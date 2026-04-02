ചിഹ്നം മാറി, ചുവട് മാറി; മുന്നണി മതിലുകൾ തകരുന്നു, അട്ടിമറി വീരന്മാരുടെ അങ്കത്തട്ട് ഇങ്ങനെ...
പുതിയ കൊടികൾ, പഴയ മുഖങ്ങൾ! 2026-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയും പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം മുറുകുകയാണ്. പാളയം മാറി മത്സരിക്കുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കളെ പരിചയപ്പെടാം...
Published : April 2, 2026 at 4:58 PM IST
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചരിത്രതാളുകളിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം ആവേശകരവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കടന്നുപോകുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നെഞ്ചിലേറ്റിയ പതാകകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കുപ്പായമണിഞ്ഞ് ജനവിധി തേടുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഇത്തവണത്തെ പോരാട്ടത്തെ പ്രവചനാതീതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉരുക്കുകോട്ടകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കി, വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഈ 'കൂടുമാറ്റക്കാർ' കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം മാറ്റിമറിക്കുമോ?
എൽ.ഡി.എഫ്, യു.ഡി.എഫ്, എൻ.ഡി.എ എന്നീ മൂന്ന് മുന്നണികളിലും പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ അപ്രതീക്ഷിത കൂടുമാറ്റങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയെയും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജി. സുധാകരനും ആയിഷ പോറ്റിയും മുതൽ സന്ദീപ് വാര്യരും പി.വി. അൻവറും വരെയുള്ള നേതാക്കൾ പുതിയ പാളയങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുമ്പോൾ, വോട്ടർമാർ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിനാണോ അതോ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനാണോ മുൻഗണന നൽകുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ 'സർപ്രൈസ്' സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനം...
1. ആയിഷാ പോറ്റി - കൊട്ടാരക്കര
സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയാകുന്ന ഒന്നാണ് മൂന്ന് തവണ കൊട്ടാരക്കരയെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ച മുൻ സിപിഎം എംഎൽഎ ആയിഷാ പോറ്റി 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് (കോൺഗ്രസ്) സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറച്ച മുഖമായിരുന്ന ഒരാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി വലതുപക്ഷ പാളയത്തിലെത്തുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി പ്രാദേശിക സിപിഎം നേതൃത്വവുമായി ആയിഷാ പോറ്റി അകൽച്ചയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പാര്ട്ടി വാക്താക്കള് വിശദീകരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്ന അവർ, സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിലും വികസന നയങ്ങളിലും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നടത്തിയ നിരന്തര ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് അവർ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ആയിഷാ പോറ്റിക്കുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനം വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
പാർട്ടിയുടെ ജനകീയ മുഖമായിരുന്ന നേതാവ് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് സിപിഎമ്മിന് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പും പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് അവർ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. യുഡിഎഫിനായി ആയിഷാ പോറ്റിയും എൽഡിഎഫിനായി സിറ്റിങ് എംഎൽഎ കെ.എൻ. ബാലഗോപാലും കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ പോരാട്ടം കടുക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മുൻ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആർ. രശ്മി എത്തുന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് അരങ്ങേറുന്നത്.
ആയിഷാ പോറ്റിയുടെ കൂടുമാറ്റത്തെ 'അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയം' എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ജനാധിപത്യപരമായ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലാണ് താൻ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്നതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൊട്ടാരക്കരയിലെ വോട്ടർമാർ രാഷ്ട്രീയ കൂറിനാണോ അതോ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിനാണോ മുൻഗണന നൽകുന്നത് എന്ന് മെയ് നാലിന് വരുന്ന ഫലം വ്യക്തമാക്കും.
2006ലെ അട്ടിമറി വിജയം
കൊട്ടാരക്കരയുടെ കുത്തക കൈവശം വെച്ചിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) നേതാവ് ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ആയിഷ പോറ്റി ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തിയത്. 12,087 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ചരിത്ര വിജയം നേടിയത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം മണ്ഡലം ഭരിച്ച ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ തറപറ്റിച്ചതോടെ ആയിഷ പോറ്റിയെന്ന ഇടത് നേതാവിൻ്റെ കരുത്ത് കേരള രാഷ്ട്രീയം കണ്ടു.
2011 ല് റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷം നേടി വീണ്ടും നിയമസഭയിലെത്തി. കേരള കോൺഗ്രസ് - ബി നേതാവ് ഡോ. എൻ.എൻ. മുരളിയെ 42,632 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2016ലും വിജയിച്ചതോടെ, ആയിഷാ പോറ്റിക്ക് ഹാട്രിക് വിജയം നേടാനായി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അവർ മണ്ഡലം നിലനിർത്തി.
കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വ. സവിൻ സത്യനെ 42,632 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ മത്സരിച്ചവർ മാറണമെന്ന സി.പി.ഐ.എം നയത്തെത്തുടർന്ന് 2021-ൽ അവർക്ക് സീറ്റ് നൽകിയിരുന്നില്ല. പകരം മത്സരിച്ച കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ 10,814 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മണ്ഡലം നിലനിർത്തി.
2. ജി. സുധാകരൻ -അമ്പലപ്പുഴ
അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആറ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സി.പി..എം ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ജി. സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്നതാണ് ഈ മണ്ഡലത്തെ വാർത്തകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. 63 വർഷത്തെ പാർട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ജി. സുധാകരൻ ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത്.
പാർട്ടിയിലെ അവഗണനയിലും അപമാനത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'തെങ്ങിൻതോപ്പ്' ചിഹ്നത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു.ഡി.എഫ് അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഒഴിവാക്കി ജി. സുധാകരന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനായി പ്രചാരണത്തിനെത്തി.
എൽ.ഡി.എഫിനായി സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ എച്ച്. സലാം ആണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് തൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന സലാമിനെതിരെ ഗുരുവായ സുധാകരൻ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നത് ഈ പോരാട്ടത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ സുധാകരനുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനവും "സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളുടെ നിലപാടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നു.
ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം സി.പി.ഐ.എം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്ന ജി. സുധാകരന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം വിജയങ്ങളുടെയും വർദ്ധിച്ചുവന്ന ജനപിന്തുണയുടെയും കഥയാണ്. വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുരംഗത്തെത്തിയ അദ്ദേഹം കായംകുളം, അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലങ്ങളെയാണ് നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
1987: കന്നിപ്പോരാട്ടം (അമ്പലപ്പുഴ)
അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. അന്ന് കോൺഗ്രസിലെ വി. ദിനകരനോട് വെറും 124 വോട്ടുകൾക്ക് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു.
1996: ആദ്യ വിജയം (കായംകുളം)
ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തുന്നത് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ്. അന്നത്തെ യു.ഡി.എഫ് തരംഗങ്ങൾക്കിടയിലും മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
2001: കായംകുളത്തെ പരാജയം
രണ്ടാമതും കായംകുളത്ത് മത്സരിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസിലെ എം.എം. ഹസ്സനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം 50,680 വോട്ടുകൾ നേടി.
അമ്പലപ്പുഴയിലെ ഹാട്രിക് വിജയങ്ങള്
അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറിയ സുധാകരൻ അവിടെ നിന്ന് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ വിജയിച്ചു. ഓരോ തവണയും തൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന് തെളിവാണ്.
2006: വി. ദിനകരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഭൂരിപക്ഷം: 11,929 വോട്ടുകൾ.
2011: കോൺഗ്രസിലെ എം. ലിജുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഭൂരിപക്ഷം: 16,580 വോട്ടുകൾ.
2016: ജെ.ഡി.യു സ്ഥാനാർത്ഥി ഷെയ്ഖ് പി. ഹാരിസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഭൂരിപക്ഷം: 22,621 വോട്ടുകൾ
വഹിച്ച പ്രധാന പദവികൾ
മന്ത്രിസ്ഥാനം: വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രിസഭയിൽ (2006-2011) സഹകരണം, രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുകളും ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയിൽ (2016-2021) പൊതുമരാമത്ത്, രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുകളും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തു.
പാർട്ടി പദവികൾ: 43 വർഷത്തിലേറെ സി.പി.ഐ.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. എസ്.എഫ്.ഐയുടെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
2021-ൽ സി.പി.ഐ.എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് ടേം നിബന്ധനയെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് നൽകിയിരുന്നില്ല. തുടർന്നുണ്ടായ പാർട്ടിയിലെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് 2026-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം അമ്പലപ്പുഴയിൽ യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്നത്.
3. പി കെ ശശി -ഒറ്റപ്പാലം
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് മുൻ ഷൊർണ്ണൂർ എം.എൽ.എയും സി.പി..എം നേതാവുമായിരുന്ന പി.കെ. ശശിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കൊണ്ടാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ നേതാവായിരുന്ന ശശി, ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് പാളയത്തിലെത്തി യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്.
സി.പി..എമ്മിനുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയെത്തുടർന്നും പാർട്ടി അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിട്ടതിനെത്തുടർന്നും ശശി നേതൃത്വവുമായി കടുത്ത ഭിന്നതയിലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ സി.പി..എം വിട്ട അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയും ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുകയും ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ 'കൈപ്പത്തി'യിലാണ് അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടുന്നത്.
2016-ൽ ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സി.പി..എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച അദ്ദേഹം 24,547 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സി.പി.ഐ.എം സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഒറ്റപ്പാലം പാരമ്പര്യമായി ഇടതുപക്ഷത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ്. നിലവിലെ എം.എൽ.എ കെ. പ്രേംകുമാർ (സി.പി.എം) തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി.
ശശിയുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനം സി.പി..എം വോട്ടുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് യു.ഡി.എഫ് പ്രതീക്ഷ. മുൻപ് കോൺഗ്രസിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്ന ശശി കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് ആരോപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള പഴയ വിവാദങ്ങൾ പ്രചാരണായുധമാക്കാനും ഇടതുപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ പഴയ തട്ടകത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കുപ്പായത്തിൽ പി.കെ. ശശി നടത്തുന്ന ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുമോ എന്ന് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
നിയമസഭയിലേക്കുള്ള പി.കെ. ശശിയുടെ ആദ്യ മത്സരം 2011-ൽ മണ്ണാർക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. സി.പി..എമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്നിട്ടും അന്ന് നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മുസ്ലിം ലീഗിലെ എൻ. ഷംസുദ്ദീനോട് 8,270 വോട്ടുകൾക്ക് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. ആദ്യ പരാജയത്തിന് ശേഷം 2016-ൽ ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജനവിധി തേടിയത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലെത്തി. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി സി സംഗീതയെ 24,547 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ ആയിരുന്നിട്ടും പി.കെ. ശശിക്ക് പാർട്ടി വീണ്ടും സീറ്റ് നൽകിയിരുന്നില്ല. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും അച്ചടക്ക നടപടികളുമാണ് ഇതിന് കാരണമായത്.
4. സി. സി. മുകുന്ദൻ - നാട്ടിക
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നാട്ടിക മണ്ഡലം വലിയ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയും സി.പി.ഐ (എൽ.ഡി.എഫ്) നേതാവുമായിരുന്ന സി. സി. മുകുന്ദൻ ഇത്തവണ ബി.ജെ.പി (എൻ.ഡി.എ) സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ദശകങ്ങളോളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സി. സി. മുകുന്ദൻ, സി.പി.ഐ നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെത്തുടർന്നാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരുകയും നാട്ടിക മണ്ഡലത്തിലെ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുകയും ചെയ്തു.
ബി.ജെ.പി പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ നാട്ടികയിൽ നിന്ന് മുകുന്ദൻ്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചു. ഒരു സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി തൊട്ടടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിർപക്ഷത്തെ പ്രധാന പാർട്ടിയായ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്ന് മത്സരിക്കുന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപൂർവ്വമായ കാഴ്ചയാണ്. നാട്ടിക പാരമ്പര്യമായി സി.പി.ഐയുടെയും എൽ.ഡി.എഫിന്റെയും ഉറച്ച മണ്ഡലമാണ്. 2021-ൽ 28,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് മുകുന്ദൻ ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം തന്നെ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തുമ്പോൾ ഇടത് വോട്ടുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി നേടിയ വിജയത്തിന് സമാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നാട്ടിക നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും മുകുന്ദനിലൂടെ സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
5. പിവി അൻവര് - ബേപ്പൂര്
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് രണ്ടുതവണ നിയമസഭയിലെത്തിയ പി.വി. അൻവർ, ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷത്തോട് വിടപറഞ്ഞ് യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെ മൽസരരംഗത്തുള്ളതാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സെക്രട്ടറി പി. ശശിക്കെതിരെയും എ.ഡി.ജി.പി അജിത് കുമാറിനെതിരെയും ഗുരുതരമായ അഴിമതി-ക്രിമിനൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് അൻവർ സി.പി.എമ്മുമായി തെറ്റിയത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം 'ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി' എന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന് രൂപം നൽകി. പിന്നീട് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസില് ചേര്ന്നു.
ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സി.പി.എമ്മിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തേടിയ യു.ഡി.എഫ്, അൻവറിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹം യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. സി.പി..എം സ്ഥാനാർത്ഥിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെയാണ് അൻവർ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഇത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ 'സൂപ്പർ പോരാട്ടമായി' വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ബേപ്പൂർ പാരമ്പര്യമായി സി.പി.എമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയാണ്. വി.കെ. സി. മമ്മദ് കോയയും വി.വി. ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുമൊക്കെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഈ മണ്ഡലത്തിൽ അൻവർ വിള്ളലുണ്ടാക്കുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
2011: കന്നിപ്പോരാട്ടം (ഏറനാട്)
നിയമസഭയിലേക്കുള്ള അൻവറിൻ്റെ ആദ്യ മത്സരം 2011-ൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത്. മുസ്ലിം ലീഗിലെ പി.കെ. ബഷീറിനോട് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. എങ്കിലും 32,895 വോട്ടുകൾ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചു. സി.പി.ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി അന്ന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു.
2016: നിലമ്പൂരിലെ അട്ടിമറി വിജയം
അൻവറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിരുന്നു ഇത്. യു.ഡി.എഫിന്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന നിലമ്പൂരിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്വതന്ത്രനായി അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടി. അന്തരിച്ച മുതിർന്ന നേതാവ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ മകൻ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിനെ 11,504 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. 1987-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇടതുപക്ഷം നിലമ്പൂർ പിടിച്ചെടുത്തത്.
2019: ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (പൊന്നാനി)
നിയമസഭാംഗമായിരിക്കെ തന്നെ 2019-ൽ പൊന്നാനി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീറിനോട് 1,93,273 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. എങ്കിലും മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ വലിയ വർദ്ധനവുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
2021: നിലമ്പൂർ നിലനിർത്തി
വിവാദങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും ഇടയിലും 2021-ൽ നിലമ്പൂരിൽ തൻ്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ അൻവറിന് കഴിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വി.വി. പ്രകാശിനെ 2,700 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, സി.പി.എം ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിക്കുന്ന അൻവറിന് തൻ്റെ 'ജയൻ്റ് കില്ലർ' എന്ന പേര് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
6. എസ്. രാജേന്ദ്രൻ -ദേവികുളം
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിലെ ബി.ജെ.പി (എൻ.ഡി.എ) സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് എസ്. രാജേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുന്നത്. ദശാബ്ദങ്ങളോളം സി.പി.എമ്മിൻ്റെ കരുത്തനായ നേതാവായിരുന്ന അദ്ദേഹം, തൻ്റെ പഴയ പാർട്ടിക്കെതിരെ നേരിട്ട് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു എന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികളിലൊന്നാണ്. 40 വർഷത്തോളം സി.പി.എമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന എസ്. രാജേന്ദ്രൻ, 2026 ജനുവരി 18-നാണ് ഔദ്യോഗികമായി ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത്. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.
സി.പി.എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന ചരിത്രമാണ് എസ്. രാജേന്ദ്രനുള്ളത്. 2006 ല് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി എ.കെ. മണിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തി. 2011ല് എ.കെ. മണിയെ 4,078 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. 2016 ല് എ.കെ. മണിയെ 5,782 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഹാട്രിക് വിജയം നേടി.
2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി എ. രാജയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് 2022-ൽ അദ്ദേഹത്തെ സി.പി.ഐ.എം പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുമായി പൂർണ്ണമായും അകന്നത്. തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
7. ടി.കെ ഗോവിന്ദൻ - പയ്യന്നൂര്
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ദശാബ്ദങ്ങളായി സി.പി.എം (എല്ഡിഎഫ്) കോട്ടയായി അറിയപ്പെടുന്ന തളിപ്പറമ്പിൽ, പാർട്ടിയുടെ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം തന്നെ വിമതനായി രംഗത്തുവരുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പി.കെ. ശ്യാമളയെ തളിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടി വിട്ടത്. കുടുംബവാഴ്ച ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം, പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.
തളിപ്പറമ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ പിൻവലിച്ച് ടി.കെ. ഗോവിന്ദന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹം യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. വിമതനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം പാർട്ടിയുമായി സഹകരിച്ച ടി.കെ. ഗോവിന്ദനെ സി.പി.ഐ.എം പുറത്താക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും പാർട്ടി നേതാവുമായ കെ.പി. രമണിയും യു.ഡി.എഫ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. തളിപ്പറമ്പിൽ ഇത്തവണ ഒരു ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. എൽ.ഡി.എഫിനായി പി.കെ. ശ്യാമളയും, എൻ.ഡി.എയ്ക്കായി ബി.ജെ.പി നേതാവ് എൻ. ഹരിദാസും ആണ് മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അജയ്യമായ കോട്ടകളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന തളിപ്പറമ്പ് നിയമസഭാ മണ്ഡലം, ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സി.പി.എം തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചുവരുന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാണ്. 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായിരുന്ന എം.വി. ഗോവിന്ദനാണ് എൽ.ഡി.എഫിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മണ്ഡലത്തിലെ മികച്ച സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വലിയ വിജയം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. 22,689 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി അഡ്വ. വി.പി. അബ്ദുൽ റഷീദിനെയാണ് ഗോവിന്ദൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
8. സന്ദീപ് വാര്യർ -തൃക്കരിപ്പൂര്
സന്ദീപ് വാര്യർ ബി.ജെ.പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതും 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായതും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നാണ്. തീപ്പൊരി പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ബി.ജെ.പിയുടെ മുൻനിര മുഖമായിരുന്ന സന്ദീപ് വാര്യരുടെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിയിൽ സാധാരണ പ്രവർത്തകനായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച സന്ദീപ് വാര്യർ, ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന വക്താവായി ഉയർന്നു. ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിലെ മൂർച്ചയുള്ള മറുപടികളും രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലെ ശക്തമായ നിലപാടുകളും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധേയനാക്കി.
യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി.ജെ.പിയുടെ ഐടി സെൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. എന്നാല്, ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് കെ. സുരേന്ദ്രനുമായി അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭിന്നതയിലായിരുന്നു. പാർട്ടി വേദികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തഴയുന്നതായും അച്ചടക്ക നടപടികൾ എടുത്തതായും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു. ഒടുവിൽ, താൻ വിശ്വസിച്ച പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ചതിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പി വിടുകയായിരുന്നു.
2024 നവംബറോടെയാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും കെ.പി.സി.സി നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു. "സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ അംഗത്വമെടുത്തു" എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന അന്ന് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.
തൃക്കരിപ്പൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം
2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് യു.ഡി.എഫ് സന്ദീപ് വാര്യരെ കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായി അറിയപ്പെടുന്ന തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സി.പി.എമ്മിൻ്റെ വി.പി.പി. മുസ്തഫയ്ക്കെതിരെയാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ ജനവിധി തേടുന്നത്. തൃക്കരിപ്പൂർ ഇനി ഇടതുകോട്ടയല്ലെന്നും വടകരയിലേതുപോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഇവിടെയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു.
സന്ദീപ് വാര്യർ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കുമോ എന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ചരിത്രവും നിലവിലെ സാഹചര്യവും പരിശോധിച്ചാൽ സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് മുന്നിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികളുണ്ടെന്ന് കാണാം. തൃക്കരിപ്പൂർ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയാണ്.
1977-ന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും യു.ഡി.എഫിന് ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സി.പി.എമ്മിൻ്റെ ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള മണ്ഡലം കൂടിയാണ്. മണ്ഡലത്തിലെ നിർണ്ണായകമായ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ സന്ദീപിന്റെ മുൻകാല ബി.ജെ.പി പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമോ എന്നത് സംശയമാണ്. സന്ദീപിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിൽ തുടക്കത്തിൽ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വോട്ടിംഗിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.
2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ആദ്യമായി ജനവിധി തേടിയത്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എത്തിയത്. എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി. മമ്മിക്കുട്ടി വിജയിച്ചപ്പോൾ, യു.ഡി.എഫിനായി ടി.എച്ച്. ഫിറോസ് ബാബുവാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
9. എ. സുരേഷ് -മലമ്പുഴ
രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഏറെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ എ. സുരേഷിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം. ദീർഘകാലം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഴൽപോലെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുരേഷ്, ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് പാളയത്തിലെത്തി യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എ. സുരേഷ്. വി.എസ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഴലായി സുരേഷ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.
വി.എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും സുരേഷിന് നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയതോടെ സി.പി.ഐ.എമ്മിനുള്ളിൽ സുരേഷ് ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയെത്തുടർന്ന് അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ സി.പി.എം വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ ദീർഘകാലം പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന, ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ മലമ്പുഴയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ സഹായിയെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനോട് വൈകാരികമായ അടുപ്പമുള്ള സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണ സുരേഷിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് യു.ഡി.എഫ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. വി.എസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനെ വഞ്ചിച്ച വ്യക്തിയാണ് സുരേഷ് എന്നാരോപിച്ചാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇതിനെ നേരിടുന്നത്. നിലവിലെ എം.എൽ.എ എ. പ്രഭാകരനാണ് (സി.പി.എം) ഇവിടെ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന നേതാവ് സി. കൃഷ്ണകുമാർ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രംഗത്തുള്ളതോടെ മലമ്പുഴയിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി.ജെ.പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ മണ്ഡലമാണിത്.
10. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ -പയ്യന്നൂര്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നത് സി.പി.എമ്മിൻ്റെ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കൊണ്ടാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം പയ്യന്നൂരിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ മുഖമായിരുന്ന കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ഇത്തവണ യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. പയ്യന്നൂരിലെ സി.പി.എം ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ധീരമായി ഉന്നയിച്ച നേതാവാണ് വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട്, രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട്, കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫണ്ട് എന്നിവയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വേദികളിൽ തെളിവുസഹിതം ആരോപിച്ചു.
അഴിമതി ആരോപണവിധേയർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം പരാതിക്കാരനായ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാനാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ നീതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ടു. സി.പി.എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കോട്ടകളിലൊന്നാണ് പയ്യന്നൂർ. എന്നാൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഈ കോട്ടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത്. തളിപ്പറമ്പിൽ ടി.കെ. ഗോവിന്ദന് നൽകിയതുപോലെ, പയ്യന്നൂരിൽ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് യു.ഡി.എഫ് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഒഴിവാക്കി അദ്ദേഹത്തിനായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുന്നു.
അഴിമതിരഹിത രാഷ്ട്രീയം", "നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം" എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ. രക്തസാക്ഷി കുടുംബങ്ങളെപ്പോലും വഞ്ചിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പുകൾ അദ്ദേഹം വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. സി.പി..എമ്മിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് എം.എ.ൽഎ ടി.ഐ. മധുസൂദനനാണ് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പ് ആരോപണത്തിൽ മധുസൂദനനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിലുള്ള അസംതൃപ്തി വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
11. സ്മിത സുന്ദരേശൻ - വർക്കല
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കല മണ്ഡലം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത് സ്മിത സുന്ദരേശൻ്റെ നാടകീയമായ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കൊണ്ടാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സി.പി.എമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സ്മിത, നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരുകയും എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുകയും ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു. സി.പി.എമ്മിൻ്റെ വർക്കല ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ നഗരസഭ കൗൺസിലറുമായിരുന്നു സ്മിത സുന്ദരേശൻ. വർക്കല നഗരസഭയിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്ന അവർക്ക് പ്രദേശത്ത് നല്ല ജനസ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു.
വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൃപ്തിയാണ് സ്മിതയെ പാർട്ടി വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന്റെ അവസാന ദിനം രാവിലെ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനിൽ നിന്ന് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച ഉടനെ അവർ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. എൽ.ഡി.എഫിനായി സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ വി. ജോയിയും യു.ഡി.എഫിനായി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും സ്മിത സുന്ദരേശനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം വർക്കലയെ ഇത്തവണ പ്രവചനാതീതമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം തന്നെ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തുമ്പോൾ, സി.പി.എമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച വോട്ടുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതി ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട്. സ്മിതയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായുള്ള സ്വാധീനം എൻ.ഡി.എയ്ക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പും സി.പി.എമ്മിനുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയും സ്മിത തൻ്റെ പ്രധാന പ്രചാരണ ആയുധങ്ങളാക്കുന്നു.
12. ആർ. രശ്മി - കൊട്ടാരക്കര
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ യായാണ് ആർ. രശ്മി ജനവിധി തേടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച രശ്മി ഇത്തവണ എൻ.ഡി.എ പാളയത്തിലെത്തിയത് കൊട്ടാരക്കരയിലെ പോരാട്ടത്തെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കൊട്ടാരക്കരയിൽ കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിനെതിരെ ശക്തമായി പൊരുതിയത് ആർ. രശ്മിയായിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ വോട്ട് പിടിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. 10,814 വോട്ടുകൾക്കാണ് അന്ന് പരാജയപ്പെട്ടത്. ആദ്യ അങ്കത്തിൽ തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. കുളക്കട പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് മെമ്പറായിരുന്ന അവർക്ക് ആ മേഖലകളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായുള്ള ഭിന്നതയെത്തുടർന്ന് രശ്മി എൻ.ഡി.എ പാളയത്തിലെത്തി. ഇത്തവണ ബി.ജെ.പി അവർക്ക് അതേ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഇത്തവണ നടക്കുന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 'സ്ഥാനാർത്ഥി കൈമാറ്റ' പോരാട്ടമാണ്. മുൻപ് എൽ.ഡി.എഫിനായി ഹാട്രിക് വിജയം നേടിയ പി. ആയിഷ പോറ്റി ഇത്തവണ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ യു.ഡി.എഫിനായി വോട്ട് തേടിയ ആർ. രശ്മി ഇത്തവണ എൻ.ഡി.എ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയും മന്ത്രിയുമായ കെ.എൻ. ബാലഗോപാലാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സാരഥി.
Also Read: കേരളത്തില് പഠിക്കുന്ന മുഴുവന് കുട്ടികള്ക്കും ജോലി; അന്പത് ശതമാനം തൊഴില് വനിതകള്ക്ക്, അറുപതിന പരിപാടിയുമായി ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രിക