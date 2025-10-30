ETV Bharat / state

സാത്താന്‍ ബാധയെന്ന് സംശയം; തകിട് കെട്ടാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു, ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് തിളച്ച മീന്‍കറിയൊഴിച്ച് ഭര്‍ത്താവ്

മന്ത്രവാദത്തെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം. ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് മീന്‍ കറിയൊഴിച്ച് ഭര്‍ത്താവ്. ക്രൂരത മന്ത്രവാദ തകിട് കെട്ടാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിന്.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 8:17 PM IST

കൊല്ലം: ദുർമാന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും കൊടും ക്രൂരത. ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് തിളച്ച മീൻകറി ഒഴിച്ച് ഭർത്താവ്. കൊല്ലം സ്വദേശി റജിലയ്‌ക്ക് ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റു. ഭർത്താവ് സജീറിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 29) രാവിലെയാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം.

സംഭവം ഇങ്ങനെ:

ദുർമന്ത്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നയാളാണ് സജീർ. പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള ആഭിചാര ക്രിയകൾ നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു സജീർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്‌തിരുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഈയിടെ വീട്ടിൽ ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് സജീര്‍ മന്ത്രവാദിയോട് പറഞ്ഞത്. അതിന് കാരണം ഭാര്യയുടെ ദേഹത്ത് കൂടിയ സാത്താനാണെന്ന് മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു.

റജില സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇതിന് പരിഹാരമായി ഒരു തകിടും ഇയാള്‍ ജപിച്ച് നല്‍കി. തകിടുമായി വീട്ടിലെത്തിയ സജീര്‍ ഭാര്യയോട് അത് ദേഹത്ത് കെട്ടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അത് ദേഹത്ത് കെട്ടാന്‍ ഭാര്യ റജില വിസമ്മതിച്ചു. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും തകിട് കെട്ടാന്‍ ഭാര്യ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതോടെ പ്രകോപിതനായ സജീര്‍ അടുപ്പത്ത് തിളച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന മീന്‍കറിയുടെ കലം എടുത്ത് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തൊഴിച്ചു.

ഇതോടെ മുഖത്ത് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ആയൂർ വയക്കൽ സ്വദേശിനിയാണ് റജില. 16 വർഷം മുമ്പാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടന്നത്. മകൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിവസത്തിലായിരുന്നു ഭാര്യയോടുള്ള സജീറിന്‍റെ ക്രൂരത.

സമാന സംഭവം

ദുർമന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിരവധി കൊടും ക്രൂരതകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിലായിരുന്നു കർണാടകയിലെ ശിവമോഗയിൽ പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ മർദനത്തിൽ ഒരു സ്‌ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശിവമോഗ ജില്ലയിലെ ഹൊസ ജംബർഘട്ടെ സ്വദേശിയായ ഗീതമ്മയാണ് (45) മരിച്ചത്.

മരിച്ച ഗീതമ്മ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ദേഹാസ്വസ്ഥത്തെ തുടർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പ്രേതബാധ ഉളളതിനാലാണ് അവശതയെന്നും ഉടൻ പ്രേതബാധ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഗീതമ്മയുടെ മകനോട് സ്ത്രീ നിർദേശിച്ചിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അമ്മ സമ്മതം നൽകിയിരുന്നതായും മകൻ പറഞ്ഞു.

ഇത് ഒഴിപ്പിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിമി അകലെയുളള പഴയ ജംഭാരഘട്ടയിലെ ചൗഡമ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തി മർദനം തുടർന്നു. കട്ടിയുളള വടികൊണ്ടാണ് മർദിച്ചത്. പുലർച്ചെ 2.30 വരെ മർദനം തുടർന്നിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഗീതമ്മയെ ഉടൻ തന്നെ ഹോളെഹൊന്നൂരിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

ബിഹാറിൽ അടുത്തിടെയാണ് ദുര്‍മന്ത്രവാദം ആരോപിച്ച് അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തെ നാട്ടുകാർ കൊന്നുതള്ളിയത്. മൂന്ന് സ്‌ത്രീകളടക്കമുള്ളവരെയാണ് മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കത്തിച്ചത്. കുടുംബത്തിലെ പതിനാറുകാരനായ ആണ്‍കുട്ടി എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് അമ്മയുടെ പിതാവിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തുകയും കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒറയോണ്‍ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

