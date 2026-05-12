ഇടുക്കിയെ നടുക്കി തീപിടിത്തം: സ്കൂൾ വളപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസുകൾ കത്തിനശിച്ചു, ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം
സ്കൂൾ ഷെഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ബസുകളാണ് കത്തി നശിച്ചത്. വെൽഡിങ് ജോലികൾക്കിടെയുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് കാരണമെന്ന് നിഗമനം. പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു.
Published : May 12, 2026 at 2:51 PM IST
ഇടുക്കി : കുഴിത്തൊളു ദീപാ ഹൈസ്കൂളിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് സ്കൂൾ ബസുകൾ തീപിടിച്ച് പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. സ്കൂൾ വളപ്പിലെ താത്കാലിക ഷെഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബസുകൾക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. വെൽഡിങ് ജോലികൾക്കിടെയുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
കത്തിയമർന്നത് രണ്ട് ബസുകൾ
സ്കൂൾ ഷെഡിൽ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് ബസുകളിലേക്കും തീ അതിവേഗം ആളിപ്പടരുകയായിരുന്നു. വലിയ തോതിൽ പുകയും തീയും ഉയരുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരം അറിയിച്ചു. സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് ബസുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും, ഫയർഫോഴ്സും പ്രദേശവാസികളും നടത്തിയ സന്ദർഭോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ തീ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാനായി.
വെൽഡിങ് ജോലികൾക്കിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്?
വിവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വെൽഡിങ് ജോലികൾ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. വെൽഡിങ് മെഷീനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച വയറുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ബസുകളുടെ സീറ്റുകളിലേക്ക് തീ പടർന്നതോടെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്ക് ഇരയാവുകയായിരുന്നു. 'പെട്ടെന്നാണ് തീ ആളിപ്പടർന്നത്. വെൽഡിങ് ജോലികൾ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തീ അണയ്ക്കാൻ നാട്ടുകാരും അധ്യാപകരും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചത്' - ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.
ഫയർഫോഴ്സ് ഇടപെടൽ
കട്ടപ്പനയിൽ നിന്നും എത്തിയ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ പൂർണ്ണമായും അണച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിലാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിനും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വെൽഡിങ് ജോലികളിൽ ഉണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ആണോ അപകട കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഇത്തരത്തില് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാമനാട്ടുകരയിലെ പെയിന്റ് കടയിലും മൂരിയാട് പാലത്തിനു സമീപത്തെ ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനത്തിലും കണ്ണാടിക്കലിലെ ചപ്പാത്തി കമ്പനിയിലും ആണ് വൻ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് പ്രാഥമികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
