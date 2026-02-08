ETV Bharat / state

ഇടുക്കിയുടെ മണ്ണിൽ കൃഷ്‌ണൻ്റെ ഏദൻ തോട്ടം; മണ്ണിൽ പൊന്ന് വിളയിക്കും ഈ മാതൃകാ കർഷകൻ

പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൃഷിയുടെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്‌തമായ കാർഷിക രീതികളും ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു.

IDUKKI FARMER KRISHNAN KANDAMANGALAM FARMER IDUKKI AGRICULTURE
KRISHNAN KANDAMANGALAM (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 8, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയായ ഇടുക്കിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമാണ് രാജാക്കാടുകാരനായ മാതൃകാ കര്‍ഷകൻ കൃഷ്‌ണൻ കണ്ടമംഗലത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടം. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ ഈ കൃഷിയിടം കാണാനും അനുഭവിക്കാനും എത്തുന്നു. പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൃഷിയുടെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്‌തമായ കാർഷിക രീതികളും ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു.

ഇടുക്കിയുടെ മണ്ണിൽ കൃഷ്‌ണൻ്റെ ഏഥൻ തോട്ടം (ETV Bharat)

കൃഷ്‌ണനും ഭാര്യ രാധയും ചേർന്ന് നട്ടുപരിപാലിക്കുന്ന ഓരോ വിളയും ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് ഒരു പാഠമാണ്. കാരണം ഇത് വെറും ഒരു വിളനിലമല്ല, കാർഷിക അറിവുകളുടെ ഒരു “സർവകലാശാലയാണ് ”. പാവയ്ക്ക, കാബേജ്, മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ മുതൽ വ്യത്യസ്‌ത പരീക്ഷണ വിളകൾ വരെ ഇവിടെ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു.

അതോടൊപ്പം തന്നെ, അതിജീവനത്തിൻ്റേയും പോരാട്ടത്തിൻ്റേയും ചരിത്രം പേറുന്ന മണ്ണാണ് ഈ കൃഷിയിടം. കൃഷി പഠിക്കാനും പുതിയ അറിവുകൾ കൈമാറാനും, അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലായും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. പുതു തലമുറയ്‌ക്ക് മാതൃകയാകുന്നതോടൊപ്പം കാർഷിക സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെ മേന്മകൾ ജനങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തുന്നവർ പോലും രാജാക്കാട്ടെ ഈ “രാധാ–കൃഷ്‌ണ വൃന്ദാവനമായ” വിളനിലം സന്ദർശിക്കാതെ മടങ്ങാറില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ശാന്തതയും കൃഷിയുടെ സമൃദ്ധിയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാനാവുന്ന ഇടം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കൃഷിയിടം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

ഈ മണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹവും കൃഷിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രശസ്‌ത സാഹിത്യകാരി ഡോ. ഗ്ലോറിയ മാത്യു അയ്‌മനവും കൃഷിയിടത്തിൽ എത്തി. വാർത്തകളിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞാണ് അവർ മാതൃകാ കര്‍ഷകനായ കൃഷ്‌ണനെ കാണാൻ എത്തിയത്. കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ച അവർ കൃഷിയുടെ സാമൂഹിക മൂല്യവും പ്രകൃതിസൗഹൃദ സമീപനത്തേയും പ്രശംസിച്ചു.

IDUKKI FARMER KRISHNAN KANDAMANGALAM FARMER IDUKKI AGRICULTURE
കൃഷ്‌ണൻ കണ്ടമംഗലത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടം (ETV Bharat)

രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കിങ്ങിണി രാജേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും എത്തി രണ്ടാംഘട്ട വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷമാക്കി. വിളവെടുപ്പ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ കൃഷിയുടെ വിജയത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇവിടെ വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പലരും മടങ്ങിയത്.

വ്യത്യസ്‌തമായ കൃഷിരീതിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നതോടൊപ്പം, വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തും വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് കൃഷ്‌ണൻ കണ്ടമംഗലം. കാർഷിക വിജ്ഞാനവും ടൂറിസവും കൈകോർക്കുന്ന ഈ കൃഷിയിടം, രാജാക്കാടിനും ഇടുക്കിക്കും ഒരുപോലെ അഭിമാനമായി മാറുകയാണ്. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയ്‌ക്ക് പുത്തൻ സാധ്യതകളാണ് ഇവിടം തുറന്ന് കൊടുക്കുന്നത്.

Also Read: ഏത് പ്രായക്കാര്‍ക്കും കഴിക്കാം, നല്ല ശുദ്ധമായ ചോക്ലേറ്റ്, രഞ്ജൻ്റെ ഫാക്‌ടറി പൊളിയാണ്...

TAGGED:

IDUKKI FARMER
KRISHNAN KANDAMANGALAM FARMER
IDUKKI
AGRICULTURE
KRISHNAN KANDAMANGALAM FARMER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.