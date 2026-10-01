'മനുഷ്യരെ ബന്ധികളാക്കുന്ന വിചിത്ര ഉത്തരവ്', കലക്ടറുടെ രാത്രികാല യാത്രാവിലക്കിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇടുക്കി രൂപത
വന്യമൃഗങ്ങളെ വനത്തിനുള്ളിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഭരണകൂടം വേലികളെല്ലാം പൊളിച്ച് അവയെ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയാണെന്നും വിമര്ശനം
Published : October 1, 2026 at 2:36 PM IST
ഇടുക്കി: വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാനെന്ന പേരിൽ ജില്ലയിലെ തോട്ടം-വനമേഖലകളിൽ രാത്രികാല യാത്രാനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ജില്ലാ കലക്ട റുടെ നടപടിക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇടുക്കി രൂപത. കലക്ടറുടെ ദുരന്തനിവാരണ ഉത്തരവ് വിചിത്രവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമാണെന്നും പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്കുമേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും ഇടുക്കി രൂപത മീഡിയ കമ്മീഷൻ ഡയറക്ടർ ഫാ. ജിൻസ് കാരയ്ക്കാട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വനത്തിനുള്ളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാതെ, മനുഷ്യരെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ ബന്ധികളാക്കുന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും രൂപത വ്യക്തമാക്കി.
"മനുഷ്യരെ തടവിലിടുന്നു; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കായി വേലികൾ പൊളിക്കുന്നു"
വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടാൻ ജനങ്ങൾ പണിതുയർത്തിയ സുരക്ഷാ വേലികളും മതിലുകളും പൊളിച്ചുനീക്കാൻ മുൻപ് ഉത്തരവിട്ട അതേ ഭരണകൂടം തന്നെ, ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ തടവിലിടാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് രൂപത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"വന്യമൃഗങ്ങളെ വനത്തിനുള്ളിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഭരണകൂടം വേലികളെല്ലാം പൊളിച്ച് അവയെ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് മനുഷ്യരെ വീടുകളിൽ ബന്ധികളാക്കാൻ വിചിത്ര നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇത് തികച്ചും വിരോധാഭാസമാണ്," ഫാ. ജിൻസ് കാരയ്ക്കാട്ട് പറഞ്ഞു.
വനമേഖലയിലെ രാത്രികാല നിയന്ത്രണം: ഉത്തരവല്ല, ജാഗ്രതാ നിർദേശമെന്ന് ഇടുക്കി കലക്ടർ
അതേസമയം, ഉത്തരവ് വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി ജല്ലാ കലക്ടര് രംഗത്തെത്തി. ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടത് ഉത്തരവല്ലെന്നും പ്ലാന്റേഷൻ കമ്മീഷണർമാർക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം മാത്രമാണെന്നും കലക്ടർ ഡോ. ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട് പറഞ്ഞു. വനംവകുപ്പ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രണ് നിയന്ത്രമെന്നും നാട്ടുകാരുടെ സഞ്ചാരത്തെ ഈ നിർദേശം ബാധിക്കില്ലന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ഇത് പൊതുവായ നിരോധന ഉത്തരവല്ലെന്നും, തോട്ടം ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്കും ഇൻസിഡൻ്റ് റെസ്പോൺസ് കമാൻഡർമാർക്കും ജാഗ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ നൽകിയ ഔദ്യോഗിക കത്ത് മാത്രമാണെന്നും ഭരണകൂടം വിശദീകരിക്കുന്നു.
വിവാദമായ ഉത്തരവ് എന്താണ്?
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ജില്ലാ കലക്ടര് പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ നിയന്ത്രണ നിർദേശം വൻ വിവാദത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയിരിക്കുകയാണ്. വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന തോട്ടം മേഖലകളിൽ വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെ രാത്രികാല സഞ്ചാരവും തോട്ടം ജോലികളും കർശനമായി വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഹൈറേഞ്ചിൽ വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങളിൽ പെട്ട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗമെന്ന് അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, തങ്ങളെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ തടവിലാക്കുന്ന 'വിചിത്ര ഉത്തരവ്' ആണിതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും കർഷകരുടെയും ആക്ഷേപം.
വിവാദത്തിന് കാരണമെന്ത്?
ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ മേഖലകളിൽ ഈയടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങളിലും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭരണകൂടം ഈ മുൻകരുതൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇടുക്കിയിലെ വലിയൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് മൂന്നാർ, പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻചോല, ദേവികുളം തുടങ്ങിയ താലൂക്കുകളിലെ തോട്ടം മേഖലകളിലാണ്. 12 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഈ യാത്രാവിലക്ക് പ്രായോഗികമായി ഇവരുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തെ പൂർണമായി സ്തംഭിപ്പിക്കും.
തോട്ടങ്ങളിൽ രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്കും തോട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ലയങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും ഈ ഉത്തരവ് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. വനമേഖലയോട് ചേർന്ന തോട്ടം റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് വിലക്ക് വീഴുന്നതോടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി ആശുപത്രികളിൽ പോകേണ്ടിവരുന്ന രോഗികൾക്ക് പോലും വഴി അടയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകളും ഇടുക്കി രൂപതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
പരിഹാരം മൃഗങ്ങളെ മാറ്റലോ, മനുഷ്യനെ പൂട്ടലോ?
കാടുകയറുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്ന് തുരത്താനോ പിടികൂടാനോ കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ, മനുഷ്യൻ്റെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മലയോര ജനത. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ശാശ്വതമായ പ്രതിരോധ മതിലുകളോ ആനത്താരകളിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിപ്പിക്കലോ ആണ് വേണ്ടത്. അതിന് പകരം, രാത്രിയായാൽ ജനങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നത് തങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
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