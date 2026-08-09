കനത്ത മഴയിൽ പുല്ലാട്ടുപടി പാലം തകർന്നു; നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു
2018ലെ പ്രളയത്തിൽ ആറിന് കുറുകയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പാലം ഒലിച്ചു പോയതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നിർമ്മിച്ച തടിപ്പാലമാണ് തകർന്നത്.
Published : August 9, 2026 at 8:20 PM IST
ഇടുക്കി: കനത്ത മഴയിൽ ഇടുക്കി ഏലപ്പാറ കൊച്ചുകരിന്തിരി പുല്ലാട്ടുപടി പാലം തകർന്നുതോടെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു. 2018ലെ പ്രളയത്തിൽ ആറിന് കുറുകയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പാലം ഒലിച്ചു പോയതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നിർമ്മിച്ച തടിപ്പാലമാണ് തകർന്നത്. ഇടുക്കി ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ കൊച്ചു കരിന്തരുവിയുമായി പുതുവൽ നിവാസികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പുല്ലാട്ടുപടി പാലമാണ്. പുതിയ തടിപ്പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ. പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ഇടുക്കി പാക്കേജിൽ ഒരുകോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതിന് കരാർ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാലം പണിതീരാൻ ഏറെ കാലം എടുക്കും അതുവരെ താൽക്കാലിക തടിപ്പാലം മാത്രമാണ് ആശ്രയം.
വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ നടപ്പാലം തകരുമെന്നും എല്ലാ വർഷവും ഇത് പതിവാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കരിന്തരുവിയുമായി പുതുവൽ നിവാസികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പാലമായതിനാൽ ഇനി മുതൽ പോസ്റ്റ്ഓഫീസിലും പള്ളിയിലും സ്കൂളിന് പോകാൻ ഇത് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കനാലിൻ്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു
ജില്ലയിലെ കാര പേരാവൂർ റോട്ടിലെ പഴശി കനാലിൻ്റെ ഭിത്തി അതിതീവ്ര മഴ കാരണം ഇടിഞ്ഞ് വൻ അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ രണ്ട് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുകയും അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാല് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 65 പേരാണ് വസിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 33 സ്ത്രീകളും 21 പുരുഷന്മാരും 11 കുട്ടികളുമുണ്ടായിരുന്നു. തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ രണ്ടും ഇരിട്ടി, തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കുകളിൽ ഓരോന്ന് വീതമായിരുന്നു ക്യാമ്പുകൾ. വെള്ളം കയറിയ കുടുംബങ്ങളെ അഗ്നിരക്ഷ സേന സ്ഥലത്ത് എത്തിയാണ് മാറ്റിപാർപ്പിച്ചത്.
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ജാഗ്രത നിർദേശം
- ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം.
- നദിക്കരകൾ, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്.
- ദുരന്തസാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതും പകൽ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി താമസിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപന, റവന്യൂ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
- ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മേൽക്കൂര ശക്തമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപകടാവസ്ഥ മുന്നിൽ കാണുന്നവർ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി താമസിക്കണം.
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