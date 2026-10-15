ഭാര്യയെയും നാലര വയസുള്ള മകനെയും കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ഗൃഹനാഥൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച വിജേഷിനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 15, 2026 at 9:19 AM IST
തൃശൂർ: വലപ്പാട് ബീച്ചിൽ ഭാര്യയെയും നാലര വയസുള്ള മകനെയും കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ്. തെക്കിനിയേടത്ത് വിജേഷാണ് ഭാര്യ വിസ്മയയെയും (30) മകൻ ദക്ഷിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ശേഷം ഇയാള് സ്വയം ജീവനെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചു.
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ വിജേഷിനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം. ഭാര്യ വിസ്മയയെ ഗുരുതരമായി ആക്രമിച്ച ശേഷം വിജേഷ് മകനെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു മുറിയിൽ കയറി വാതിലടക്കുകയായിരുന്നു. വിസ്മയയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് സഹോദരൻ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്നപ്പോഴാണ് കഴുത്തറത്ത നിലയിൽ സഹോദരിയെ കണ്ടെത്തിയത്.
വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോള് വിജേഷിനെയും മകനെയും കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ കാണുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. മകൻ ദക്ഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായും വിജീഷ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതായും അധികൃതർ അറയിച്ചു. ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
''ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബവഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രഥമിക നിഗമനം. വിസ്മയയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് സഹോദരൻ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്നപ്പോഴാണ് കഴുത്തറത്ത നിലയിൽ സഹോദരിയെ കണ്ടെത്തിയത്,'' എന്നും ഡിവൈഎസ്പി ആർ രതീഷ് പറഞ്ഞു. കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തില് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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