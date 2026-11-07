അൽപമൊന്ന് പിഴച്ചാൽ അപകടം; മൂന്ന് നിലവിളക്കുകളേന്തി അദ്ഭുത നൃത്തം, ലോക റെക്കോഡിട്ട് പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനി
വിസ്മൃതിയിലാകുന്ന വിളക്കാട്ടം എന്ന അപൂർവ കലാരൂപത്തെ വേറിട്ട ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യാ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിലും (Asia Book Of Records) ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിലും ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി
Published : November 7, 2026 at 12:45 PM IST
ജോജി ജോൺ
ഇടുക്കി: കാൽച്ചുവട്ടിൽ അടുക്കിവച്ച മൺകലങ്ങൾ, അതിനുമുകളിൽ സമനില തെറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി, അവളുടെ തലയിലാകട്ടെ ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നായി എരിയുന്ന മൂന്ന് നിലവിളക്കുകൾ. അൽപമൊന്ന് പിഴച്ചാൽ വലിയ അപകടം ഉറപ്പുള്ള ഈ സാഹസിക പ്രകടനത്തിൽ യാതൊരു പതർച്ചയുമില്ലാതെ നൃത്തച്ചുവടുകൾ തീർത്ത് ലോകത്തെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇടുക്കി രാജകുമാരി സ്വദേശിനിയായ കൃഷ്ണപ്രിയ മോഹൻ. വിസ്മൃതിയിലാകുന്ന വിളക്കാട്ടം എന്ന അപൂർവ കലാരൂപത്തെ വേറിട്ട ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യാ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിലും ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിലും ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി.
ഗോവയിലെ കാർഷിക സമൂഹത്തിൽ ഏറെ പ്രചാരത്തിലുള്ള വിളക്ക് നൃത്തത്തിൻ്റെ കേരളീയ രൂപമാണ് വിളക്കാട്ടം. പരമ്പരാഗതമായി തലയിൽ കത്തിച്ച നിലവിളക്ക് വച്ചാണ് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ അവതരണം ഇതിൽനിന്നെല്ലാം ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കിവച്ച മൂന്ന് കത്തുന്ന നിലവിളക്കുകൾ തലയിൽ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തിയാണ് ഈ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. അതും വെറും നിലത്തുനിന്നല്ല, മറിച്ച് ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കിവച്ച മൺകലങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ സാഹസിക പ്രകടനം.
ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെയും കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെയും ചുവടുകളും ചലനങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് കൃഷ്ണപ്രിയ വിളക്കാട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും അപാരമായ മെയ്വഴക്കവും ഏകാഗ്രതയും ഒരുപോലെ ആവശ്യമായ ഈ പ്രകടനം കാണികളിൽ അദ്ഭുതവും ആകാംക്ഷയും നിറയ്ക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത കലാരൂപത്തിൻ്റെ തനിമ ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം തൻ്റേതായ പുതിയ അവതരണശൈലി കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ കൃഷ്ണപ്രിയയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
"എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഈ നൃത്തരൂപം പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഈ നൃത്തരൂപം കണ്ട അമ്മ തന്നെയാണ് ആദ്യചുവടുകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതന്നത്. അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് നേടിത്തന്നത്. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും പുതിയതായി ചെയ്യണമെന്ന തോന്നലിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെയും കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെയും ഘടകങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്. അതിന് മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് പരിശീലനം ആവശ്യമായ കലാരൂപമാണിത്. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരിവായി മാറിയിട്ടുണ്ട്," കൃഷ്ണപ്രിയ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നാലാം വയസ്സിലാണ് കൃഷ്ണപ്രിയ വിളക്കാട്ടം പരിശീലിച്ചുതുടങ്ങിയത്. മകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു കലാപരിശീലനം നൽകണമെന്ന അമ്മ ബിന്ദു മോഹൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് പിന്നീട് വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയായി മാറിയത്. വിളക്കാട്ടത്തിന് പുറമെ കളരിപ്പയറ്റിലും കൃഷ്ണപ്രിയ പരിശീലനം നേടുന്നുണ്ട്. കണ്ണുകെട്ടിയും നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കും. നൃത്തവും കളരിയും മാത്രമല്ല, ചിത്രരചനയിലും ഈ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനി തൻ്റെ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിജീവനത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ ഒരമ്മ
കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയുമുണ്ട്. മകൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പിതാവ് മരണപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് മകളുടെ പഠനവും പരിശീലനവും സ്വപ്നങ്ങളും ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുത്തത് അമ്മ ബിന്ദു മോഹനാണ്. കൂലിവേല ചെയ്തുകിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽനിന്ന് മകളുടെ കലാപരിശീലനത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ അവർ കണ്ടെത്തി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും മകളുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അമ്മ കാണിച്ച മനക്കരുത്താണ് ഇന്ന് ഇരട്ട റെക്കോഡുകളുടെ തിളക്കമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.
"എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ലഭിച്ച മകളാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്തെങ്കിലും പുതിയത് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ കണ്ട വിളക്കാട്ടം മകളെ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ കളരി പാരമ്പര്യമായി ശീലിച്ചുവന്ന കലയായിരുന്നു. അത് അന്യംനിന്നുപോകാതിരിക്കുന്നതിനായി അതും പഠിപ്പിച്ചു," കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ അമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
എൻ ആർ സിറ്റി എസ് എൻ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയാണ് കൃഷ്ണപ്രിയ. ഇന്ത്യാ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിൻ്റെയും ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിൻ്റെയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നിരവധിപേരാണ് രാജകുമാരി കുംഭപ്പാറയിലെ ഈ കൊച്ചുവീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്യംനിന്നുപോകുന്ന ഒരു കലാരൂപത്തെ സ്വന്തം കഴിവിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, പുതുതലമുറയ്ക്ക് അത് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമംകൂടിയാണ് കൃഷ്ണപ്രിയ നടത്തുന്നത്.
പാരമ്പര്യ കലകളെ പുതിയ തലമുറയുടെ ആസ്വാദനലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത്തരം വേറിട്ട അവതരണങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൂടിയാണ് ഈ നേട്ടം. മൂന്ന് കത്തുന്ന നിലവിളക്കുകൾക്കിടയിൽ തെളിയുന്നത് ഒരു കലാപ്രകടനത്തിൻ്റെ മികവ് മാത്രമല്ല, പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസവും മകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി ജീവിതം മാറ്റിവച്ച ഒരമ്മയുടെ ത്യാഗവുമാണ്. ഇടുക്കിയുടെ മണ്ണിൽനിന്ന് റെക്കോഡുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർന്ന കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ കലായാത്രയ്ക്ക് ഇനി പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനുണ്ട്.
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