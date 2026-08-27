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'ഞങ്ങളില്ലേ... ഒരു മകനായി ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാം', ഇടുക്കിയിൽ ജീവൻ്റെ കാവലാളായി എസ്‌ ഐ ബിബിൻ, സല്യൂട്ടടിച്ച് കേരളം

ഫോണിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ വീട്ടിലെത്തി മുറിയുടെ ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗൃഹനാഥനെയാണ് പൊലീസ് കണ്ടത്.

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ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിന്ന ഗ്രഹനാഥനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന എസ്‌ ഐ ബിബിൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 3:34 PM IST

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ഇടുക്കി: "വർഗീസേട്ടാ, അത് അഴിക്ക്... ഒരു മകനാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം..." വാതിലടച്ച് കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ, വാക്കുകളുടെ സാന്ത്വനത്താൽ തിരികെപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഓണനാൾ ഇടുക്കി പൊലീസിനും നാടിനും നൽകുന്നത് മാനവികതയുടെ വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്. ഇടുക്കി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ബിബിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലും വാത്സല്യത്തോടെയുള്ള ആശ്വാസവാക്കുകളുമാണ് ഒരു കുടുംബനാഥനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിന്ന ഗ്രഹനാഥനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന പൊലീസ് (ETV Bharat)

കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ മധ്യവയസ്‌ക്കൻ മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ തുനിയുകയായിരുന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുന്നത് കണ്ട് ഭയന്നുപോയ ഇയാളുടെ ഇളയമകൾ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിവരമറിയിച്ചു. സന്ദേശം ലഭിച്ച നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എസ്‌ഐ ബിബിനും സംഘവും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി. വീട്ടിലെത്തി മുറിയുടെ ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗൃഹനാഥനെയാണ് പൊലീസ് കണ്ടത്. ബലം പ്രയോഗിച്ച് വാതിൽ പൊളിച്ചാൽ അപകടത്തിന് കാരണമായേക്കാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ എസ്‌ഐ ബിബിൻ ജനലഴിക്കുള്ളിലൂടെ ഇയാളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

"വർഗീസേട്ടാ... ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമോ? നിങ്ങൾ പ്രതിയൊന്നുമല്ലല്ലോ... ഞാൻ ഈ സ്‌റ്റേഷനിൽ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ. കുടുംബത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മകൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തുതരാം. അത് അഴിക്ക് ചേട്ടാ... എല്ലാ സഹായവും ഞങ്ങൾ ചെയ്‌ത് തരാം," എന്ന് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പത്തോടെയും ഉറപ്പോടെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചേർത്തുപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കം

ഒരു പൊലീസുകാരൻ എന്നതിലുപരി ഒരു മകനെപ്പോലെ അരികിൽ നിന്ന് നൽകിയ ഉറപ്പിലും കരുതൽ നിറഞ്ഞ വാക്കുകളിലും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ നിരാശ അലിഞ്ഞുപോയി. ഒടുവിൽ കഴുത്തിലെ കുരുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റി അദ്ദേഹം മുറിയുടെ വാതിൽ തുറക്കാൻ തയ്യാറായി. തുടർന്ന് എസ്‌ഐ ബിബിൻ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌ത് പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്‌തു. ഉത്രാടനാളിൽ ഒരു ജീവൻ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇടുക്കി പൊലീസും നാടും. ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വിളിച്ച എസ്‌ഐ ബിബിനും സംഘത്തിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ അഭിനന്ദനപ്രവാഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക. സംസ്ഥാന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ: 1056, ദിശ: 0471-2552056, സ്നേഹി: 0484-2540530 എന്നിവയിൽ ബന്ധപ്പെടുക).

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