകുംവയൽ കൊച്ചുപറമ്പിൽ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന് കരാട്ടെ വെറുമൊരു വിനോദമല്ല, മറിച്ച് അച്ചടക്കവും ആത്മവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ ജീവിതചര്യയാണ്. സിഐഎസ്‌സിഇ (CISCE) കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് ഈ സഹോദരങ്ങൾ ദേശീയ കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ചെറുപ്പത്തിൽ തളിർത്ത കായികമികവ്
കൊച്ചുപറമ്പിൽ ജിജി, മർഫി ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ജോർദാൻ, ജോർഥാൻ, ജോവാക്കിം എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ ദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളായി മാറുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയ കഠിന പരിശീലനമാണ് ഈ സഹോദരങ്ങളെ ദേശീയ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. മൂത്ത മകളായ ജോർദാൻ അഞ്ചാം വയസ്സിലും, ജോർഥാൻ നാലാം വയസ്സിലും, ഇളയമകൻ ജോവാക്കിം മൂന്നാം വയസ്സിലുമാണ് കരാട്ടെ പഠനം ആരംഭിച്ചത്.

ബിരുദ വിദ്യാർഥിനിയായ ജോർദാൻ മുൻപ് ദേശീയ മത്സരത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി നാടിന് അഭിമാനമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദേശീയ തലത്തിൽ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയാണ് ഇളയമകൻ ജോവാക്കിം തങ്കപ്പതക്കത്തിൽ ഇടുക്കിയുടെ കരുത്ത് വരച്ചുകാട്ടിയത്. കട്ടപ്പന ഓക്‌സിലിയം സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളായ ജോവാക്കിമും ജോർഥാനും പഠനത്തിലും കരാട്ടെയിലും മാത്രമല്ല, അത്ലറ്റിക്‌സിലും മികച്ച പ്രതിഭകളാണ്.

എഴുകും വയലിൻ്റെ 'കരാട്ടെ കിഡ്‌സ്' (ETV Bharat)

ചെറുപ്പത്തിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ മാത്യുവിൻ്റെ കരാട്ടെ സ്‌കൂളിൽ കുട്ടികളെ ചേർത്തതാണെന്ന് പിതാവ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ ജിജി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളതെന്നും ഇവർ അടുപ്പിച്ച് മൂന്നാം തവണയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കായികമേളകളിൽ ലോങ് ജമ്പിലും കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സീനിയർ വിദ്യാർഥികളെല്ലാം ഇവർക്ക് മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നതെന്നും ജിജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നുതന്നെ മൂന്ന് പ്രതിഭകൾ ഉയർന്നുവന്നത് ഏറെ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണെന്ന് പരിശീലകനായ മാത്യുവും പ്രതികരിച്ചു.

ഗ്രാമീണ പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന അക്കാദമി
എഴുകുംവയൽ കരാട്ടെ അക്കാദമിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ കുട്ടിത്താരങ്ങൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. നെടുങ്കണ്ടത്തും എഴുകുംവയലിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്കാദമി ഇതിനോടകം തന്നെ ദേശീയ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ നിരവധി കരാട്ടെ താരങ്ങളെയാണ് വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കരാട്ടെ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ക്യോഷി മാത്യു ജോസഫ്, പൊതുപ്രവർത്തകനായ സുരേഷ് പള്ളിയാടി എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

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ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച കായിക പരിശീലനം നൽകുന്നതിനൊപ്പം, സ്വയം പ്രതിരോധവും അളവറ്റ ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് അക്കാദമിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ദേശീയ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ എഴുകുംവയലിൻ്റെ ഈ കൊച്ചു മിടുക്കന്മാർ ഇത്തവണയും സ്വർണപ്പതക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇടുക്കിയുടെ മലയോര മണ്ണിൽ നിന്ന് ദേശീയ വിജയത്തിലേക്ക് കാൽവയ്ക്കുന്ന കരാട്ടെ കിഡ്‌സിന് നാടൊന്നാകെ വിജയാശംസകൾ നേരുകയാണ്. കായികരംഗത്ത് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും പരിശീലകരും.

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TAGGED:

KARATE KIDS CISCE WINNER
EZHUKUMVAYAL KARATE KIDS
IDUKKI KARATE KIDS
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