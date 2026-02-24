പേരിലെ സാമ്യം ചതിച്ചു; കേസിൽ പെട്ട് വിദേശയാത്ര മുടങ്ങി "നിരപരാധി ശ്രീനിവാസൻ"
മറ്റൊരാളുടെ കേസ് സ്വന്തം പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിഴവുമൂലം വിദേശ യാത്ര മുടങ്ങി ശ്രീനിവാസൻ. വിസ കാലാവധി തീരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഈ കർഷകൻ നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു
Published : February 24, 2026 at 6:52 PM IST
കാസർകോട്: കടം വീട്ടാൻ മറുനാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാനിറങ്ങിയ കാഞ്ഞങ്ങാട് അരയി സ്വദേശി ശ്രീനിവാസൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ, ഈ കർഷകൻ്റെ പ്രവാസ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് തവണ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയിട്ടും യാത്ര മുടങ്ങി മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ശ്രീനിവാസന് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായത് 60,000 രൂപയോളമാണ്.
വില്ലനായത് പേരിലെ സാമ്യം
ശ്രീനിവാസൻ്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം മറ്റൊരു ശ്രീനിവാസനാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് അരയി സ്വദേശിയായ ശ്രീനിവാസൻ്റെ (കൊളത്തിങ്കാൽ ഹൗസ്) പാസ്പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത്, ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു ശ്രീനിവാസൻ്റെ (തരംബയിൽ ഹൗസ്) പേരിലുള്ള കേസ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും അച്ഛൻ്റെ പേരും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന് തന്നെയായത് ആശയക്കുഴപ്പം വർധിപ്പിച്ചു. അയൽവാസിയായ ശ്രീനിവാസൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥലത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലാസത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് വിനയായത്.
തുടർച്ചയായ തിരിച്ചടികൾ
ജനുവരി 15-ന് ദുബായിലേക്ക് പോകാനായി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ശ്രീനിവാസൻ ആദ്യമായി ഈ വിവരം അറിയുന്നത്. കേസുള്ളതിനാൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചുവെച്ചു. തുടർന്ന് നാട്ടിലെത്തി ഹൊസ്ദുർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലും കയറിയിറങ്ങി രേഖകൾ തിരുത്തി.
രേഖകളെല്ലാം ശരിയായെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 20-ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വഴി വീണ്ടും യാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിനിടെ പഴയ കേസ് വീണ്ടും കംപ്യൂട്ടറിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു. പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലെ തിരുത്തൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആകാത്തതായിരുന്നു കാരണം. ഇതോടെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലും പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചുവെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
മാർച്ച് ഏഴിന് ശ്രീനിവാസൻ്റെ വിസ കാലാവധി അവസാനിക്കും. പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാസ്പോർട്ട് രേഖകൾ ശരിയായി കൈക്കലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൈവശമുള്ള വിസയും റദ്ദാകും. ടിക്കറ്റ് ഇനത്തിൽ മാത്രം ഇതിനകം 60,000 രൂപയോളം നഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞു.
"കടം വീട്ടാനാണ് മനമില്ലാ മനസോടെയാണെങ്കിലും നാടുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കടക്കെണിയിലായി. ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും പ്രായമായ അമ്മയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയാണിപ്പോൾ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നത്" - ശ്രീനിവാസൻ സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നു.
കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പാസ്പോർട്ട് കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ച് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കർഷകൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശ്രീനിവാസനും കുടുംബവും.