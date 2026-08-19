'അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയച്ചു'; എഴുകുംവയൽ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ
ദൈവം വിളിച്ചതുകൊണ്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന വിചിത്ര മൊഴിയാണ് ഇയാൾ പൊലീസിന് നൽകിയത്.
Published : August 19, 2026 at 8:46 PM IST
ഇടുക്കി: കേരളത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു എഴുകുംവയലിലെ ഇരട്ട കൊലപാതകം. അച്ഛനെയും അമ്മയേയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി അജീഷിനെ ചുറ്റിപറ്റിയുള്ള വാർത്തയാണ് എങ്ങും. പ്രതിയ്ക്ക് മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. അതിന് കാരണം അജീഷിനെ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ്.
അധികമാരോടും സംസാരിക്കാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് അജീഷ്. വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ മുറിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടും. അതേസമയം മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ തൻ്റെ മകനെ കുറിച്ച് മോശമായി മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുക പോലുമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കയാണ് കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. ദൈവം വിളിച്ചതുകൊണ്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന വിചിത്ര മൊഴിയാണ് ഇയാൾ പൊലീസിന് നൽകിയത്.
തെളിവെടുപ്പിനിടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതി സംസാരിച്ചത്. അതോടെ സംശയം ഇരട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. കൊലപാതക സമയം രോഗിയായ മുത്തശിയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇവരെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അയക്കാന് പറഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണം ഉറപ്പിച്ചശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുവായ വൈദികന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
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ഓഗസ്റ്റ് 14നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. എഴുകുംവയൽ സ്വദേശി ആൻ്റണി, ഭാര്യ വത്സമ്മ എന്നിവരെയാണ് മകൻ അജീഷ് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പണം നൽകാത്തത് വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണമായെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഭ്രാന്തമായ ചേഷ്ടകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതായും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ ഇയാളെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സൈക്കാട്രി വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നത് വൈകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ലോൺ ആപ്പുകളിൽ നിന്നും ഇയാൾ വൻതുക വായ്പ എടുത്തതായും കണ്ടെത്തി. ലഹരിക്ക് അടിമയായിരുന്ന പ്രതിയെ മുൻപ് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്ററിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നു.
ലഹരിക്ക് അടിമയായ പ്രതി നൽകിയ മൊഴിയിൽ ഏറെയും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളാണ് പരാമർശിച്ചത്. ഇതിനാൽ തന്നെയാണ് പ്രതിയുടെ മാനസിക ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായ ശേഷമേ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തുകയെന്ന് പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രതി ചികിത്സയിലായതിനാൽ ഇനിയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നത് നീളുമെന്നാണ് വിവരം. "ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകു," എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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