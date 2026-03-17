തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമീകരണം: ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യേഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് സ്ഥലം മാറ്റി ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷൻ

Published : March 17, 2026 at 4:28 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് മാറ്റിനിയമിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം അഞ്ച് പേരെയാണ് വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയായി ടി നാരായണനെയും തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡിഐജിയായി തോംസൺ ജോസിനെയുമാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇമ്പശേഖറിനെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുമായി നിയമിച്ചപ്പോൾ, കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലെ (കെഎഎസ്) വന്ദനയെ തളിപ്പറമ്പ് ആർഡിഒയായും നിയമിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറായ സച്ചിൻ കൃഷ്ണയെ ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിലെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പൊലീസ്, റവന്യൂ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈമാസം ആദ്യവാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവരുടെ സ്വന്തം ജില്ലകളിൽ നിയമിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും, കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ മൂന്ന് വർഷം സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ മാറ്റണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു.

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ, എസ്പിമാർ, മറ്റ് പ്രധാന റവന്യൂ-പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിയമിക്കണം. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്ത അതേ ജില്ലകളിൽ ഇത്തവണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കരുത് തുടങ്ങിയ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പുതിയ നിബന്ധനകൾ വന്നതോടെ പോലീസ് സേനയിൽ വ്യാപകമായ അഴിച്ചുപണി നടന്നിരുന്നു. ഡിവൈഎസ്പിമാർ മുതൽ എസ്ഐമാർ വരെയുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റി നിയമിച്ചു.

എഎസ്‌പി, എസിപി, ഡിവൈഎസ്‌പി തസ്തികകളിലുള്ള നൂറ്റിനാൽപ്പതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഒരു സബ് ഡിവിഷനിൽ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയവരെയും സ്വന്തം ജില്ലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയുമാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം മാറ്റിയത്. സ്ഥലംമാറ്റപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഐ, എസ്ഐ പദവിയിലുള്ളവരുടെ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. അന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടവരെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പഴയ തസ്തികകളിലേക്ക് തിരികെ നിയമിച്ചിരുന്നില്ല. പൊലീസിന് പുറമെ റവന്യൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന വകുപ്പുകളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സ്ഥലംമാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റിയ നടപടിയിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

