ETV Bharat / state

റോഷിയെ വീഴ്ത്താൻ റോയി കെ. പൗലോസിന് സാധിക്കുമോ, ഹൈറേഞ്ച് രാഷ്‌ട്രീയം ഇത്തവണ ആർക്കൊപ്പം?

ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ഇടതുപാളയത്തിൽ നിന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിനും കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ റോയി കെ പൗലോസും എൻഡിഎയ്‌ക്കായി പ്രതീഷ് പ്രഭയുമാണ്

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026 ELECTION RESULT 2026 Kerala Assembly Election Assembly Election Idukki 2026
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ത്തവണത്തെ ഹൈറേഞ്ച് മത്സരത്തിന് പ്രത്യേകതകള്‍ ഏറെയാണ്. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും വൈദ്യുതിയുടെയും കലവറയായ ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ഇടതുപാളയത്തിൽ നിന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിനും കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ റോയി കെ പൗലോസും എൻഡിഎയ്‌ക്കായി പ്രതീഷ് പ്രഭയുമാണ്. കാൽനൂറ്റാണ്ടായി റോഷി അഗസ്റ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ വിജയക്കൊടി പാറിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. മണ്ഡലം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്താൻ കച്ചകെട്ടി എൽഡിഎഫും. പോരാട്ടം കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാം...

മലയോര ജില്ലയായ ഇടുക്കിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ല ഇടതുപക്ഷത്തെ പിന്തുണച്ചു എന്നു തന്നെ പറയാം. മാണി വിഭാഗം ഒപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളും ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങളും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്. എൽഡിഎഫിനും കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)നും ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026 ELECTION RESULT 2026 Kerala Assembly Election Assembly Election Idukki 2026
Representative Image (ETV Bharat)

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും ഗ്രൂപ്പ് തർക്കവും യുഡിഎഫിന് ജില്ലയിൽ വെല്ലുവിളി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജോസ് വിഭാഗം ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫിനെ ഹൈറേഞ്ചിൽ നിന്നു പുറത്താക്കാം എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷം.

റോഷിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ ശക്തനായ സ്ഥാനാർഥി വേണമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് സസ്‌പെൻസുകൾക്കൊടുവിൽ റോയി കെ പൗലോസിനെ മത്സര രംഗത്തിറക്കിയത്. ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും കട്ടപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഷോപ്പ് സൈറ്റ് പട്ടയപ്രശ്‌നങ്ങളും മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടുകൾ അനുകൂലമാകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ് കരുതുന്നു. കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ ഏറെ നാളുകൾക്കുശേഷമാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി മത്സരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പരമ്പരാഗത കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ വിജയത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ബിഡിജെഎസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രതീഷ് പ്രഭയാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽനിന്ന്‌ വ്യത്യസ്‌തമായി മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎയുടെ വോട്ടുവിഹിതം വർധിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രതീഷ് പ്രഭയ്‌ക്കുള്ളത്. 2001 മുതൽ റോഷി അ​ഗസ്റ്റിൻ്റെ കുത്തക മണ്ഡലമാണ് ഇടുക്കി. യുഡിഎഫിനുവേണ്ടി ഘടക കക്ഷികളാണ് സാധാരണയായി ഇടുക്കിയിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കോൺ​ഗ്രസ് തന്നെ നേരിട്ട് മത്സരിക്കുകയാണ്. കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ റോഷി അ​ഗസ്റ്റിനോട് ഇത്തവണ അങ്കത്തിനിറങ്ങുന്ന റോയ് കെ പൗലോസ് മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റാണ്.

അതേസമയം ബിഡിജെഎസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റ് പ്രതീഷ് പ്രഭയുടെ ആശ്വാസം ബിഡിജെഎസിന് നല്ല വോട്ടുള്ള മണ്ഡലമാണ് എന്നതാണ്. 2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഡിജെഎസിന് 27,403 വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2021 ആകുമ്പോഴേക്കും അത് 9148 ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. വിദൂര മേഖലകളിൽ വരെ എത്തിച്ചേരാനും തൊഴിലാളികളുടെയും ആദിവാസികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും സാധിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇടുക്കിയിൽ മുൻഗണന. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തേക്കാൾ ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണശേഷിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം.

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി തന്റെകൂടെ നിന്ന മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം താനുണ്ടാകുമെന്നും അവർ തന്നെ കൈവിടില്ലെന്നുമാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. 2021ൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിന് 60,556 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. 2016ൽ ഇത് 60,556 ആയിരുന്നു.

Also Read: കേരളത്തിലെ ഇടതുമുന്നണി; ചരിത്രവും രൂപീകരണം മുതല്‍ 2026 വരെയുള്ള നാള്‍ വഴികളുമിങ്ങനെ

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026
ELECTION RESULT 2026
KERALA ASSEMBLY ELECTION
ASSEMBLY ELECTION IDUKKI 2026
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.