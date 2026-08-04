"എല്ലാം മണ്ണിനടിയിലായി, ബാക്കിയുള്ളത് ഉടുത്ത വസ്ത്രവും ഈ ഫോണും..."; മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഞെട്ടൽ മാറാതെ തങ്കരാജും കുടുംബവും
ഇടുക്കി ഏലപ്പാറയിൽ പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീടും സർവ്വ സമ്പാദ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട തങ്കരാജും അഞ്ചംഗ കുടുംബവും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
Published : August 4, 2026 at 6:11 PM IST
"എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാനും എൻ്റെ മോനും ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഉടുത്ത വസ്ത്രവും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഞങ്ങളുടെ ആറ് പേരുടെ ജീവനും മാത്രമാണ് തിരിച്ചുകിട്ടിയത്..."
ഇടുക്കി: കൺമുന്നിൽ വീടും സർവ്വ സമ്പാദ്യങ്ങളും കുത്തിയൊലിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഞെട്ടൽ മാറാതെ, തൊണ്ടയിടറി ഏലപ്പാറ ചെമ്മണ്ണ് സ്വദേശി തങ്കരാജ് പങ്കുവെച്ച വാക്കുകളാണിത്. പ്രകൃതിരോഷത്തിൽ ഒരായുസിൻ്റെ അധ്വാനം മുഴുവൻ ഒലിച്ചുപോയെങ്കിലും, മരണമുഖത്തുനിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് തങ്കരാജും കുടുംബവും.
പുലർച്ചെയെത്തിയ ദുരന്തവും തലനാരിഴയ്ക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടലും
കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനിടെ പുലർച്ചെ നാലരയോടെയാണ് തങ്കരാജ് വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. വീടിൻ്റെ പിൻവശത്തുകൂടെ ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ കുത്തിയൊഴുകി എത്തുന്ന മലവെള്ളവും മണ്ണിടിച്ചിലും കണ്ട ഇദ്ദേഹം ഒട്ടും സമയം കളയാതെ മകനെയും കുടുംബത്തെയും ഉണർത്തി പുറത്തേക്കോടിക്കുകയായിരുന്നു.
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കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിയെങ്കിലും, ഇരച്ചെത്തിയ മലവെള്ളത്തിൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെയും വൻ ഒഴുക്കിൽ തങ്കരാജ് വീടിനുള്ളിലെ കട്ടിലിനടിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. മരണ ഭയം ഉളവാക്കിയ നിമിഷങ്ങളിലും മനോധൈര്യം വീണ്ടെടുത്ത ഇദ്ദേഹം കൈയിൽ കിട്ടിയ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് അയൽവാസികളെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാരും അയൽവാസികളും ചേർന്ന് വീടിൻ്റെ ഭിത്തി പൊളിച്ചാണ് അരമണിക്കൂർ നീണ്ട തീവ്രശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തങ്കരാജിനെ പുറത്തെടുത്തത്.
ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ? പകച്ചുനിന്ന് കുടുംബം
പിതാവും താനും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം പ്രകൃതി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയെന്ന് തങ്കരാജിൻ്റെ മകൻ അജിത്തും കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു. "മൂന്ന് വണ്ടികളും വീട്ടിലെ സകല സാധനങ്ങളും പോയി. ജീവൻ മാത്രമാണ് തിരിച്ചുകിട്ടിയത്. ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരു അറിയില്ല," അജിത് പറഞ്ഞു.
ഇടുക്കിയിലുടനീളം സമാനമായ രീതിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും ദുരന്തത്തിനിരയായ ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ഉടുത്ത വസ്ത്രവും കയ്യിലെ ഫോണും ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ബാക്കിയില്ലാത്ത ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇനി അടിയന്തര സർക്കാർ സഹായം മാത്രമാണ് ഏക പ്രതീക്ഷ.
ഇടുക്കിയിൽ മഴക്കെടുതി ശക്തമായി തുടരുന്നു: ആശ്വാസമേകി രക്ഷാപ്രവർത്തനം
ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയും തുടരുകയാണ്. ഹൈറേഞ്ചിലെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ വകവെക്കാതെ റവന്യൂ സംഘവും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു വരികയാണ്. മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രികാല യാത്രകൾക്ക് നിലവിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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