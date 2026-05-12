സഞ്ചാരികളുടെ സ്വർഗം 'നരകമാവുന്നു'; കനകകുന്ന് മലയിൽ മദ്യ സംഘങ്ങളുടെ വിളയാട്ടം, പൊറുതിമുട്ടി കർഷകർ
ഇടുക്കിയിലെ കനകകുന്ന് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ പിടിയില്, സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യം പരിധി വിടുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര്, കർഷകർ കടുത്ത ഭീതിയില്.
Published : May 12, 2026 at 3:14 PM IST
ഇടുക്കി: മനംമയക്കുന്ന അസ്തമയ കാഴ്ചകളും കുളിർകാറ്റും തേടി വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ഇടുക്കിയിലെ മനോഹരമായ കനകകുന്ന് മല ഇപ്പോൾ ലഹരി മാഫിയയുടെ പിടിയിലാണ്. രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യം പരിധി വിടുന്നതായാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി.
കാഴ്ചകൾക്ക് പകരം കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ; കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ
സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന കനകകുന്ന് മലയുടെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും ഇപ്പോൾ മദ്യക്കുപ്പികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മദ്യപാനത്തിന് ശേഷം കുപ്പികൾ മലമുകളിലും സമീപത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിത്യസംഭവമാണ്. ഇതുമൂലം സമീപത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകർ കടുത്ത ഭീതിയിലാണ്. മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ തട്ടി പലർക്കും പരിക്കേറ്റു കഴിഞ്ഞു. നൂറുകണക്കിന് കുപ്പികളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത്.
കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത 'അലിഖിത നിയമം'
രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് നിരവധി ടൂറിസം പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണിത്. എന്നാൽ വൈകുന്നേരം നാലുമണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടം ലഹരി സംഘങ്ങൾ കൈയടക്കുകയാണ്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം സഞ്ചാരികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതും സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതും പതിവായതോടെ കുടുംബവുമായി എത്തുന്നവർ ഇവിടം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നാട്ടുകാരായ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഭയമില്ലാതെ വഴിനടക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ചോദ്യം ചെയ്താൽ കൈയേറ്റം
പ്രദേശത്തെ ലഹരി ഉപയോഗത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാരെ സംഘം ചേർന്ന് അക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന പുറത്തുനിന്നുള്ള സംഘങ്ങളാണ് പ്രദേശത്തെ പ്രധാനമായും അശാന്തിയിലാക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാനിരിക്കെ, ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ പ്രദേശം കൈയടക്കുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്
വിഷയത്തിൽ പൊലീസും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ജനകീയ ആവശ്യം. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രദേശത്ത് പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പിടികൂടുകയും വേണം. പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലും മലമുകളിലും സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണം. ഇപ്പോൾ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന മദ്യക്കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത് പ്രദേശം ശുചീകരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് മുൻകൈ എടുക്കണം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
സന്ധ്യകഴിഞ്ഞാൽ പ്രദേശം ഇരുട്ടിലാകുന്നത് ലഹരി സംഘങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകുന്നു. ഇവിടെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള കനകകുന്ന് മലയെ ലഹരി മാഫിയയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമോ അതോ ഈ സ്വർഗ ഭൂമി പൂർണമായും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർക്ക് വിട്ടുനൽകുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത്.
