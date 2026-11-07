മരങ്ങളിൽ കായ്കൾ കുലച്ചുനിൽക്കുന്നതുപോലെ കടവാവലുകൾ; ഇടുക്കി പൊന്മുടിയിലെ അദ്ഭുതക്കാഴ്ച
കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള മരക്കാനം വനമേഖലയിലാണ് (Marakkanam Forest Bat Roosting) ഈ കടവാവലുകൾ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്
Published : November 7, 2026 at 1:01 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: കാടിൻ്റെ നിശബ്ദതയെ കീറിമുറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ചിറകടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ആരുമൊന്ന് അമ്പരക്കും. ദൂരെനിന്ന് നോക്കിയാൽ വൻമരങ്ങളിൽ കായ്കൾ കുലച്ചുനിൽക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് ആ വിസ്മയക്കാഴ്ചയുടെ ചുരുളഴിയുക. ഇടുക്കി പൊന്മുടി ഡാമിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തോട് ചേർന്നുള്ള മരക്കാനം വനമേഖലയിൽ തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കടവാവലുകൾ പ്രകൃതിയുടെ അപൂർവ വിസ്മയമാവുകയാണ്.
കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള മരക്കാനം വനമേഖലയിലാണ് ഈ കടവാവലുകൾ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉയരമേറിയ മരങ്ങളുടെ ചില്ലകളിൽ ഇലകൾക്കിടയിലായി കറുപ്പും തവിട്ടും നിറത്തിലുള്ള ഈ ജീവികൾ കൂട്ടത്തോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. പകൽസമയങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇവയെ കണ്ടാൽ മരങ്ങളിൽ പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുപോലെയാണ് തോന്നുക. ചിറകുകൾ വിടർത്തിയും പരസ്പരം ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയും ഇവ മരക്കൊമ്പുകളിൽ സജീവമാകുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരിൽ കൗതുകത്തോടൊപ്പം അൽപം ഭീതിയും അമ്പരപ്പും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകൾ കുറവായതിനാലാകാം വർഷങ്ങളായി ഈ പ്രദേശം ഇവയുടെ പ്രധാന ആവാസകേന്ദ്രമായി തുടരുന്നത്.
പ്രകൃതിയുടെ കാവൽക്കാർ
രാത്രിയാകുന്നതോടെ ഭക്ഷണം തേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന കടവാവലുകൾ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പഴവർഗങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഇവ വിത്തുകൾ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വാഭാവിക വനവത്കരണത്തിന് വലിയ സഹായമാണ് നൽകുന്നത്. ചിലയിനങ്ങൾ പൂക്കളിലെ തേനും പരാഗവും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പരാഗണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കർഷകർക്ക് ചിലപ്പോൾ വെല്ലുവിളിയാകാറുണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതിയിലെ വിത്തുവിതരണക്കാരെന്ന നിലയിൽ ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. അന്യംനിന്നുപോയ പല മരങ്ങളും വീണ്ടും വളരുന്നത് ഇവ കൊണ്ടിടുന്ന വിത്തുകളിലൂടെയാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഈ അപൂർവ ആവാസകേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനുമായി പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഗ്രീൻകെയർ കേരളയുടെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. ബൾബേന്ദ്രൻ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പതിനായിരക്കണക്കിന് വാവലുകളെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ താൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിലവിൽ ഇവയുടെ എണ്ണം ലക്ഷക്കണക്കിനായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരക്കാനം ജങ്ഷനിൽനിന്ന് നാല് ദിശകളിലേക്കായി ഒന്നിച്ച് പറന്നാണ് ഇവ തീറ്റ തേടാൻ പോകുന്നത്. 25 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ പോയി ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്ന ഇവ പുലർച്ചെ വെളിച്ചം വീഴുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചെത്തും. 900 ഗ്രാം മുതൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള ഇവയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്ററോളം വലുപ്പമുള്ള ചിറകുകളാണുള്ളത്. ഇവയുടെ വംശനാശം പ്രകൃതിക്ക് വലിയ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനമേഖലയിൽ കഴിയുന്ന കടവാവലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ജനവാസമേഖലകളിലേക്കും കാർഷിക വിളകളിലേക്കും എത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക ചിലർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ വനത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യവും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇവ ജനവാസമേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപകമായി ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. ഓരോ ജീവിവർഗത്തിനും പ്രകൃതിയിൽ അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന വലിയ ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് പൊന്മുടിയിലെ ഈ അദ്ഭുതക്കാഴ്ച.
Also read: "അക്ഷരേ... ഒന്ന് തിരിച്ചു വായോ.." ആദ്യമായി കണ്ടതും തനിച്ചാക്കിയതും ഒരേ തീയതിയിൽ; കണ്ണുനനയിച്ച് വരുണിൻ്റെ വൈകാരിക കുറിപ്പ്