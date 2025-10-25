അടിമാലിയിൽ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണു; രണ്ട് പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലെ കൂമ്പൻപാറയ്ക്ക് സമീപമാണ് അപകടം. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ കുടുംബങ്ങളെ നേരത്തെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു.
Published : October 25, 2025 at 11:29 PM IST
ഇടുക്കി: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഇടുക്കിയിലെ അടിമാലി കൂമ്പൻപാറ ലക്ഷംവീട് കോളനിക്ക് സമീപം മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിച്ച് രണ്ട് പേർ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങി. കൊച്ചി–ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലാണ് ദുരന്തം. പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സംയുക്തമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് നീക്കംചെയ്ത് കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണ്.
ലക്ഷംവീട് നിവാസികളായ ബിജുവും ഭാര്യ സന്ധ്യയുമാണ് മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയത്. ഇരുവരും വീടിൻ്റെ ഹാളിലാണ് കുടുങ്ങിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പൊതുപ്രവർത്തകൻ സന്ധ്യയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ജെസിബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജാക്കി ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ ഉയർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ദേശീയപാതയിൽ കൂമ്പൻപാറയ്ക്ക് സമീപം അപകടകരമായ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണാണ് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ ഏകദേശം 25 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചതുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തടസം നേരിട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ക്യാമ്പുകളും
അടിമാലിയിലെ ഉന്നതി കോളനിയിൽ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. ഉന്നതിക്ക് മുകൾഭാഗത്തായി വലിയ വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് അടിമാലി ഗവൺമെൻ്റ് സ്കൂളിലാണ് ഇവർക്കായി ക്യാമ്പ് തുറന്നത്. മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങളിൽ ബിജുവും ഭാര്യ സന്ധ്യയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുവരും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. കുടുങ്ങിയവർക്ക് മറ്റ് പരുക്കുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൃത്യമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഇന്ന് പകലോടുകൂടി 'ഉന്നതി' കോളനിക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് വലിയ വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വിള്ളലിന് സമീപത്താണ് വൈകിട്ടോടെ വലിയ രീതിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. 22 കുടുംബങ്ങളെ നേരത്തെ തന്നെ അടിമാലി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ സമീപത്തേക്കാണ് മണ്ണ് വീണത്.
വീടിന് ചുറ്റും മണ്ണ് വീണതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ. പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്. ഇവരെ ഉടൻ പുറത്തെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയപാത നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അശാസ്ത്രീയമായ മണ്ണെടുപ്പാണ് അപകടസാധ്യത കൂട്ടിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.
പഞ്ചായത്ത് രാവിലെ മുതൽ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അനസ് ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു. എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ആളുകളെ മാറ്റിയിരുന്നു, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത വീട് പൂർണമായും മണ്ണിനടിയിലാണെന്നും ഇപ്പോഴും മണ്ണിടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഇതേ ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ മണ്ണിടിയാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണ് 22 കുടുംബങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഈ മേഖലയിൽ നേരത്തെയും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി – ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും നിർമാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത കാരണം ചെറിയ മഴയിൽ പോലും മണ്ണിടിച്ചിലും കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തികൾ തകർന്നുവീഴുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
