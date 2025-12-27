സംശയ രോഗിയായ ഭര്ത്താവ് കഞ്ചാവ് ലഹരിയില് ഭാര്യയെ വെട്ടി; ആക്രമണത്തിൽ മകള്ക്കും പരിക്ക്
ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കവെ സംശയം തോന്നിയ ഭർത്താവ് അരിവാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : December 27, 2025 at 4:29 PM IST
മലപ്പുറം: സംശയ രോഗിയായ ഭര്ത്താവ് കഞ്ചാവ് ലഹരിയില് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പിച്ചു. മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം മൂടാല് സ്വദേശിനി റുഖിയ എന്ന നാൽപ്പതുകാരിക്കാണ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വെട്ടേറ്റത്. വെട്ടുന്നത് തടയാന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മകള്ക്കും പരുക്കേറ്റു. തുടർന്ന് കഴുത്തിനു വെട്ടേറ്റ റുഖിയയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഭര്ത്താവ് ഹൈദര് അലി എന്ന മണിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച (ഡിസംബർ 26) ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. കഞ്ചാവിന് അടിമയായ റുഖിയയുടെ ഭർത്താവ് സംശയ രോഗം മൂര്ച്ഛിച്ച് ഭാര്യയെയും മകളെയും അരിവാള് കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടുവളപ്പില് സഹോദരിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനിടെ കഞ്ചാവ് ലഹരിയിലായിരുന്ന ഭര്ത്താവ് ഹൈദര് അലി അരിവാള് ഉപയോഗിച്ച് റുഖിയയെ കഴുത്തിനു വെട്ടുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിൽ കഴുത്തിന് മുകളിലാണ് റുഖിയയ്ക്ക് വെട്ടേറ്റത്. അമ്മയെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട മകള് തടയാന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മകൾക്കും പരുക്കേറ്റു. തുടർന്ന് ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് റുഖിയയെ വളാഞ്ചേരിയിലെ നടക്കാവില് ആശുപത്രിയിലും മകളെ കുറ്റിപ്പുറം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഫോണിൽ സഹോദരിയുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വീട്ടിലേയ്ക്ക് വന്ന ഭർത്താവ് ഇതെല്ലാം ഒളിച്ച് നിന്ന് കേൾക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അരിവാളും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കുട്ടിയുടെ നേരെ പാഞ്ഞു. മൂത്ത കുട്ടി പേടിച്ച് ഓടി. ഈ സമയം ഇളയകുട്ടി അമ്മയെ കൊല്ലല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി.
ദേഷ്യം വന്ന അയാൾ കത്തിയുമായി തൻ്റെ നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കത്തി പിടിച്ചുവാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് വെട്ടേറ്റത്. ഈ സമയം തടയാൻ ശ്രമിച്ച മകളെയും ഉപദ്രവിച്ചു" - റുഖിയ പറയുന്നു.
ഭർത്താവിൻ്റെ ക്രൂര പീഡനങ്ങള് സഹോദരിയോട് പറയുന്നത് ഇയാള് മറഞ്ഞ് നിന്ന് കേള്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇയാള് കൂടുതൽ പ്രകോപിതനാവുകയായിരുന്നുവെന്നും റുഖിയ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. ആദ്യം കുട്ടിയുടെ നേൽക്കായിരുന്നു പാഞ്ഞടുത്തതെന്നും റുഖിയ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം റുഖിയയുടെ ഭര്ത്താവ് ഹൈദര് അലി സംശയ രോഗത്തിന് അടിമയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഏറെക്കാലമായി ഇയാള് കഞ്ചാവ് ലഹരിക്കും അടിമയാണെന്നും നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ആയുധവുമായി എത്തി ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുടെ പരാക്രമം; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്