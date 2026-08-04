മഴക്കെടുതിയിൽ ഇടുക്കി; ആശങ്കയ്ക്ക് അയവില്ല, യാത്രാ നിയന്ത്രണം തുടരുന്നു
മഴക്കെടുതികളില് ജില്ലയില് ഇതുവരെ 14 വീടുകള് പൂര്ണമായും 86 വീടുകള് ഭാഗികമായും തകര്ന്നതായാണ് ജില്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണക്ക്.
Published : August 4, 2026 at 8:14 PM IST
ഇടുക്കി: ഇടുക്കി ജില്ലയില് മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആശങ്കയ്ക്ക് അയവില്ല. മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷവും ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും പ്രദേശത്ത് കനത്ത ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ജില്ലയില് പ്രഖ്യാപിച്ച യാത്രാ നിയന്ത്രണവും വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വിലക്കും തുടരുകയാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴ വ്യാപക നാശമാണ് വിതച്ചത്.
ജില്ലയുടെ ഉള്ഗ്രാമങ്ങളില് പലയിടത്തും മണ്ണും കല്ലും വീണ് റോഡുകള് തകരുകയും വൈദ്യുതി ബന്ധം തകരാറിലാകുകയും ചെയ്തു. മഴക്കെടുതികളില് ജില്ലയില് ഇതുവരെ 14 വീടുകള് പൂര്ണമായും 86 വീടുകള് ഭാഗികമായും തകര്ന്നതായാണ് ജില്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണക്ക്. ജില്ലയില് 13 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 200 പേരാണ് ക്യാമ്പിലുള്ളത്.
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ബന്ധു വീടുകളിലേക്കും മറ്റും മാറിയവര് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞതോടെ വീടുകളിലേക്കു തിരികെ മടങ്ങിത്തുടങ്ങി. ശക്തമായി മഴ പെയ്തതിനെത്തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി ജില്ലയില് 2.95 കോടി രൂപയുടെ കൃഷിനാശം ഉണ്ടായതായാണ് കണക്ക്. 128.94 ഹെക്ടര് സ്ഥലത്തെ കൃഷിയും നശിച്ചു. വൈദ്യുതി വകുപ്പിനുണ്ടായ നഷ്ടവും ചെറുതല്ല. 17.62 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും പല പ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കെഎസ്ഇബി യുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
അണക്കെട്ടുകളില് ജലനിരപ്പുയര്ന്നു
ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇടുക്കി, മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടുകളില് ഉള്പ്പെടെ ജലനിരപ്പുയര്ന്നു. ഇടുക്കി ഡാമില് 2346.84 അടിയാണ് നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്. മുല്ലപ്പെരിയാര് ഡാമില് ജലനിരപ്പ് 119.75 അടിയാണ്. മലങ്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ടതോടെ തൊടുപുഴ, മൂവാറ്റുപുഴ ആറുകളിലെ ജലനിരപ്പും ഉയര്ന്നു. ഇതോടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും പുഴയോരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം നല്കി യിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങള് നേരിടാന് താലൂക്ക് കണ്ട്രോള് റൂമുകള് സജ്ജമാണെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 5) ബുധനാഴ്ച അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. സ്കൂളുകൾ, മദ്രസകൾ, നഴ്സറികൾ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ് ഇ സ്കൂളുകൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന റസിഡൻഷ്യൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.
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