എംപിയെക്കൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് ഗുണമില്ല; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ തെറിവിളിച്ച് ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്
Published : May 16, 2026 at 8:30 AM IST
ഇടുക്കി: ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപിക്കെതിരായ മോശം പരാമർശം ചോദ്യം ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനോട് അസഭ്യം പറഞ്ഞ് ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സിപി മാത്യു. സംഘടനയിൽ നിരന്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവർക്കുമിടയിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ ശബ്ദരേഖ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെതിരെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പരസ്യമായി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഇതോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. നിങ്ങൾ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഓരോ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫോണിൽ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് തിരിച്ചുചോദിച്ചു. സംഘടനയിൽ എന്താണ് ഔദ്യോഗിക പദവി എന്നും അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു. കെപിസിസി വരെയുള്ള മുഴുവൻ തലത്തിലുമുള്ള തൻ്റെ സ്ഥാനം നാട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമെന്ന് പ്രവർത്തകൻ മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ വന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ലെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
പറയാൻ സൗകര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വയ്ക്കാനോ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അസഭ്യ വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പ്രവർത്തകൻ എതിരെ സംസാരിച്ചതോടെ തിരിച്ച് സിപി മാത്യുവും മോശം പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തി. പരസ്പരം വാക്കേറ്റവും തെറിവിളിയുമായി മാറിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ വഷളാകുകയായിരുന്നു.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ്, ഭരണം പിടിച്ചതോടെ പ്രവർത്തകർ സജീവമാകേണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും അനാവശ്യ വിവാദം. ഇടുക്കിയിലെ ഈ വിഭാഗീയത കോൺഗ്രസ് മുൻനിര നേതൃത്വത്തിന് വലിയ തലവേദനയാണ് നൽകുന്നത്. ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പരസ്യമായ ചേരിതിരിവ് കോൺഗ്രസ് അണികളിലും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
തുടക്കം പരസ്യവിമർശനത്തിൽ
ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപി മൂക്കാതെ പഴുത്ത നേതാവാണെന്നായിരുന്നു സിപി മാത്യു പരസ്യമായി വിമർശിച്ചത്. എംപിയെക്കൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഗുണവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. അന്തരിച്ച മുതിർന്ന നേതാവ് പിടി തോമസിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനവും വിയർപ്പുമാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന് എംപി സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തതെന്നും മാത്യു തുറന്നടിച്ചു.
എംപി എന്നാൽ മെമ്പർ ഒഫ് പാർലമെൻ്റ് എന്നും, കാൽക്കാശിന് ഗുണമില്ലാത്ത മെമ്പർ ഒഫ് പഞ്ചായത്ത് ആകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഈ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തകനെ ചൊടിപ്പിച്ചതും അർധരാത്രി ഫോണിൽ വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇടുക്കിയിലെ സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങൾ സംഭവം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. നേതാക്കളുടെ സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പുതിയ ഫോൺ സംഭാഷണം വമ്പൻ ചർച്ചകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം
മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം. അന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെ അനുകൂലിച്ച് ചില പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടനടി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഡിസിസിയുടെ ഈ കടുത്ത നടപടിയെ അന്ന് എംപി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പരസ്യമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് പരസ്യമായി സിപി മാത്യുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.
അന്നുമുതൽ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റും എംപിയും തമ്മിലുള്ള വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഫോൺ വഴിയുള്ള അസഭ്യവർഷവും പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് പോരും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കെപിസിസി നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിൽ പൂർണമായും ഇടപെട്ടേക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ വാർത്തകൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.
