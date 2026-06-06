ഇടുക്കിക്ക് ഇനി പുതിയ കവാടം; കേരളത്തിലെ ആദ്യ 'ഉരുക്ക് കമാനപ്പാലം' അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക്, ഓഗസ്റ്റിൽ തുറന്നേക്കും!
നേര്യമംഗലത്ത് വിസ്മയമൊരുക്കി പുതിയ ആർച്ച് പാലം. പണികൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ. ഓഗസ്റ്റിൽ തുറന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : June 6, 2026 at 4:04 PM IST
ഇടുക്കി: 1935ൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആർച്ച് പാലം... പിന്നീട് എറണാകുളം–ഇടുക്കി ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കവാടമായി മാറി. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ എ ക്ലാസ് ആർച്ച് പാലം എന്ന പദവിയും ഇടുക്കി നേര്യമംഗലത്തെ ആ പാലത്തിനുണ്ട്. ഇന്ന് ആ പാലം 90 വർഷം പിന്നിട്ടു.
എന്നാൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് പാലത്തിലെ ആ കടുംപൊട്ടൻ ഗതാഗതക്കുരുക്കാവും. മൂന്നാറിലേക്കും മറ്റും പോകുന്ന യാത്രക്കാരുടെ പ്രധാന വഴിയാണ് ഇത്. എന്നാൽ രണ്ട് വലിയ വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഒരേ സമയം പാലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുവാന് പ്രയാസമാണ്. വലിയ വാഹനം കടന്നുവരുമ്പോൾ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വലിയ വാഹനങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി കയറുന്നത് പലപ്പോഴും ഗതാഗതകുരുക്കിന് ഇടവരുത്തും. ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് നിലവിലെ പാലം നിലനിര്ത്തി പാലത്തില് നിന്നും ഒമ്പത് മീറ്റര് താഴ് ഭാഗത്തായി പുതിയ പാലം നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
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അതോടെ മലനാടിനെയും തീരദേശത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ യാത്രാക്ലേശത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാവും. ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ പ്രവേശനകവാടമായ നേര്യമംഗലത്ത് പെരിയാറിന് കുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ 'ഉരുക്ക് നിർമ്മിത വളഞ്ഞ കമാനപ്പാലം' കൂടിയാണിത്. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും പരമ്പരാഗത ഭംഗിയും ഒത്തുചേരുന്ന പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പഴയ പാലത്തിൻ്റെ പരിമിതികളെ പൂർണമായും മറികടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ സ്റ്റീൽ ആർച്ച് പാലത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന.
214 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലത്തിന് അഞ്ച് സ്പാനുകളാണുള്ളത്. ഓരോ സ്പാനിനും 42 മീറ്റർ വീതം നീളമുണ്ട്. ആകെ 13 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് പുതിയ പാലം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ എട്ട് മീറ്റർ വീതി വാഹനങ്ങൾക്ക് സുഗമമായി കടന്നുപോകാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇരുവശങ്ങളിലും നടപ്പാതകളുമുണ്ട്. കാൽനടയാത്രക്കാർക്കായി 1.5 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള നടപ്പാതകളും ക്രമീകരിക്കുന്നത്. രാജഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പഴയ ആർച്ച് പാലത്തിന് വെറും നാല് മീറ്റർ മാത്രമാണ് വീതിയുണ്ടായിരുന്നത്. വലിയ വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വൺവേ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിരുന്ന നേര്യമംഗലത്ത് പുതിയ പാലം വരുന്നതോടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പൂർണമായും ഒഴിവാകും.
നിർമ്മാണം അതിവേഗത്തിൽ
പാലത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. 3 'ബോ സ്ട്രിങ്ങ് സ്റ്റീൽ ആർച്ച്' ഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഇനി പ്രധാനമായും അവശേഷിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി നാലും അഞ്ചും സ്പാനുകളിലെ ആർച്ചുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാകും. ഇതിനുപുറമേ, പാലത്തിൽ പാകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ പ്രതലത്തിന് മുകളിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയും ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കും. ഇത് കൂടി കഴിയുന്നതോടെ ടാറിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തിമഘട്ട മിനുക്കുപണികളിലേക്ക് നിർമ്മാണ കമ്പനി കടക്കും.
കാലാവധിക്കും മുൻപേ സമർപ്പണം
കരാർ കമ്പനിക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 2027 മാർച്ച് മാസം വരെ ഔദ്യോഗികമായി കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിലവിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ പാലം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ദേശീയപാത വിഭാഗം അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന. കേരളത്തിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പുതിയൊരു അധ്യായമാകുന്ന നേര്യമംഗലത്തെ ഈ ഉരുക്ക് കമാനപ്പാലം. ഇടുക്കിയിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും വലിയ രീതിയിൽ ഉണർവ്വേകും.
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