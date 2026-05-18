വഴിവെട്ടി 'പെരുവഴി'യിലാക്കി, മെയിൻ റോഡ് എത്താനിപ്പോള്‍ ദുരിതപ്പാത താണ്ടണം; അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാസമായി നരകയാതന

വികസനത്തിന്‍റെ പേരിൽ റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചു. അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ എട്ട് മാസമായി ദുരിതത്തിൽ. ഫണ്ടില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് വിശദീകരണം.

SANTHANPARA PANCHAYAT FAMILIES FACING CRISIS IN IDUKKI IDUKKI SANTHANPARA ROADS
Santhanpara panchayat road issue (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 3:56 PM IST

ഇടുക്കി : വികസനം വരുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന് ഒടുവിൽ ലഭിച്ചത് സമാനതകളില്ലാത്ത നരകയാതന. ഇടുക്കി ശാന്തമ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കൂന്തപ്പനത്തേരിയിലുള്ള അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസമായി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്. വഴി വീതി കൂട്ടി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായി ഉണ്ടായിരുന്ന റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടതോടെ കാൽനടയാത്ര പോലും അസാധ്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പ്രദേശം.

എട്ട് മാസം മുമ്പ് വരെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ എത്തുമായിരുന്നു. പ്രദേശവാസികളുടെ യാത്രാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ദുരിതത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു. റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർത്തതോടെ പ്രായമായവർക്കും രോഗികൾക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ദിവസങ്ങൾക്കകം സ്‌കൂളുകൾ തുറക്കാനിരിക്കെ, പ്രദേശത്തെ കുരുന്നുകൾ ഈ തകർന്നുകിടക്കുന്ന ദുരിതപ്പാത താണ്ടി വേണം മെയിൻ റോഡിലെത്താൻ എന്നതും തങ്ങളെ വലയ്‌ക്കുന്നെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

കൂന്തപ്പനത്തേരിയിലുള്ള ദുരിതപ്പാത (ETV Bharat)

തകർന്നത് വീടുകളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും; പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി

റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനായി മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണെടുത്തതോടെ സമീപത്തെ പല വീടുകളുടെയും സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ തകർന്നുവീണു. ഇതോടൊപ്പം പല വീടുകളുടെയും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ തകരുകയും അവയിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. മഴക്കാലം പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെ വലിയൊരു പകർച്ചവ്യാധി ഭീതിയിലാണ് തങ്ങള്‍ ജീവിക്കുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

'ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വഴി കൂടി ഇല്ലാതാക്കി. രോഗികളെ ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും വണ്ടി വരില്ല. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പൊട്ടി മലിനജലം ഒഴുകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്' -പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ വാർഡിലും അവഗണന; ഫണ്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരണം

ശാന്തമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ സ്വന്തം വാർഡിലെ ജനങ്ങളാണ് ഈ ക്രൂരത അനുഭവിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും, പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ട് ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണത്തോടെ തീർന്നെന്നും പുതിയ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയാല്‍ മാത്രമേ ഇനി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നൽകുന്ന മറുപടി.

പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി നാട്ടുകാർ

അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ തീരുമാനം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങളെ അണിനിരത്തി ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം.

