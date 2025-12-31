ETV Bharat / state

കുടുംബ വഴക്ക്; ഭാര്യയുടെ ദേഹത്ത് ആസിഡൊഴിച്ച് ഭര്‍ത്താവ്, വീടിനുള്ളില്‍ കയറി വാതിലടച്ച കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു

വീട്ടു മുറ്റത്ത് പാത്രം കഴുകുകയായിരുന്ന ഭാര്യയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.

ACID ATTACK kasaragod ACID ATTACK IN kasaragod KERALA ACID ATTACK
Representative Image (ETV Bharat)
കാസർകോട്: ബേഡകത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഭർത്താവ്. ചെമ്പക്കാട് സ്വദേശി ജാനകിക്ക് (54) നേരെയാണ് ആക്രമണം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഭർത്താവ് രവിയെ (59) പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

പ്രതി മദ്യ ലഹരിയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നും കുടുംബ വഴക്കാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് പാത്രം കഴുകുകയായിരുന്നു ജാനകി. ഈ സമയത്ത് ആസിഡുമായി എത്തിയ രവി ജാനകിയുടെ ദേഹത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. ജാനകിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടെത്തിയ സഹോദരിയുടെ മകൻ സുരേഷ് ബാബുവിന് നേരെയും ആസിഡ് ഒഴിച്ചു.

സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്‍റെ മുന്നില്‍ വച്ചാണ് ഇയാള്‍ ജാനകിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചത്. സംഭവം കണ്ടതോടെ ഭയപ്പെട്ട കുട്ടി വീടിനുള്ളില്‍ കയറി വാതില്‍ അടച്ചതോടെ പിതാവിന്‍റെ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയാള്‍ വാതിൽ ചവിട്ടി തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആക്രമണത്തില്‍ ജാനകിക്കും ഒപ്പം ഭര്‍ത്താവിനും സാരമായി പൊള്ളലേറ്റിറ്റുണ്ട്. സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ചെത്തി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ഭാര്യയെ മർദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭർത്താവിനെ അകറ്റി നിർത്തിയതിൻ്റെ പ്രതികാരമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം എന്നാണ് ഇര പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. മുതുകിലും കൈകളിലുമാണ് ജാനകിക്ക് പൊള്ളലേറ്റിട്ടുള്ളത്. ജാനകിയെ അടുത്തുള്ള ചെങ്കള നായനാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

എട്ട് മാസം മുമ്പ് രവി വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ മദ്യലഹരിയിൽ കരിച്ചേരി പുഴയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇതിന് ശേഷമാണ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ആസിഡ് ആക്രമണം എന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്.

സമാന സംഭവങ്ങൾ: മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മധ്യപ്രദേശില്‍ വിവാഹഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചതിന് വിധവയുടെ ദേഹത്ത് ഭര്‍തൃ സഹോദരന്‍ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു. ഗ്വാളിയോര്‍ കമ്പൂ സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതി മുഷിര്‍ ഖാനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ആക്രമണത്തില്‍ യുവതിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കാസർകോട് പനത്തടി പാറക്കടവിൽ മകൾക്കും ബന്ധുവിനും നേരെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച പ്രതി പിടിയിലായ സംഭവം വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. കർണാടക കരിക്കെ ആനപ്പാറയിലെ കെസി മനോജ് ആണ് പിടിയിലായത്. പാറക്കടവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് രാജപുരം പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. അസുഖ ബാധിതനായി ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇയാൾ ഒളിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു. 17 വയസുള്ള മകളുടേയും ബന്ധുവായ 10 വയസുകാരിയുടേയും ദേഹത്താണ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചത്.

