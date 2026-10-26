വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി മാത്രമല്ല, കുരങ്ങുകളെ തുരുത്തുകയും ചെയ്യാം; വിസ്മയം തീർത്ത് പാലാവയല് കര്ഷകന് ജോസഫ്
വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ തുരത്താനുള്ള മറ്റൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 26, 2026 at 8:41 PM IST
ഹേമന്ദ് ചന്ദ്രന് പി.
കണ്ണൂർ: പുളിങ്ങോം പാലാവയൽ സ്വദേശി ഐ.സി. ജോസഫ് തികഞ്ഞൊരു കർഷകനാണ്. തന്റെ ഒമ്പത് ഏക്കർ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ തെങ്ങ്, റബ്ബർ, കൊക്കോ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ കൃഷിയിനങ്ങളും അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയ കൃഷി ഇപ്പോഴും സജീവമാകുമ്പോഴും ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വന്ന കാൻസർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതഗതി ആകെ മാറ്റിമറിച്ചത്. പക്ഷേ ജോസഫ് തളർന്നില്ല. വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ തുരത്താനുള്ള മറ്റൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എന്താണ് ജോസഫിന്റെ യന്ത്രം
കാസർകോട്-കണ്ണൂർ ജില്ലാ അതിർത്തിയാണ് പാലാവയൽ. ഏതാണ്ട് കർണാടക വനമേഖലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശം. ഇവിടെയാണ് ഒമ്പത് ഏക്കർ കൃഷിത്തോട്ടം. പക്ഷേ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ നാണ്യവിളകളും സാധാരണ വിളകളും എല്ലാം കുരങ്ങും പന്നികളും നിരന്തരമായി നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇതിനൊരു ബദൽ മാർഗത്തെപ്പറ്റി ജോസഫ് ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങിയത്. വീട്ടിനടുത്തുള്ള കുളവും വർഷാവസാനം വരെ വറ്റാത്ത അരുവിയും തന്റെ മനസിൽ വിരിഞ്ഞ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാരണമായി.
"ആദ്യകാലത്ത് കുരങ്ങ് ശല്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വന്യമൃഗങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുരങ്ങുകളുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കിയേ. ഇതിലൂടെ കുരങ്ങൻ വരുന്നത് കുറഞ്ഞു. സൈക്കിളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മറ്റ് ആക്രി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്" ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നിർമാണത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും ഏറെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ജോസഫ്. അതേ മാതൃകയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയത്. ജലവൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേ സംവിധാനത്തിലാണ് ജോസഫിന്റെ മെഷീനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തെ പൈപ്പിലൂടെ ഒരു ടർബൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ പഴയ സൈക്കിളിന്റെ മുൻഭാഗമാണ് ടർബൈൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സൈക്കിൾ ടയറിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഇരുമ്പ് തണ്ട് ഓരോ കറക്കത്തിലും അടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ മുട്ടുന്നതോടുകൂടിയാണ് ശബ്ദം പുറത്ത് വരുന്നത്.
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തുടർച്ചയായി വെള്ളം വരുമ്പോൾ അത് ശക്തിയോടെ കറങ്ങുന്നു. പ്രവർത്തനം തുടരുമ്പോൾ യന്ത്രം നിർത്താതെ ശബ്ദിക്കുന്നു. പോരാത്തതിന് ഇതിന്റെ ശബ്ദം കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലെയെത്തും. തങ്ങളെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താനുള്ള തന്ത്രമാണെന്ന് കരുതി കുരങ്ങുകൾ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വരാതാവുന്നു. അതാണ് ജോസഫിന്റെ തന്ത്രം.
ആറു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് തലച്ചോറിൽ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കൃഷിയിലൊക്കെ സജീവമായിരുന്നെങ്കിലും പലതിലും ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 4 വർഷം മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ പ്രയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയത്.
അമ്പരപ്പ് മാറാതെ കൃഷി ഓഫീസർമാരും
"കണ്ണൂരിന്റെ മലയോര മേഖലകളിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം സജീവമാണ്. പല കർഷകരെയും അത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പല മേഖലകളിലും എംപാനൽ ഷൂട്ടർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് പന്നികളെ തുരത്താമെങ്കിലും കുരങ്ങന്മാരെ തുരത്താൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഐ.സി. ജോസഫ് എന്ന 9 ഏക്കർ കൃഷിയിൽ സജീവമായ ഈ കർഷകൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന്" ചെറുപുഴ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറഞ്ഞു.
ആറുവർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാൻസർ ബാധിച്ചത്. എങ്കിലും കൃഷിയോടുള്ള സ്നേഹം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ തോട്ടത്തിൽ സജീവമാക്കുന്നു. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ പൂർണമായും വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പറയാൻ ഏറെയുണ്ട്
30 വർഷത്തോളമായി ജോസഫിന്റെ സുഹൃത്തായ ജോൺസണിന് ജോസഫിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നൂറ് നാവാണ്. "ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കൃഷിക്കായി പ്രകൃതി കനിഞ്ഞുനൽകിയ പ്രദേശമാണിത്. ഒരു കൃഷിയിൽ മാത്രം സജീവമായാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശല്യം കാട്ടാനകളുടേതാണ്. സ്വന്തമായും സർക്കാർ തലത്തിലും വേലി നിർമിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവുമില്ല.
അവിടെയാണ് തന്റെ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ ആശയം ജോസഫ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതെന്ന്" ജോൺസൺ പറയുന്നു. ആറു വർഷം മുമ്പ് തലച്ചോറിൽ ബാധിച്ച കാൻസർ ഒരു കണ്ണിലേക്ക് പടർന്നു. എങ്കിലും തന്റെ ഒമ്പത് ഏക്കർ പാടത്തേക്ക് ജീപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കാർഷികവൃത്തിയിൽ സജീവമാകുന്നത്.
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