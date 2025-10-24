ETV Bharat / state

ഇടിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയെയും കിട്ടില്ല: രാജകുമാരിയിൽ ഇൻ്റർ സ്‌കൂൾ കരാട്ടെ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ആവേശത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ

സംസ്ഥാന - ദേശിയ മത്സരങ്ങൾക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായി തയാറാവാൻ വേണ്ട പരിശീലനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടത്തിയത്.

SHITO SCHOOL OF KARATE KARATE CHAMPIONSHIP IDUKKI NEWS KARATE
KARATE CHAMPIONSHIP IN IDUKKI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 9:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ഇൻ്റർ സ്‌കൂൾ കരാട്ടെ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ആവേശത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലായിരുന്നു. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉറ്റ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇടിച്ച് തോൽപിക്കാനായിരുന്നു ഓരോ മത്സരാർഥിയുടെയും ലക്ഷ്യം. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള യൂണിഫോമിനു മുകളിൽ പല വർണത്തിലുള്ള ബെൽറ്റുകൾ കെട്ടി, കൈകളിൽ ഗ്ലൗസുമണിഞ്ഞാണ് ഓരോരുത്തരും അങ്കത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്.

പരിശീലകൻ്റെ അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ നല്ല പൊരിഞ്ഞ ഇടിക്ക് തുടക്കമായി. പേടിക്കേണ്ട, ഇത് ഷിറ്റോ സ്‌കൂൾ ഓഫ് കരാട്ടെ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചാംപ്യൻഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ്. സംസ്ഥാന, ദേശീയ മത്സരങ്ങൾക്കായി കുട്ടികളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒരുക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു മത്സരം നടത്തിയത്.

ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ശിറ്റോ സ്‌കൂൾ ഓഫ് കരാട്ടെ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളിൽ കരാട്ടെ അഭ്യസിക്കുന്ന ഇരുനൂറോളം കൊച്ചുകൂട്ടുകാരാണ് ഇൻ്റർ സ്‌കൂൾ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. ലഹരി ഉപയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്താനും മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഷിറ്റോ സ്‌കൂൾ ഓഫ് കരാട്ടെ കേരള ടെക്‌നിക്കൽ ഡയറക്‌ടർ സാബു ജേക്കബ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഗ്ലൗസും പാഡും ധരിച്ച് അങ്കത്തിനിറങ്ങിയാൽ ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അത് ഉറ്റ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇടിക്കുമെന്നും മത്സരാർഥികൾ പറയുന്നു. റൗണ്ട് ഓഫ് കിക്ക്, അപ്പർ പഞ്ച്, ലോവർ പഞ്ച്, മിഡിൽ പഞ്ച്, ഫ്രണ്ട് കിക്ക് തുടങ്ങി കിക്കുകളുടെയും പഞ്ചുകളുടെയും പെരുമഴയാണ് മത്സരത്തിൽ കണ്ടത്. എന്നാൽ, മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചവരെല്ലാം പഴയതുപോലെ ആത്മാർഥ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുന്നത് മനസ് നിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്‌ചയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അഞ്ചു വയസിനു മുകളിലുള്ളതും 14 വയസിനു താഴെയുമുള്ള വിദ്യാർഥികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമടക്കം വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് അങ്കത്തട്ടിൽ കാഴ്ചവച്ചത്. രാവിലെ ആരംഭിച്ച മത്സരങ്ങൾ വൈകിട്ടാണ് സമാപിച്ചത്. ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളും ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളും തീർച്ചയായും ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ്. വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ വെറും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വീഡിയോ ഗെയിംസിലും ഒതുങ്ങാതെ കരാട്ടെ പോലുള്ള കലകൾ അഭ്യസിക്കാൻ ഇത് പ്രചോദനമാകും. അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും ലഹരി ഉപയോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് രക്ഷ നേടാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും.

Also Read: പച്ചപ്പട്ടാണി വടയ്‌ക്ക് ആരാധകരേറെ; പലഹാരങ്ങള്‍ വേവിക്കുന്നത് പഴയ അപ്പക്കൂടില്‍, രുചി പാരമ്പര്യവുമായി ഒരു ബേക്കറി

TAGGED:

SHITO SCHOOL OF KARATE
MARTIAL ARTS DISCIPLINE
ANTI DRUG AWARENESS
INTER SCHOOL COMPETIT
IDUKKI KARATE CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.