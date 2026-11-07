"അക്ഷരേ... ഒന്ന് തിരിച്ചു വായോ.." ആദ്യമായി കണ്ടതും തനിച്ചാക്കിയതും ഒരേ തീയതിയിൽ; കണ്ണുനനയിച്ച് വരുണിൻ്റെ വൈകാരിക കുറിപ്പ്
Kochi Infopark techie bus accident Akshara: അക്ഷരയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും മുക്തനാകാത്ത വരുൺ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഏവരുടെയും കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിക്കുകയാണ്.
Published : November 7, 2026 at 10:25 AM IST
മലപ്പുറം/എറണാകുളം: നവംബർ 4 എന്ന തീയതി മലപ്പുറം എടപ്പാൾ പന്താവൂർ സ്വദേശി വരുണിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത ഒരു മുറിവാണ്. മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, കരിയറിലെയും ജീവിതത്തിലെയും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് തുടക്കമിട്ട് വരുൺ ആദ്യമായി അക്ഷരയുടെ മാട്രിമോണി പ്രൊഫൈൽ കാണുന്നത് ഒരു നവംബർ 4-നാണ്.
എന്നാൽ കൃത്യം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അതേ നവംബർ 4-ന് തന്നെ അക്ഷര വരുണിനെ തനിച്ചാക്കി ഈ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു. അക്ഷരയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും മുക്തനാകാത്ത വരുൺ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഏവരുടെയും കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിക്കുകയാണ്.
"എല്ലാം ഒരു മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥ പോലെ..." എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് കുറിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. കൊച്ചി കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്കിലെ ഒരു ഐടി കമ്പനിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റായിരുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശിനിയായ അക്ഷര (29), ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 4-ന് കാക്കനാട്-ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡിൽ വച്ച് അമിതവേഗതയിലെത്തിയ ഒരു സ്വകാര്യ ബസ്സ് ഇടിച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്. ഈ വേർപാടിൻ്റെ ആഘാതത്തിലാണ് ഭർത്താവായ വരുൺ വികാരനിർഭരമായ ഈ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.
"അക്ഷരാ, ഇത് വെറുമൊരു ആകസ്മികതയാണോ? നിനക്കിത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് 2023 നവംബർ 4-നാണ്. അതേ ദിവസം തന്നെയാണോ നീ എന്നെ വിട്ടുപോകാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? തീയതികൾ കൃത്യമായി ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന ആൾ നീയല്ലേ... നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണോ ഇത്, അതോ വെറുമൊരു യാദൃശ്ചികതയോ? എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു..." -വരുണ് അതിവൈകാരികമായി സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു. തൻ്റെ പ്രിയതമയ്ക്കൊപ്പം ആദ്യമായി എടുത്ത ഒരു ചിത്രവും പങ്കുവച്ചാണ് വരുണിൻ്റെ വൈകാരികമായ ഈ പോസ്റ്റ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി നടന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഒരു സിനിമയിലെ തിരക്കഥ പോലെയായിരുന്നുവെന്ന് വരുൺ ഓർക്കുന്നു. "എനിക്ക് ഇത് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഒന്നു തിരെക വരൂ.. വായോ..." എന്ന വരുണിൻ്റെ വാക്കുകള് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും നെഞ്ചുലയ്ക്കുന്നതാണ്.
മാഞ്ഞുപോയ ആ ഊർജ്ജവും പുഞ്ചിരിയും
അക്ഷരയുടെ പ്രസരിപ്പും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ സൗഹൃദവലയം തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. അക്ഷരയുടെ പാട്ടുകളും നൃത്തച്ചുവടുകളും ആ സംസാരവും ഇനി ഒരിക്കലും തിരികെ വരില്ലെന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. "നിന്നെ ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ നിനക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിനക്കറിയാം. നിൻ്റെ ആ ചിരി, ഉത്സാഹം, നിൻ്റെ ഊർജ്ജം, പാട്ടുകൾ... ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അത് കാണാൻ കഴിയുമോ? എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല..." വരുൺ കുറിക്കുന്നു.
"സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും വന്ന് പറയുമോ...?"
സാധാരണയായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നീണ്ട കുറിപ്പുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാത്ത വരുൺ, അക്ഷര എവിടെയോ ഇരുന്ന് ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. "നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുരക്ഷിതമായ, സമാധാനമുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു അടയാളം തരണം. ദയവായി എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വരണം. എന്നിട്ട് ആ പഴയ ചിരിയോടെ എന്നോട് പറയണം, 'വരുൺ, നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു. ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെത്തന്നെയുണ്ട്, എപ്പോഴും...' ദയവായി ഇതൊന്ന് പറയാൻ നീ തിരികെ വരുമോ? ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്... എനിക്ക് നിനക്ക് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ തിരികെ നൽകാനുണ്ട്..." അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ ആദ്യ ചിത്രത്തിനൊപ്പം വരുൺ പങ്കുവെച്ച ഈ കുറിപ്പ് വേർപാടിൻ്റെ വേദന എത്രത്തോളം കഠിനമാണെന്ന് വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
അക്ഷരയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കവർന്ന മരണപ്പാച്ചിൽ
ഒരു നവംബർ 4-ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവൾ, കൃത്യം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു നവംബർ 4-ന് ഒരു സ്വകാര്യ ബസിൻ്റെ രൂപത്തിലെത്തിയ മരണപ്പാച്ചിലിൽ ഒടുങ്ങിപ്പോയത് അക്ഷരയുടെ ഭർത്താവ് വരുണിനും കുടുംബത്തിനും ഇനിയും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല. വെറും 29 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള, കരിയറിലും ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവതിയാണ് റോഡിലെ ഈ 'മത്സരയോട്ടത്തിൻ്റെ' ഇരയായി മാറിയത്.
പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നു; ഇൻഫോപാർക്ക് ജീവനക്കാർ തെരുവിലേക്ക്
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ കാക്കനാട്, ഇൻഫോപാർക്ക് മേഖലയിലെ ഐടി ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡുകളിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെയും ടിപ്പർ ലോറികളുടെയും 'മരണപ്പാച്ചിൽ' നിത്യസംഭവമാണെന്ന് ജീവനക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു.
പലതവണ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്തതാണ് അക്ഷരയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പക്ഷം. ഇൻഫോപാർക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
"സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ അക്ഷര"
'റോഡിലെ കൊലയാളികൾക്ക് പൂട്ടിടുക', 'ഇനി ഒരു ജീവൻ കൂടി റോഡിൽ പൊലിയരുത്' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ക്യാമ്പയിനുകൾ ശക്തമാവുകയാണ്. കളമശ്ശേരി, തൃക്കാക്കര, കാക്കനാട് റൂട്ടുകളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ സമയക്രമം പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നും, ഇൻഫോപാർക്ക് പരിസരങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണവും പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം.
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