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ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങി, വർഷങ്ങളോളം പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ചു; ഒടുവിൽ ഇരുവർക്കും ഇടുക്കി പൊലീസിൻ്റെ കൈവിലങ്ങ്

വർഷങ്ങളായി ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെയും ദീർഘകാലമായി വിചാരണ പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന കേസുകളിലെ പ്രതികളെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചത്.

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പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 4, 2026 at 2:40 PM IST

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ഇടുക്കി: പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തന്ത്രപരമായി പിടികൂടി. പീഡനക്കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതിയും കഞ്ചാവ് കേസിൽ വിചാരണ ഒഴിവാക്കി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതിയുമാണ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു (ETV Bharat)

കൊട്ടാരക്കര മാമ്പുഴ സ്വദേശി സരസ്വതി മന്ദിരത്തിൽ സേതുകുമാർ, നെടുംകണ്ടം പച്ചടി പാലയ്ക്കാപറമ്പിൽ സുകു എന്നിവരെയാണ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് പിടികൂടി നെടുംകണ്ടം പൊലീസിന് കൈമാറിയത്. ഇരുവരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഗൾഫ് ജോലി വാഗ്‌ദാനം; പീഡനക്കേസിൽ 24 വർഷത്തിന് ശേഷം അറസ്‌റ്റ്

2000 ഡിസംബറിലാണ് സേതുകുമാറിനെതിരായ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഗൾഫിൽ ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് യുവതിയെ മുംബൈയിൽ എത്തിച്ച ശേഷം പീഡിപ്പിക്കുകയും 17,500 രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നെടുംകണ്ടം പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ച ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു.

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തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം ഇയാളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഷൊർണ്ണൂർ പരുത്തിപ്രയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സേതുകുമാറിനെ പിടികൂടിയത്. 24 വർഷമായി വിചാരണയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിരുന്ന പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് കേസന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

35 വർഷത്തെ ഒളിവിന് വിരാമം; വയനാട്ടിൽ നിന്ന് സുകു പിടിയിൽ

1991 നവംബറിൽ ഒരു കിലോ 600 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി നെടുംകണ്ടം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായയാളാണ് സുകു. കേസിൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഇയാൾ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു.

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പൊലീസ് നിരീക്ഷണം തുടരുന്നുവെന്ന ഭയത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറിമാറി താമസിച്ചിരുന്ന സുകുവിനെ ദീർഘനാളത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ വയനാട് കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയത്. ഏകദേശം 35 വർഷത്തോളമായി നിയമനടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിരുന്ന പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റോടെ പഴക്കമേറിയ കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങി.

പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കം

വർഷങ്ങളായി ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെയും ദീർഘകാലമായി വിചാരണ പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന കേസുകളിലെ പ്രതികളെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചത്. നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണവും രഹസ്യവിവര ശേഖരണവും തന്ത്രപരമായ അന്വേഷണവും നടത്തിയ ശേഷമാണ് രണ്ട് പ്രതികളെയും ഒരേസമയം പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ജില്ലയിൽ നീണ്ടകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കേസുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ തീർപ്പ് കാണിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന മറ്റ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ശക്തമായി തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പിടിയിലായ സേതുകുമാറിനെയും സുകുവിനെയും നെടുംകണ്ടം പൊലീസിന് കൈമാറിയ ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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