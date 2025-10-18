എൻഎം വിജയൻ്റെ ആത്മഹത്യ: ബത്തേരി എംഎൽഎ ഐസി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു
കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിയമനങ്ങൾക്ക് കോഴ വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം. വിജയൻ്റെയും മകൻ്റെയും മരണത്തിൽ എം.എൽ.എ. അടക്കം മൂന്ന് നേതാക്കളെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
Published : October 18, 2025 at 9:54 AM IST
വയനാട്: കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എംഎൽഎ ഐസി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു. എൻഎം വിജയൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രാഥമിക സാമ്പത്തിക ഇടപാട് അന്വേഷണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ നിയമനക്കോഴ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എൻഎം വിജയൻ്റെയും മകൻ്റെയും മരണത്തിൽ ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ, വയനാട് ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ എൻഡി അപ്പച്ചൻ, കെ കെ ഗോപിനാഥൻ എന്നിവരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
വിജയൻ്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ നാല് നേതാക്കളുടെ പേരാണുണ്ടായിരുന്നത്, ഇതിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള മൂന്നുപേർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. എൻഎം വിജയൻ്റെയും മകൻ്റെയും മരണത്തിൽ ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കുടുംബം ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
സാധാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗാർഥികളെ കബളിപ്പിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായാണ് പ്രധാന ആരോപണം. മരിച്ച എൻഎം വിജയൻ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനും കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയും ആയിരുന്നു. വിജയൻ്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പേരുള്ള നേതാക്കൾക്ക് നിയമനക്കോഴ ഇടപാടുകളിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിജയനെ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാക്കുകയും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം. വിജയൻ്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ മകനും ജീവനൊടുക്കിയത് ഈ സംഭവങ്ങളിലെ ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുകയും കേസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജിലൻസ് സംഘം സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിയമന രേഖകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. എംഎൽഎയുടെയും മറ്റ് പ്രതികളുടെയും പങ്ക് തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ നിർണായകമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് വിജിലൻസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ ഈ കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ ഊർജിതമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എംഎൽഎയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എംഎൽഎക്കെതിരെ എന്ത് നിലപാടെടുക്കുമെന്നതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകമാകും.
നിയമനക്കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സമീപകാലത്ത് നിരവധി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രതികളായ ഈ കേസിൽ, രാഷ്ട്രീയമായ പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ സത്യം പുറത്തുവരണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത്.
