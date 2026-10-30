വിവാഹമോചന വിധി നാളെ; പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലെത്തി ഭാര്യയെ കമ്പിവടികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച ഭർത്താവ് സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ചു
കുഴിതൊളു പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരിയായ ഭാര്യ ശ്രീജയ്ക്കാണ് (35) ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.
Published : October 30, 2026 at 12:25 PM IST
ഇടുക്കി: കുഴിതൊളുവില് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ജീവനക്കാരിയായ ഭാര്യയെ ജോലിസ്ഥലത്തെത്തി കമ്പിവടികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ഭർത്താവ് സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് ജീവനൊടുക്കി. നെറ്റിത്തൊഴു മഴുവാഞ്ചേരിൽ സ്വദേശി സന്തോഷ് (42) ആണ് മരിച്ചത്. കുഴിതൊളു പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരിയായ ഭാര്യ ശ്രീജയ്ക്കാണ് (35) ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.
ദാരുണമായ ആക്രമണം
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെയാണ് ഇയാൾ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലേക്ക് എത്തിയത്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ശ്രീജ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലെത്തിയ സന്തോഷ് ഇവരെ ബലമായി വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന കമ്പിവടികൊണ്ട് തലയ്ക്ക് ശക്തമായി അടിക്കുകയുമായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ശ്രീജയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി പൊലീസ് പറയുന്നു.
"രാവിലെ ഒൻപതരയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. സന്തോഷ് ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലെത്തി ഭാര്യയെ വലിചിഴച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കമ്പിവടി കൊണ്ട് അടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. തടയാൻ വന്ന നാട്ടുകാരുടെ നേർക്ക് റിവോൾവർ എടുത്തു വീശുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ കുറച്ചുകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന രൂക്ഷമായ കുടുംബവഴക്കാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്" എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഷൈജൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ശ്രീജയുടെ നിലവിളി കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയതോടെ സന്തോഷ് കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന റിവോൾവർ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശ്രീജയെ ഉടൻതന്നെ കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ശ്രീജയുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
പട്ടാപ്പകൽ സർക്കാർ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ദാരുണ സംഭവത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തിലാണ് കുഴിതൊളു നിവാസികൾ. രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഇരുവരെയും നാട്ടുകാർ കണ്ടത്. ഉടൻതന്നെ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസമയം പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ മറ്റ് ജീവനക്കാരും ഇടപാടുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരും വലിയ ഭീതിയിലായി.
കുടുംബവഴക്കും വിവാഹമോചന കേസും
ഇരുവരും തമ്മിൽ കുറച്ചുകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന രൂക്ഷമായ കുടുംബവഴക്കാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇരുവരും ഏറെനാളായി അകന്നുകഴിയുകയായിരുന്നു. തൂക്കുപാലത്താണ് ശ്രീജ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ വിവാഹമോചന കേസിൽ ശനിയാഴ്ച കോടതി വിധി പറയാനിരിക്കെയാണ് സന്തോഷ് അതിക്രൂരമായ ആക്രമണം.
സന്തോഷ് മുൻപും ശ്രീജയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരമായുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇവർ വിവാഹമോചനത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിധി വരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇത്തരമൊരു ക്രൂരകൃത്യം അരങ്ങേറിയത്. മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പ്രകാരമാണ് സന്തോഷ് കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ എത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
കമ്പമെട്ട് പൊലീസാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സന്തോഷിന് ലൈസൻസില്ലാത്ത റിവോൾവർ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തോക്ക് ലഭിച്ച ഉറവിടം കണ്ടെത്തേണ്ടത് കേസിൽ നിർണായകമാണ്.
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മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും. ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
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