കറിയെ ചൊല്ലി തര്ക്കം; ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി ഭര്ത്താവ്, ആക്രമണം മദ്യലഹരിയില്
ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭര്ത്താവ് അറസ്റ്റില്. കുന്നുമ്മൽ സ്വദേശി റഷീദാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പാറശേരി സ്വദേശിനി ഫസീലയാണ് മരിച്ചത്. സംഭവം കറിയെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്ക്കത്തിനൊടുവില്.
Published : September 2, 2026 at 8:36 PM IST
മലപ്പുറം: വണ്ടൂരിൽ കറിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടര്ന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി.വണ്ടൂർ കാപ്പിൽ പാറശേരി സ്വദേശിനി ഫസീലയാണ് (38) ഭർത്താവിൻ്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ ഭർത്താവ് കുന്നുമ്മൽ റഷീദിനെ വണ്ടൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കറിയുണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ ഫസീലയുമായി റഷീദ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രകോപിതനായ റഷീദ് കത്തിയെടുത്ത് ഫസീലയെ കുത്തി. മര്ദനത്തില് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഫസീലയെ ഉടൻ തന്നെ വണ്ടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.റഷീദ് സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ചെത്തി വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും സംഭവ സമയത്തും ഇയാൾ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള റഷീദിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. മൃതദേഹംപോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാന സംഭവം
കോഴിക്കോടും നേരത്തെ സമാന കേസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കുടുംബ വഴക്കിനിടെ ലഹരിക്കടിമയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഈങ്ങാപ്പുഴ കക്കാട് സ്വദേശിനി ഷിബിലയാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഭർത്താവ് യാസറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഷിബിലയുടെ പിതാവ് അബ്ദു റഹിമാൻ, മാതാവ് ഹസീന എന്നിവർക്കും വെട്ടേറ്റിരുന്നു.
നേരത്തെ പലതവണ ഭർത്താവ് യാസർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണിച്ച് ഷിബിലയും കുടുംബവും താമരശ്ശേരി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ കുട്ടിക്ക് ചെലവിന് നൽകുന്നില്ലെന്നും നിരന്തരം കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നാൽ കുടുംബ വഴക്കായത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊലീസ് പരാതി അത്ര ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ലെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. പങ്കാളിയിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക മാനസിക അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നിയമ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്. ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കും മൂന്ന് വർഷം വരെ കോടതി തടവും പിഴയും വിധിക്കും.
വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം, സംരക്ഷണ ഉത്തരവുകൾ, നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ നിയമം ഉറപ്പാക്കുന്നു. സ്ത്രീധന പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീ മരിച്ചാല് പ്രതികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.
ALSO READ: 'പാര്ട്ടിയില് വരുമ്പോള് വയറിംഗ് തൊഴിലാളി'; കെ കെ രാഗേഷിൻ്റെ സ്വത്തുവിവരം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ