'കലക്ടറുടെ തീരുമാനം ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നിലപാടല്ല': അനധികൃത ഫെൻസിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലക്ടർ ഉത്തരവിനെ അനുകൂലിക്കാതെ സേനാപതി വേണു എംഎൽഎ
ചിന്നക്കനാലിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ മൃതദേഹം എടുക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു മേഖലയിലെ അനധികൃത ഫെൻസിങ്ങുകൾ നീക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടത്.
Published : September 30, 2026 at 5:20 PM IST
ഇടുക്കി: അനധികൃത ഫെൻസിങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിനെ അനുകൂലിക്കാതെ സേനാപതി വേണു എംഎൽഎ. ജില്ലയിലെ ഒരു കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഫെൻസിങ്ങുകളോ വേലികളോ പൊളിച്ചു മാറ്റുക എന്നത് ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നിലപാടല്ലെന്നും അത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധ നീക്കത്തിനും ഗവൺമെൻ്റിന് ആലോചനയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചിന്നക്കനാലിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ മൃതദേഹം എടുക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു മേഖലയിലെ അനധികൃത ഫെൻസിങ്ങുകൾ നീക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കലക്ടർ ഉത്തരവും ഇട്ടത്. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതിനായി ചിലർ ഉപയോഗിച്ചതാണ് നിലവിലെ വിവാദത്തിന് കാരണമെന്ന് എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഗവൺമെൻ്റ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പട്ടയ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അനുമതിയോടെയോ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെയും ഭൂമിയിലെ വേലി നശിപ്പിക്കാന് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും അനുവദിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പൊളിച്ച വേലി ആ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ച് കൊടുക്കും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്." എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.
ഫെന്സിങ് നീക്കിയത് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം
കഴിഞ്ഞ 23ാം തീയതി ശാന്തംപാറ പഞ്ചായത്തിലെ കോഴിപന്നംകുടി എന്ന സ്ഥലത്ത് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്ക് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പി വി വിജയന് എന്നയാൾ കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോദസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ അവിടെയെത്തി.
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മൃതദേഹം അവിടെ നിന്ന് നീക്കുന്നതിനായി കോഴിപന്നംകുടിയിലെ നിവാസികൾ ആദ്യം ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം ചിന്നക്കലാലിലും പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിപന്നംകുടിയിലും അവിടുത്തെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മുള്ളുവേലികളും ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേലികൾ മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മൃതശരീരം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനാകൂ എന്നായിരുന്നു . അത് പ്രകാരമാണ് ഫോറസ്റ്റ്,പൊലീസ്, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് കൊണ്ട് അനധികൃതമായി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മുള്ളുവേലികളും ഇലക്ട്രിക് ഫെന്സിങുകളും നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് സേനാപതി വേണു പറഞ്ഞു.
ചിന്നക്കനാൽ ഭാഗത്തും ശാന്തംപാറ പഞ്ചായത്തിലെ ചില സ്ഥലത്തും ആനയിറങ്ങൽ ഡാമിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈയ്യേറി അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫെന്സിങും മറ്റ് മുള്ള് വേലികളും കെട്ടി വന്യ ജീവികളുടെ സുഗമമായ യാത്ര തടസപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന കോഴിപന്നംകുടിയിലെ ആളുകളുടെ പരാതി മൂലമാണ് വേലി മാറ്റിയതെന്നും എന്നാൽ പട്ടയ സ്ഥലത്തോ സർക്കാർ രേഖകളുള്ള സ്ഥലത്തെയോ വേലികൾ എടുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി
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