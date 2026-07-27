മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ ഇനി ജമന്തി വസന്തം; ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ രാജാക്കാടിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടം ഒരുങ്ങുന്നു
ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പൂന്തോട്ടമായി മാറാനൊരുങ്ങി രാജാക്കാടിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം. വാർഡിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ജമന്തി തൈകൾ നട്ടത്.
Published : July 27, 2026 at 2:15 PM IST
ഇടുക്കി: ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളും കാടുകയറിയ പരിസരവും കൊണ്ട് വഴിയാത്രക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മൂക്കുപൊത്തിച്ചിരുന്ന രാജാക്കാട് ടൗണിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം ഇനി മനോഹരമായ ജമന്തിപ്പൂക്കളാൽ ശോഭിക്കും. അനാസ്ഥയുടെയും മലിനീകരണത്തിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന പൊതു ഇടത്തെ തൂത്തുമാറ്റി മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമൊരുക്കി നാടിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും.
രാജാക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള പഞ്ചായത്ത് കിണറിൻ്റെ പരിസരമാണ് ഇപ്പോൾ നാടിന് തന്നെ അഭിമാനമാകുന്ന രീതിയിൽ മാറിയിരിക്കുന്നത്. കാലങ്ങളായി വഴിയാത്രക്കാരും അനാസ്ഥ കാട്ടുന്ന പൊതുജനങ്ങളും വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങളും മദ്യപാനികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ചില്ലുകുപ്പികളും അടിഞ്ഞുകൂടി ദുർഗന്ധം വമിച്ചിരുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ഇവിടം. സമീപകാലത്ത് പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ പുല്ലുവളർന്ന് കാടുകയറിയതോടെ ഇവിടം യാത്രക്കാർക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തിയിരുന്നു.
മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ട ജനകീയ കൂട്ടായ്മ
നാടിന് ശാപമായി കിടന്ന ഈ പ്രദേശം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒടുവിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ മുന്നോട്ടുവരികയായിരുന്നു. ടൗൺ വാർഡ് മെമ്പർ ജോഷി കന്യാക്കുഴിയുടെ ആശയവും രാജാക്കാട് കൃഷി ഓഫീസർ ഇന്ദുലേഖയുടെ സാങ്കേതിക മേൽനോട്ടവും ചേർന്നതോടെ പദ്ധതിക്ക് ചിറകുമുളച്ചു. പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കുറച്ചുകാലമായ ഈ പരിസരത്തെ വൃത്തിയില്ലായ്മ മൂലം ആരു തിരിഞ്ഞുനേക്കിയിരുന്നില്ലായെന്നും ജോഷി കന്യാക്കുഴി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പരിസരം വൃത്തിയാക്കാമെന്ന ചിന്തയിലേയ്ക്ക് വന്നതെന്നും അതിനായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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വാർഡിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം കൂടിയായപ്പോൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ പൂർത്തിയായി. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരായ ജിജി ബെന്നി, സിജി നോബി, ഉഷാദ് സുമേഷ്, ജിപ്സി ടൈറ്റസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രദേശം മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമാക്കി മാറ്റിയത്. പ്ലാസ്റ്റിക്- ഗ്ലാസ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്ത്, മണ്ണൊരുക്കി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ജമന്തിച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതോടെ കിണർ പരിസരത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറി.
കേവലം മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം നാടിൻ്റെ ഭംഗി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും കടമയാണെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് രാജാക്കാട് നൽകുന്നത്. ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പൊതുഇടങ്ങൾ എങ്ങനെ സുന്ദരമാക്കാമെന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട്. ഇനി ഈ ജമന്തിച്ചെടികൾ പൂത്തുലയുമ്പോൾ അത് രാജാക്കാടിൻ്റെ തനതായ സൗന്ദര്യവത്കരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറും.
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