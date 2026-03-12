ETV Bharat / state

പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് നേട്ടത്തിലേക്ക്: ഏലം കൃഷിയിൽ ഇടുക്കിക്കാരന് ദേശീയ അംഗീകാരം

ചെറിയ ഏലം കർഷകനായി ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇന്ന് സ്‌മാൾ കാർഡമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന ദേശിയ അംഗീകാരത്തിലേക്കാണ് തങ്കച്ചനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. തങ്കച്ചൻ്റെ ഈ കാർഷിക യാത്ര കർഷകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന മികച്ച മാതൃകയാണ്.

ഏലം കൃഷി സ്‌മാൾ കാർഡമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി CARDAMOM CULTIVATION ആലപുരക്കൽ തങ്കച്ചൻ
Thankachan and his wife (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 8:55 PM IST

ഇടുക്കി: മലയോരത്തിൻ്റെ മാറിമറിയുന്ന കാലാവസ്ഥയും വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും കീടരോഗങ്ങളുമെല്ലാം മറികടന്ന് കൃഷിയിൽ പുതുമയും അധ്വാനവും ചേർത്ത് മുന്നേറിയ ഒരാളുടെ വിജയകഥയാണ് ഇടുക്കി രാജകുമാരി സ്വദേശി ആലപുരക്കൽ തങ്കച്ചൻ്റേത്. ചെറിയ ഏലം കർഷകനായി ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇന്ന് സ്‌മാൾ കാർഡമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന ദേശിയ അംഗീകാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ശാസ്ത്രീയ കൃഷിരീതികളുംവൈവിധ്യമാർന്ന കൃഷിയും കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയും ചേർന്ന പരിശ്രമം മലയോര കർഷകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു നൽകുന്ന കാർഷിക സമൃദ്ധിയായി മാറുകയാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുരിക്കുംതൊട്ടി സ്വദേശിയായ ആലപുരക്കൽ തങ്കച്ചൻ്റെ കാർഷിക യാത്ര ഇന്ന് മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് പ്രചോദനമായ ഹരിത വിപ്ലവം ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

തങ്കച്ചനും ഭാര്യ ഷാലിയും കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

പ്രതിസന്ധികളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിറഞ്ഞ കൃഷി മേഖലയിൽ ആത്മവിശ്വാസവും പുതുമയും ചേർത്ത് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചതാണ് സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ ദേശിയ അംഗീകാരമായ സ്‌മാൾ കാർഡമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത്. പരമ്പരാഗത ഏലം ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് തങ്കച്ചൻ തൻ്റെ കാർഷിക യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഏലം കൃഷി മലയോര മേഖലയിലെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായിരുന്നുവെങ്കിലും കാലക്രമേണ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ കർഷകരെ ബാധിച്ചു.

വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വം, കീടരോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം, കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കർഷകരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും തങ്കച്ചൻ തൻ്റെ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കാതെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു. കൃഷിയിൽ പുതുമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഉത്‌പാദനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

"കുടുംബത്തിൻ്റെ പൂർണമായ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ രാവിലെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പോവുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യ ഷാലിയാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത്. പതിനഞ്ചോളം അതിഥി തൊഴിലാളികളും ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ വെറെ ആൾക്കാരുമുണ്ട്. എൻ്റെ മക്കളും പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്", തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞു.

ഏലം കൃഷിയിൽ സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ തങ്കച്ചന് വലിയ പിന്തുണയായി. പുനർനടീൽ, പുതിയ നടീൽ, തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഏലം ഇനങ്ങൾ തോട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പഴയ തോട്ടങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയും ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി തങ്കച്ചൻ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികൾ സ്വീകരിച്ചു.

ഏലം കൃഷി സ്‌മാൾ കാർഡമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി CARDAMOM CULTIVATION ആലപുരക്കൽ തങ്കച്ചൻ
തങ്കച്ചനും ഭാര്യ ഷാലിയും (ETV Bharat)

ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ച് വെള്ളം കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി. ഇതിലൂടെ ഏലത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മയും വിപണിയിലെ വിലയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു.

തങ്കച്ചൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഞള്ളാനി, തിരുതാളി, മിറാക്കിൾ, ഏലം റാണി, കണിപറമ്പൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. വിവിധ ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉൽപാദനവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഏലം കൃഷിയിൽ സ്ഥിരതയുള്ള നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞു.

ഏലം കൃഷിയോടൊപ്പം കൃഷിയിൽ വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിലും തങ്കച്ചൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. കോഴിവളർത്തൽ, പാൽ ഉത്‌പാദനം, മത്സ്യകൃഷി, തേനീച്ച വളർത്തൽ എന്നിവയും അദ്ദേഹം കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ മയിൽ പ്രാവുകൾ, ലവ് ബേർഡ്‌സ്, ഫാൻസി കോഴി, നാടൻ കോഴി, കൾകം , ഗിനി കോഴി തുടങ്ങിയവയും വളർത്തുന്നു. ഇതിന് പുറമെ പച്ചക്കറി കൃഷി, ഫലവൃക്ഷ കൃഷി, പൂച്ചെടികൾ എന്നിവയും കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തങ്കച്ചൻ്റെ ഭാര്യ ഷാലി പറഞ്ഞു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സംയുക്ത കൃഷി രീതിയിലൂടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുകയും കൃഷിയിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണയായി ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് സഹധർമിണിയായ ഷാലിയാണ്. കൃഷിയിടത്തിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്നും ഈ കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് തൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ ശക്തിയെന്നും തങ്കച്ചൻ പറയുന്നു.

മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് അധ്വാനവും നവീകരണവും ചേർത്ത് കൃഷിയിൽ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ച തങ്കച്ചൻ്റെ ഈ കാർഷിക യാത്ര കർഷകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന മികച്ച മാതൃകയാണ്. കൃഷിയെ ഒരു തൊഴിൽമാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയ തങ്കച്ചൻ്റെ ഈ പരിശ്രമം മലയോര കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും പുതിയ ദിശ നൽക്കുകയാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

