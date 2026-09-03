ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങള് പഠിക്കാന് ഡോ. എസ് എസ് ലാലിനെ സ്പെഷ്യല് റാപ്പോട്ടറായി നിയോഗിക്കണം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവിധ ഏജന്സികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഡോ. ലാല് ചര്ച്ച നടത്തി വിഷയങ്ങള് ആഴത്തില് പഠിച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങളും വിലയിരുത്തലും നിര്ദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഇടക്കാല റിപ്പോര്ട്ട് പരമാവധി രണ്ടു മാസത്തിനകം കമ്മീഷന് സമര്പ്പിക്കണം.
Published : September 3, 2026 at 6:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സര്ക്കാര് ആരോഗ്യമേഖലയില് നിലനില്ക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങള് പഠിച്ച് പരിഹാരമാര്ഗങ്ങള് നിര്ദേശിക്കുന്നതിനായി പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ഡോ. എസ് എസ് ലാലിനെ സ്പെഷ്യല് റാപ്പോട്ടര് കം സ്പെഷ്യല് മോണിറ്ററായി നിയോഗിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ചെയര്പേഴ്സണ് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടര് തോമസ് സര്ക്കാരിന് നിര്ദേശം നല്കി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയില് കണ്സള്ട്ടൻ്റായി പ്രവര്ത്തിച്ച് രാജ്യാന്തരതലത്തില് അംഗീകാരം നേടിയ ഡോ. ലാലിന് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമേഖല നേരിടുന്ന വിവിധ തരം പ്രതിസന്ധികള് ദീര്ഘവീക്ഷണത്തോടെ പഠിച്ച് ഉപദേശ നിര്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് കമ്മീഷന് പ്രത്യാശിച്ചു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ഉള്പ്പെടെ ആരോഗ്യമേഖല നേരിടുന്ന ഗുരുതര പ്രതിസന്ധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് കമ്മീഷന് സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി. സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലയില് ആഗോള ഭീമന്മാര് കോടികള് നിക്ഷേപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് സാധാരണക്കാര് മാത്രമല്ല മധ്യവര്ഗത്തിലെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗവും സര്ക്കാര് ആരോഗ്യ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടര് തോമസ് ഉത്തരവില് പറഞ്ഞു. ഇന്ഷ്വറന്സ് ഇല്ലെങ്കില് സ്വകാര്യ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളില് ചികിത്സയില്ലാതാവുന്ന കാലം വന്നുചേരാം. ഏകദേശം ഒരു ബില്യണ് യു എസ് ഡോളര് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലയില് ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങള് മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങളില് നിന്നും മനസിലാക്കുന്നതായി ഉത്തരവില് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവിധ ഏജന്സികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഡോ. ലാല് ചര്ച്ച നടത്തി വിഷയങ്ങള് ആഴത്തില് പഠിച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങളും വിലയിരുത്തലും നിര്ദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഇടക്കാല റിപ്പോര്ട്ട് പരമാവധി രണ്ടു മാസത്തിനകം കമ്മീഷന് സമര്പ്പിക്കണം. തിരുവനന്തപുരം സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് കോളജിലെ കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന് വിഭാഗം പ്രൊഫസര് ഡോ. അല്താഫിൻ്റെ സേവനം ഡോ. ലാലിന് സ്വീകരിക്കാം. മറ്റൊരു വിദഗ്ധനെ ഡോ. ലാലിൻ്റെ നിര്ദേശം പരിഗണിച്ച് എന് എച്ച് എം ഡയറക്ടര് നല്കണം. സ്പെഷ്യല് മോണിറ്റര്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങള് സര്ക്കാര് നല്കണം. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരായ ഡോ. രാമന്കുട്ടി, ഡോ. ബി ഇക്ബാല്, ഡോ. എം ഐ ജുനൈദ് റഹ്മാന് എന്നിവരുടെ നിര്ദേശങ്ങളും റാപ്പോട്ടര് സ്വീകരിക്കണം.
മികച്ച ചികിത്സ ഭരണഘടനാദത്തമായ അവകാശമാണെന്നിരിക്കെ ആരോഗ്യമേഖലയില് ഒരു പുതിയ കേരള മോഡല് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നും ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടര് തോമസ് ഉത്തരവില് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മുന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ് എം വിജയാനന്ദിനെ കമ്മീഷന് സ്പെഷ്യല് റാപ്പോട്ടറായി അടുത്തകാലത്ത് നിയമിച്ചിരുന്നു. അടുത്തയിടെ പകര്ച്ച വ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനായി സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതി അധ്യക്ഷനും ഡോ. ലാല് ആയിരുന്നു.
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