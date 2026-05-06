ആണി ചോദിച്ചെത്തി കൊലപാതകം; ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറയെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ
Published : May 6, 2026 at 11:18 AM IST
ഇടുക്കി: ശാന്തൻപാറ ശങ്കരപാണ്ഡ്യമെട്ടിൽ വീട്ടമ്മയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്വകാര്യ സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവറായ ജഗൻമോഹൻ്റെ ഭാര്യ ശാന്തി (36) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ശാന്തിയുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജഗൻമോഹൻ്റെ സഹോദരീഭർത്താവ് രാമകൃഷ്ണനെ ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസംമുട്ടിച്ചാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മരണത്തിന് പിന്നിലെ വിവരങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ മെയ് നാലിനാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവമുണ്ടായത്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ ശാന്തിയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത് ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ജഗൻമോഹൻ ജോലി ആവശ്യത്തിനായി പുറത്തായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ആണി ചോദിച്ച് പ്രതിയായ രാമകൃഷ്ണൻ വീട്ടിലെത്തി.
ഇയാൾ വന്നിട്ടുള്ള വിവരം ശാന്തി ഫോണിലൂടെ ഭർത്താവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ വന്ന ശേഷം ആണി നൽകാമെന്ന് ജഗൻമോഹൻ മറുപടിയും നൽകി. എന്നാൽ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ജഗൻമോഹൻ കണ്ടത് തറയിൽ വീണുകിടക്കുന്ന ശാന്തിയെയാണ്.
ചായ നൽകിയ ശേഷം ശാന്തി അപ്രതീക്ഷിതമായി കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതി ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത്. ശാന്തിക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ശ്രമം. തുടർന്ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ശാന്തിയെ പൂപ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.
ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ തന്നെ മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
അസ്വാഭാവിക പാടുകൾ നിർണായകമായി
പൊലീസ് സർജൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർമാർ ശാന്തിയുടെ കഴുത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അസ്വാഭാവിക പാടുകളാണ് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ, കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ പിടയുമ്പോഴുണ്ടായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. കൊലപാതകമാണെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ വീട്ടിലെത്തിയവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന വീട്ടിൽ വിരലടയാള വിദഗ്ധരും എത്തി പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
കുറ്റം സമ്മതിച്ച് പ്രതി
സംഭവദിവസം വീട്ടിലെത്തിയ രാമകൃഷ്ണനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മറുപടികളാണ് ഇയാൾ നൽകിയത്. ഒടുവിൽ തെളിവുകൾ നിരത്തിയുള്ള അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
ശാന്തിയെ സ്വന്തം തോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്ത് മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൃത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. കൊല്ലപ്പെട്ട ശാന്തിയുടെ സ്വഭാവദൂഷ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പ്രതി പൊലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക മൊഴി. ഇതിൽ കൂടുതലെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാകാനുണ്ട്.
പ്രതിയുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച യഥാർഥ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച തോർത്ത് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും മൊഴിയിലെ വാസ്തവവും പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനായി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യും. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ശാന്തിയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സംസ്കരിച്ചു. ഗ്രാമവാസികളെ ഒന്നടങ്കം നടുക്കിയ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാട്.
