ഇടമലക്കുടിയിൽ ഒഴിയാതെ ദുരിതം; രോഗിയെ വീണ്ടും ചുമന്ന് കാടുകടത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് നാട്ടുകാര്
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഗോത്രവർഗ്ഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന യാത്രാക്ലേശത്തിൻ്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം.
Published : November 29, 2026 at 12:09 PM IST
ഇടുക്കി: സഞ്ചാരയോഗ്യമായ റോഡില്ലാത്തതിനാൽ, പക്ഷാഘാത ലക്ഷണങ്ങളോടെ അവശനിലയിലായ മധ്യവയസ്കനെ മഞ്ചലിൽ കെട്ടി കിലോമീറ്ററുകളോളം ചുമന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് നാട്ടുകാർ. ഇടമലക്കുടി കൂടല്ലാർകുടി സ്വദേശി ശിവദാസനെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ കൂരിരുട്ടിൽ കൊടുംവനത്തിലൂടെ ചുമന്ന് ആനക്കുളത്ത് എത്തിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ രാത്രിയോടെയാണ് ശിവദാസന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ശരീരത്തിൻ്റെ വലതുവശം തളർന്നതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അയൽവാസികളും പരിഭ്രാന്തിയിലായി. അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കേണ്ട സാഹചര്യമായിരുന്നിട്ടും, വാഹനങ്ങൾ കടന്നുചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന പാതയില്ലാത്തത് ഇവർക്ക് മുന്നിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി. ഇതോടെ സമയം പാഴാക്കാതെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് മുളയും തുണിയും ഉപയോഗിച്ച് താത്കാലിക മഞ്ചൽ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ശിവദാസനെ മഞ്ചലിൽ കിടത്തി നാട്ടുകാർ കാട്ടുവഴികളിലൂടെ യാത്ര തിരിച്ചു. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭീഷണിയും കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ദുർഘടമായ പാതകളും താണ്ടി കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇവർ നടന്നു. ഏറെ നേരത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ പുലർച്ചെ 1.45-ഓടെയാണ് സംഘം ആനക്കുളത്ത് എത്തിയത്.
അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ശിവദാസനെ ഉടൻ തന്നെ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ഉടൻ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും, ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടർന്നതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചു. നിലവിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഗോത്രവർഗ്ഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന യാത്രാക്ലേശത്തിൻ്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. രോഗികളെയും ഗർഭിണികളെയും ഇതുപോലെ മഞ്ചലിൽ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ പതിവ് കാഴ്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഊരുവാസികൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
അടുത്തിടെ ഇനിയും റോഡ് നിർമ്മാണം വൈകിയാൽ ദേശീയപാത ഉപരോധിക്കുന്നതടക്കമുള്ള സമരമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുതുവാൻ സമുദായ സംഘടന സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പാൽരാജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 2010ല് ഞങ്ങള്ക്ക് അനുവദിച്ച് തന്ന പ്രദേശത്തെ ദുരിതങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്.
അടുത്തിടെ നിരവധി പേരെയാണ് ഞങ്ങള് ചുമന്ന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചത്. ഇവിടെ റോഡില്ല, വൈദ്യുതിയില്ല. ദുരിത ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങള് കടന്നുപോകുന്നത്. വനംവകുപ്പ് അധികൃതര് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും അവഗണിച്ചാല് മൂന്നാര് ഹൈവേ ഉപരോധിച്ച് ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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