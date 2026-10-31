ചൊക്രമുടിയിൽ വ്യാജ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയതിന് സ്റ്റേ; കുടിൽകെട്ടി സമരത്തിനൊരുങ്ങി ആദിവാസികൾ
അനധികൃത പട്ടയങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ റവന്യൂ നടപടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. കോടതിയിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ.
Published : October 31, 2026 at 1:59 PM IST
ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയിലെ ചൊക്രമുടിയിൽ വ്യാജ പട്ടയങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടിക്ക് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ. സർക്കാർ കോടതിയിൽ കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതാണ് തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമെന്നും, കൈയേറ്റക്കാർ വീണ്ടുമെത്തിയാൽ കുടിൽകെട്ടി സമരം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉന്നതി നിവാസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ആരാധനയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായ മലയിലെ കൈയേറ്റവും വ്യാജ പട്ടയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. എന്നാൽ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ടതോടെയാണ് പ്രദേശത്ത് ആശങ്ക ശക്തമായത്. ചൊക്രമുടിയിൽ ഭൂമി കൈയേറി വ്യാജ പട്ടയങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുകയും പിന്നീട് മറിച്ചുവിൽക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയും വ്യാജമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പട്ടയങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. പട്ടയങ്ങൾ വ്യാജമായി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കൂട്ടുനിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ പട്ടയ ഉടമകൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്ക് കോടതി സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഭൂമിയുടെ തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വം ഉടലെടുത്തു.
സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ആരോപണം
റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കൈവശം ആവശ്യമായ രേഖകളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവ കോടതിയിൽ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയില്ലെന്നാണ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ ആരോപണം. രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നും അത് കൈയേറ്റക്കാർക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കിയോ എന്നും അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ചൊക്രമുടി തങ്ങൾക്ക് വെറുമൊരു ഭൂമിയല്ലെന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മല തന്നെയാണെന്നും ഉന്നതിവാസികൾ പറയുന്നു. ദൈവതുല്യമായി ആരാധിക്കുന്ന മല കൈയേറ്റക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കുടിൽകെട്ടി സമരം ചെയ്യുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ചൊക്രമുടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രദേശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നുമാണ് ഉന്നതിവാസികളുടെ ആവശ്യം. കൈയേറ്റക്കാർ വീണ്ടും പ്രദേശത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ 100 കുടുംബങ്ങൾ ചൊക്രമുടിയിൽ കുടിൽകെട്ടി താമസിച്ച് സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നതിയിലെ കാണിയും വ്യക്തമാക്കി. താൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് തന്നെ ഈ മലയുടെ അടിഭാഗത്താണെന്ന് ഉന്നതി കാണി കുമാരസ്വാമി പറയുന്നു. മുത്തച്ഛന്മാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നവരാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നടപടി കർശനമായി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ കുടിൽകെട്ടി സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കാണി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ചൊക്രമുടി ഭൂമി സംബന്ധമായി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഭൂമാഫിയയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ ചേർന്നുള്ള ഒത്തുകളിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് ഉന്നതി നിവാസിയായ ആൻ്റണി പറഞ്ഞു. യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് അനുവദിക്കില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മതിയായ രേഖകളൊന്നും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാത്തതിൻ്റെ പരിണിതഫലമായിട്ടാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. എന്തുതന്നെയായാലും പ്രദേശവാസികൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഒരുപാട് എസ്സി, എസ്ടി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും നേരിട്ട് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ഭൂമാഫിയയ്ക്ക് സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തതാണ്. ഇതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായി സമരം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ആൻ്റണി വ്യക്തമാക്കി.
അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം
ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനും അനധികൃത പട്ടയങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനും റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടും കോടതിയിലെ നടപടികൾ പുതിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചതിലാണ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. ആവശ്യമായ രേഖകൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഉന്നതിവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയുടെ യഥാർഥ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാനും കൈയേറ്റം വീണ്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ചൊക്രമുടിയിലെ ഭൂമി തർക്കം ഇപ്പോൾ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊപ്പം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പ്രതിഷേധമായി മാറുകയാണ്. റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരായ കോടതി സ്റ്റേയ്ക്ക് ശേഷം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന തുടർനടപടികൾ നിർണായകമാകും.
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